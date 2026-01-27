Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple M6 için sürpriz gelişme: Beklenenden erken geliyor

    Apple, ürün lansman takviminde sürprizlere devam ediyor. Yeni bilgilere göre, M6 serisi işlemcilerin sanılandan çok daha erken bir tarihte sahneye çıkacağı ortaya çıktı.

    Apple M6 için sürpriz gelişme: Beklenenden erken geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 serisinin ardından önümüzdeki döneme yönelik agresif bir yol haritası hazırlıyor. Mark Gurman'ın Power On bülteninde paylaştığı son bilgilere göre Apple, M6 işlemcisini beklenenden daha erken tanıtabilir. Gurman, M3 ile M4 arasındaki sürenin yalnızca beş ay olduğuna dikkat çekerek, M5'in Ekim ayında tanıtılmış olması nedeniyle M6 için de takvimlerin erkene çekilebileceğini belirtiyor.

    Apple M6 takvimi öne çekiliyor

    Kaçıranlar için M6'nın Apple Silicon ailesindeki en önemli yeniliklerinden biri, 2nm üretim süreci olacak. Bu da performans ve enerji verimliliği tarafında kayda değer bir sıçrama anlamına geliyor. Yenilenen MacBook Pro modellerinin 2026'nın sonuna kadar gelmesi beklenmese de, M6'nın bu dizüstü bilgisayarlardan önce farklı ürünlerde karşımıza çıkabileceği paylaşıldı.

    Ayrıca Apple'ın geçmişte benzer bir strateji izlediğini söyleyelim. M4 işlemcisi, Mac'lere geçmeden önce iPad Pro modellerinde kullanılmıştı. Bu nedenle M6'nın da ilk olarak bir iPad Pro güncellemesinde veya yenilenen bir Mac mini modelinde yer alması ihtimaller arasında. Öte yandan Apple'ın tek bir yıl içinde iki farklı MacBook Pro nesli tanıttığı son dönem 2023 olmuştu. Bu da M6 tabanlı MacBook Pro ailesinin 2026 sonuna kalabileceğini düşündürüyor. 

    M6'ya dönecek olursak, 2nm fabrikasyon süreci, pil ömrü ile ham işlem gücü arasındaki dengeyi profesyonel kullanıcılar lehine yeniden şekillendirebilir. Ancak bu mimari sıçramanın yalnızca üst seviye MacBook Pro modellerine özel olacağı, giriş seviyesi 14 inç modellerin bu değişimlerin tamamını almayacağı da belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 2 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 4 en dolu paketi hangisi kaput keçesi olmazsa ne olur enjektör kodlama yapılmazsa ne olur sergen yalçın hangi takımlı 2 milyona alınacak arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HUAWEI MateBook D14
    HUAWEI MateBook D14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum