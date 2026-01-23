Apple’ın MacBook Pro planları netleşiyor: OLED ve M6 dönemi

Tam Boyutta Gör Apple cephesinde MacBook Pro serisi için kısa vadede M5 Pro ve M5 Max işlemcili güncellemeler beklenirken, asıl dikkat çeken gelişmelerin 2026 sonu ve 2027 dönemine odaklandığı görülüyor. Güvenilir kaynaklara göre MacBook Pro, bu zaman aralığında kapsamlı bir donanımsal ve tasarımsal yenilenme sürecine girecek.

Apple’ın kritik ortağı Luxshare’de olası veri sızıntısı gündemde 1 gün önce eklendi

İşte MacBook Pro’larda beklenen yeni özellikler:

OLED ekran geçişi, yeni MacBook Pro modelleri için en çok konuşulan başlıklardan biri. Mevcut modellerde kullanılan mini-LED destekli LCD paneller, yüksek parlaklık ve yerel karartma avantajları sunsa da OLED’in sunduğu piksel bazlı aydınlatma, gerçek siyahlar ve daha yüksek kontrast oranı açısından farklı bir ligde yer alıyor. iPhone, Apple Watch ve iPad Pro gibi ürünlerde uzun süredir kullanılan OLED teknolojisinin MacBook Pro’ya taşınması, renk doğruluğu ve HDR performansı açısından önemli bir sıçrama anlamına geliyor.

Ekranla ilgili bir diğer dikkat çekici iddia ise dokunmatik kullanım desteği. Apple uzun yıllar boyunca macOS ve dokunmatik ekran fikrini bilinçli olarak ayrı tutmuştu. Ancak sektörün evrimi ve kullanıcı alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, MacBook Pro’da dokunmatik giriş seçeneğinin klavye ve izleme dörtgenine ek bir alternatif olarak sunulması gündeme geliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında ise daha ince bir gövdeye sahip olması beklenen cihaz, çentikli ekran yerine Dinamik Ada benzeri bir yapı ile gelebilir. Delikli kamera yerleşimiyle birlikte, ekranın üst kısmında daha kesintisiz bir alan elde edilmesi hedefleniyor. iPhone’daki Dinamik Ada yaklaşımında olduğu gibi, sistem bildirimleri ve arka plan aktivitelerinin bu alanda görsel olarak sunulması, macOS arayüzünde yeni bir bildirim dilinin kapısını aralayabilir.

Donanım mimarisinin merkezinde ise M6 Pro ve M6 Max çipleri yer alıyor. Bu işlemcilerin TSMC’nin 2 nm üretim süreciyle üretilmesi bekleniyor. Mevcut M4 ve yakında çıkması beklenen M5 serisi 3 nm tabanlıyken, 2 nm süreci daha yüksek transistor yoğunluğu sayesinde hem performans hem de enerji verimliliğinde daha belirgin artışlar sunabilir. Bu, pil ömrü ile ham işlem gücü arasındaki dengeyi profesyonel kullanıcılar lehine yeniden şekillendirebilir. Ancak bu mimari sıçramanın yalnızca üst seviye MacBook Pro modellerine özel olacağı, giriş seviyesi 14 inç modellerin bu değişimlerin tamamını almayacağı da belirtiliyor.

Bağlantı tarafında ise dahili hücresel modem ihtimali dikkat çekiyor. Günümüzde Mac’ler iPhone üzerinden kişisel erişim noktasıyla internete bağlanabiliyor, ancak entegre 5G veya LTE desteği mobil çalışan profesyoneller için önemli bir fark yaratabilir. Apple’ın kendi geliştirdiği C1X veya ileride C2 modemlerini MacBook Pro’ya entegre etmesi, cihazı sabit bir çalışma istasyonundan daha bağımsız bir üretim aracına dönüştürebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: