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18 yaşındaki gençten görme engellilere özel kemer: iAid

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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18 yaşındaki gençten görme engellilere özel kemer: iAid
Günümüzde satış ürünleri, yarım bırakılan altyapı çalışmaları ve park etmiş araçlar yüzünden sağlıklı insalar dahi kaldırımlarda yürümekte zorlanıyor. Bunu görme engelliler açısından düşündüğümüz zaman ise konu çok daha kötü bir sürece dönüşüyor. Bu sorunu gören 18 yaşındaki Alex Deans ise, hazırladığı kemer sistemiyle görme engelli kişilere yardımcı olmayı hedefliyor.
iAid projesini görme engelli kişilerin aktif hayat içerisinde çok daha rahat hareket etmesi için hazırlayan Alex Deans, bunu geliştirdiği kemer sistemiyle yerine getiriyor. Yukarıda yer alan görselden de görülebildiği üzere bünyesinde ultrasonik sensörler yer alan kemer, bu sayede çevrede yer alan fiziksel unsurları algılayabiliyor ve beraberinde gelen joystick / kontrolcü ile cihazı takan kişiyi açık bir rotada götürebiliyor.
Bu kontrol sürecini sizi tutarak doğru yöne götüren bir ele benzeten Deans, iAid'in akıllı telefonlarla Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi ile iletişim kurabileceğini ve böylece GPS ile Google Maps gibi servisler yardımıyla yönlendirme performansının geliştirilebileceğini sözlerine ekliyor.
iAid ile 2000$'lık Weston Youth Yenilik Ödülü'nü almayı hak kazanan Alex Deans, bu parayı ürününü geliştirmek için kullanacağını belirtiyor. Ürünün önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde pazara sunulabilmesi için de çalışmalar devam ediyor.
18 yaşındaki gençten görme engellilere özel kemer: iAid
 

http://www.damngeeky.com/2015/06/05/31902/teenager-invents-iaid-navigation-device-for-the-visually-impaired.html Yorum Yaz
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Umutcan 3 yıl en beğenilen
Büyük firmalar isteseler ellerindeki ar-ge birikimi ve maddi imkanlarla engellilere yardımcı olan bu tarz cihazların onlarca kat iyisini yaparlar, ama kar getirmediği için uğraşmıyorlar.
Örneğin bir Darpa, MIT görme engellilere yardımcı olan lidar teknolojili otonom yürüme destekleyici birşeyler geliştirebilir, ama aksine gidip hep orduya daha çok insan öldürecek oyuncaklar yapma derdindeler. O yüzden devasa maddiyata sahip büyük firmalar bile uğraşmazken bu genci insanlığı düşünerek yaptığı çalışmasından dolayı daha fazla kutluyorum.
Büyük firmalar isteseler ellerindeki ar-ge birikimi ve maddi imkanlarla engellilere yardımcı olan bu tarz cihazların onlarca kat iyisini yaparlar, ama kar getir...
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BLACK PRINCE 3 yıl
Günümüzde gerçekten üzülerek söylüyorum ama bu gibi durumlar için alt yapı oluşturulup çalışmalar yapılmıyor,umuyorum ki önümüzdeki günlerde gerekli çözümler sunulsun,Arkadaşın yaptığı çalışmanında daha çok geliştirilmesi gerekiyor,iyi forumlar.
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OldGamers86 3 yıl
Başarılı.
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Umutcan 3 yıl en beğenilen
Büyük firmalar isteseler ellerindeki ar-ge birikimi ve maddi imkanlarla engellilere yardımcı olan bu tarz cihazların onlarca kat iyisini yaparlar, ama kar getirmediği için uğraşmıyorlar.
Örneğin bir Darpa, MIT görme engellilere yardımcı olan lidar teknolojili otonom yürüme destekleyici birşeyler geliştirebilir, ama aksine gidip hep orduya daha çok insan öldürecek oyuncaklar yapma derdindeler. O yüzden devasa maddiyata sahip büyük firmalar bile uğraşmazken bu genci insanlığı düşünerek yaptığı çalışmasından dolayı daha fazla kutluyorum.
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kadirirdem 3 yıl
helal olsun ne diyim...
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Tübba 3 yıl
bravo
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