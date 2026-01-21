Giriş
    Apple, iPhone takas değerlerini düşürdü: İşte yeni fiyatlar

    Apple, küresel takas programı kapsamında iPhone başta olmak üzere birçok ürünün ikinci el değerlerini yeniden düzenledi. Yeni listede iPhone ve Apple Watch modellerinde düşüş yaşandı.

    Apple, iPhone takas değerlerini düşürdü: İşte yeni fiyatlar
    Apple, resmi Trade In programı üzerinden geçerli olan takas değerlerini güncelledi. Değişiklikler, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch modellerini kapsıyor. Güncel tabloya bakıldığında, iPhone ve Apple Watch tarafında değer kayıpları yaşanırken, Mac modellerinde önceki döneme kıyasla ciddi artış yaşandı.

    Apple, iPhone takas değerlerini düşürdü

    iPhone tarafında en yüksek takas bedeli iPhone 16 Pro Max için 650 dolar seviyesine geriledi. Bu model daha önce 670 dolara kadar değerleniyordu. Benzer şekilde iPhone 16 Pro, 550 dolardan 530 dolara düşerken, iPhone 15 Pro Max için üst limit 470 dolardan 450 dolara çekildi. Genel tablo, yeni nesil modeller dahil olmak üzere iPhone ailesinde 10-20 dolar aralığında düşüşler yaşandığını gösteriyor.

    Apple Watch modellerinde de benzer bir tablo söz konusu. Series 10 için maksimum takas bedeli 160 dolardan 150 dolara inerken, Ultra modeli 245 dolardan 225 dolara geriledi. Daha eski nesillerde ise düşüşler sınırlı kaldı. Mac tarafı ise bu güncellemenin en dikkat çeken bölümü oldu. Daha önce gerçek piyasa değerlerinin oldukça altında kalan Mac takas bedelleri önemli ölçüde artırıldı.

    Örneğin MacBook Pro için üst limit 760 dolardan 2.515 dolara, MacBook Air için ise 540 dolardan 900 dolara yükseldi. iMac, Mac Studio ve Mac Pro modellerinde de benzer şekilde ciddi artışlar bulunuyor. Söz konusu takas değerleri, ABD Apple Store ve Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden geçerli. Türkiye'de ise Apple'ın doğrudan bir takas programı bulunmuyor.

    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    iPhone 16 Pro Max 670$ 650$
    iPhone 16 Pro 550$ 530$
    iPhone 16 Plus 450$ 440$
    iPhone 16 420$ 410$
    iPhone 15 Pro Max 470$ 450$
    iPhone 15 Pro 400$ 380$
    iPhone 15 Plus 330$ 320$
    iPhone 15 310$ 300$
    iPhone 14 Pro Max 370$ 350$
    iPhone 14 Pro 300$ 280$
    iPhone 14 Plus 240$ 230$
    iPhone 14 220$ 210$
    iPhone 13 Pro Max 300$ 280$
    iPhone 13 mini 150$ 140$
    iPhone 12 Pro Max 220$ 210$
    iPhone 12 130$ 120$
    iPhone 12 mini 90$ 80$
    iPhone 11 Pro Max 150$ 140$
    iPhone 11 Pro 130$ 120$
    iPhone XS Max 100$ 90$

    iPad

    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    iPad Pro 695$ 685$
    iPad Air 415$ 400$
    iPad 175$ 170$

    Mac

    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    MacBook Pro 760$ 2.515$
    MacBook Air 540$ 900$
    iMac 375$ 875$
    iMac Pro 240$ 325$
    Mac mini 380$ 340$
    Mac Pro 2.520$ 3.215$

    Apple Watch

    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Apple Watch Series 10 160$ 150$
    Apple Watch Series 9 125$ 115$
    Apple Watch Ultra 245$ 225$
    Apple Watch Series 8 95$ 85$
    Apple Watch SE 2. Nesil 60$ 55$
    Apple Watch Series 7 65$ 60$
    Apple Watch Series 6 50$ 45$
