Apple, iPhone takas değerlerini düşürdü: İşte yeni fiyatlar

iPhone tarafında en yüksek takas bedeli iPhone 16 Pro Max için 650 dolar seviyesine geriledi. Bu model daha önce 670 dolara kadar değerleniyordu. Benzer şekilde iPhone 16 Pro, 550 dolardan 530 dolara düşerken, iPhone 15 Pro Max için üst limit 470 dolardan 450 dolara çekildi. Genel tablo, yeni nesil modeller dahil olmak üzere iPhone ailesinde 10-20 dolar aralığında düşüşler yaşandığını gösteriyor.
Apple Watch modellerinde de benzer bir tablo söz konusu. Series 10 için maksimum takas bedeli 160 dolardan 150 dolara inerken, Ultra modeli 245 dolardan 225 dolara geriledi. Daha eski nesillerde ise düşüşler sınırlı kaldı. Mac tarafı ise bu güncellemenin en dikkat çeken bölümü oldu. Daha önce gerçek piyasa değerlerinin oldukça altında kalan Mac takas bedelleri önemli ölçüde artırıldı.
Örneğin MacBook Pro için üst limit 760 dolardan 2.515 dolara, MacBook Air için ise 540 dolardan 900 dolara yükseldi. iMac, Mac Studio ve Mac Pro modellerinde de benzer şekilde ciddi artışlar bulunuyor. Söz konusu takas değerleri, ABD Apple Store ve Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden geçerli. Türkiye'de ise Apple'ın doğrudan bir takas programı bulunmuyor.