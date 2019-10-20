AirPods Pro ay sonunda gelebilir

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AirPods kablosuz kulaklıkları ile segmentte hakimiyeti eline geçiren Apple kısa zaman önce ikinci nesil kulaklıkları da piyasaya sürmüştü. Firma bununla birlikte seriyi farklı segmentlere hitap edecek hale getirmek istiyor.

AirPods Pro özellikleri ve fiyatı

Gelen bilgilere göre AirPods Pro ay sonunda piyasaya çıkacak. Bir etkinlikten ziyade yine önceki nesilde olduğu gibi mağaza üzerinden bir duyuru yapılacağı iddia ediliyor. Adından da anlaşılacağı üzere AirPods Pro bir tık daha iyi olacak.

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AirPods Pro modelinin en büyük farkı üst seviye gürültü engelleme yapabilmesi. AirPods 2 modelinde bulunan H1 yongası nispeten biraz düşük performansta gürültü engelleme yapıyordu ve bu da eleştiri konusu olmuştu.

Aslında aynı yongayı kullanan Beats Solo Pro aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bununla birlikte Apple’ın kullanım sürelerini gözeterek AirPods 2 modelinde bu özelliği kıstığı ifade ediliyor. AirPods Pro aktif gürültü engelleme ile ne kadar kullanım süresi sunacak merak konusu zira biraz daha büyük boyutlardaki Sony WF-1000XM3 modeli gürültü engelleme ile 6 saat, özellik kapalı 8 saat kullanım süresi sunuyordu.

AirPods Pro ayrıca gürültü engelleme için biraz daha revize edilmiş bir tasarıma sahip olacak. Kılıf ile birlikte kulaklığın 260$ civarı bir fiyat etiketine sahip olacağı ifade ediliyor. Bu da onu serinin biraz daha üzerine konumlanmasına neden olacak. Haliyle pek çok rakibi ile aynı veya biraz daha yukarı fiyat seviyesine gelecek. Bu durumda ne kadar başarılı olabilecek merak konusu.

https://www.slashgear.com/airpods-pro-with-noise-cancellation-could-land-this-month-18596156/