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    AirPods Pro ay sonunda gelebilir

    AirPods Pro adındaki yeni kablosuz kulaklık modeli aktif gürültü engelleme yaparak önceki modellerin açığını kapatmış olacak. Bununla birlikte fiyatı da buna göre artacak.
    2 sa.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods Pro ay sonunda gelebilir
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    AirPods kablosuz kulaklıkları ile segmentte hakimiyeti eline geçiren Apple kısa zaman önce ikinci nesil kulaklıkları da piyasaya sürmüştü. Firma bununla birlikte seriyi farklı segmentlere hitap edecek hale getirmek istiyor.

    AirPods Pro özellikleri ve fiyatı

    Gelen bilgilere göre AirPods Pro ay sonunda piyasaya çıkacak. Bir etkinlikten ziyade yine önceki nesilde olduğu gibi mağaza üzerinden bir duyuru yapılacağı iddia ediliyor. Adından da anlaşılacağı üzere AirPods Pro bir tık daha iyi olacak.

    Ayrıca Bkz. "Zombieland: Double Tapper indirmeye sunuldu"

    AirPods Pro modelinin en büyük farkı üst seviye gürültü engelleme yapabilmesi. AirPods 2 modelinde bulunan H1 yongası nispeten biraz düşük performansta gürültü engelleme yapıyordu ve bu da eleştiri konusu olmuştu.

    Aslında aynı yongayı kullanan Beats Solo Pro aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bununla birlikte Apple’ın kullanım sürelerini gözeterek AirPods 2 modelinde bu özelliği kıstığı ifade ediliyor. AirPods Pro aktif gürültü engelleme ile ne kadar kullanım süresi sunacak merak konusu zira biraz daha büyük boyutlardaki Sony WF-1000XM3 modeli gürültü engelleme ile 6 saat, özellik kapalı 8 saat kullanım süresi sunuyordu.

    AirPods Pro ayrıca gürültü engelleme için biraz daha revize edilmiş bir tasarıma sahip olacak. Kılıf ile birlikte kulaklığın 260$ civarı bir fiyat etiketine sahip olacağı ifade ediliyor. Bu da onu serinin biraz daha üzerine konumlanmasına neden olacak. Haliyle pek çok rakibi ile aynı veya biraz daha yukarı fiyat seviyesine gelecek. Bu durumda ne kadar başarılı olabilecek merak konusu.



    https://www.slashgear.com/airpods-pro-with-noise-cancellation-could-land-this-month-18596156/ Yorum Yaz
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    yingyangtwinz 2 sa. en beğenilen
    ‘Bir tık daha iyi olacak’ gercekten harika bir Türkçe. Haber editörlüğü yapabilecek onca üniversite mezunu işsiz dolaşırken böyle bir adam nasıl editörlük yapıyor aklım almıyor.
    ‘Bir tık daha iyi olacak’ gercekten harika bir Türkçe. Haber editörlüğü yapabilecek onca üniversite mezunu işsiz dolaşırken böyle bir adam nasıl editörlük yapı...
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    strathmorea 25 dk.
    260 doların toplamda ülkemizde kaç para olacağını bir hesaplayın. Akıl karı değil böyle bir kulaklığa 2 bin tl üzerinde bir para. 1.500 tl ve üzeri bir para verilecekse taş gibi Sennheiser Momentum True Wireless alınır geçilir.

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    esmerbuyucu 2 sa.
    Tıpalı kulaklık, seveni vardır tabii
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    yingyangtwinz 2 sa. en beğenilen
    ‘Bir tık daha iyi olacak’ gercekten harika bir Türkçe. Haber editörlüğü yapabilecek onca üniversite mezunu işsiz dolaşırken böyle bir adam nasıl editörlük yapıyor aklım almıyor.
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    koyunsavar 2 sa.
    Arge galiya zam geliya zamm
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