Apple M6 için sürpriz gelişme: Beklenenden erken geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 serisinin ardından önümüzdeki döneme yönelik agresif bir yol haritası hazırlıyor. Mark Gurman'ın Power On bülteninde paylaştığı son bilgilere göre Apple, M6 işlemcisini beklenenden daha erken tanıtabilir. Gurman, M3 ile M4 arasındaki sürenin yalnızca beş ay olduğuna dikkat çekerek, M5'in Ekim ayında tanıtılmış olması nedeniyle M6 için de takvimlerin erkene çekilebileceğini belirtiyor.

Apple M6 takvimi öne çekiliyor

Kaçıranlar için M6'nın Apple Silicon ailesindeki en önemli yeniliklerinden biri, 2nm üretim süreci olacak. Bu da performans ve enerji verimliliği tarafında kayda değer bir sıçrama anlamına geliyor. Yenilenen MacBook Pro modellerinin 2026'nın sonuna kadar gelmesi beklenmese de, M6'nın bu dizüstü bilgisayarlardan önce farklı ürünlerde karşımıza çıkabileceği paylaşıldı.

Ayrıca Apple'ın geçmişte benzer bir strateji izlediğini söyleyelim. M4 işlemcisi, Mac'lere geçmeden önce iPad Pro modellerinde kullanılmıştı. Bu nedenle M6'nın da ilk olarak bir iPad Pro güncellemesinde veya yenilenen bir Mac mini modelinde yer alması ihtimaller arasında. Öte yandan Apple'ın tek bir yıl içinde iki farklı MacBook Pro nesli tanıttığı son dönem 2023 olmuştu. Bu da M6 tabanlı MacBook Pro ailesinin 2026 sonuna kalabileceğini düşündürüyor.

M6'ya dönecek olursak, 2nm fabrikasyon süreci, pil ömrü ile ham işlem gücü arasındaki dengeyi profesyonel kullanıcılar lehine yeniden şekillendirebilir. Ancak bu mimari sıçramanın yalnızca üst seviye MacBook Pro modellerine özel olacağı, giriş seviyesi 14 inç modellerin bu değişimlerin tamamını almayacağı da belirtiliyor.

