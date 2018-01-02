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18:9 ekranlı Lenovo K320t özellikleri resmi olarak belli oldu

Lenovo'nun ilk 18:9 ekranlı telefonu Lenovo K320t özellikleri ve tüm detayları resmi olarak belli oldu. Çift arka kameraya sahip telefonun özellikleri ve çıkış tarihi haberimizde...
1 yıl
2,9b
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6
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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18:9 ekranlı Lenovo K320t özellikleri resmi olarak belli oldu
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Geçtiğimiz yıl başlayan 18:9 oranlı ekran akımına firmalardan Lenovo, sonunda Lenovo K320t modeli ile yeni akıma uyum sağlıyor. Geçtiğimiz ay TENAA’da listelenen telefonun kabaca teknik özellikleri belli olmuştu. Bu defa Çinli e-ticaret sitesi JD.com’da ön sipariş sayfası açılan Lenovo K320t’nin tüm detayları belli oldu.

Lenovo K320t özellikleri

Giriş seviyesine hitap edecek Lenovo K320t’de 5.7 inç boyutunda IPS LCD ekran yer alıyor. HD+ olarak adlandırabileceğimiz ekranın çözünürlüğü 720x1440 pikselden oluşuyor. Ekran/gövde oranı yüzde 81.4 olan telefonun ön camı 2.5d kavisli yapıya sahip. Ön yüzden baktığımız zaman 2017’nin amiral gemileri kadar ince çerçeveli olmasa da fiyatına göre iddialı bir seviyede ekran/gövde oranı sunuyor.

Lenovo K320t, gücünü alışıla geldik işlemcilerden olan Snapdragon veya MediaTek işlemciler yerine 1.3 GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir mimari üzerine kurulu Spreadtrum yonga setinden alıyor.

18:9 ekranlı Lenovo K320t özellikleri resmi olarak belli oldu

Telefonu dilerseniz 2 GB ve 3 GB RAM seçeneklerinden biri ile satın alabiliyorsunuz. RAM seçimine bağlı olarak depolama kapasitesi 16 GB veya 32 GB olarak değişiyor.

Çift arka kamera dizilimi bulunan telefonun ana arka kamera 8 MP, ikincil arka kamerası ise 2 MP çözünürlükte. Önde de 8 MP bir selfie kamera bulunuyor.

Polikarbonat kasasıyla malzeme kalitesi olarak günümüz standartlarının gerisinde kalıyor. Arkada erişilmesi kolay bir yere yerleştirilen parmak izi okuyucu güzel düşünülmüş. Kutudan Android 7.0 ile çıkacak telefonun bataryası 3000 mAh büyüklüğe sahip.

Lenovo K320t fiyatı ve çıkış tarihi

Çin’de çeşitli mağazalarda ön siparişine başlanan Lenovo K320t, 4 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak. Lenovo K320t satış fiyatı 155 dolar olacak. Birincil öncelik olarak Asya ülkelerinde satılacak telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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buraxus 1 yıl en beğenilen
İsme gel yalnız pendik kadıköy hattı gibi
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Turevin2.geometrikyorumu 1 yıl
Lenovo mu tövbe bismillah puf puf puf bir kere yaptım bidaha asla
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DH Misafiri 1 yıl
Telefon hiçbir şekilde çerçevesiz standartı taşımıyor. Sony Xperia XA1 Ultra %76 ekran-gövde oranına sahip olduğu hâlde demedik laf bırakmadınız, bu %81 diye birden premium telefon havasında oluyor. Ekranı 5.7 inç ve boyutu 155.2 mm. 5.7 inç telefonların boyutu zaten 155 ile 158 mm arasında. 2015 yılında çıkmış olan Microsoft Lumia 950 XL'ın ekranı da 5.7 inç ve boyutu da 151.9 mm. Bu telefondan 3.5 mm daha kısa. Zamanında o telefona bile gömüyordunuz. Çift kamerayı premium özellikmiş gibi belirtiyorsunuz ama çöplükten başka bir şey değiller. Uyduruk f/2.0 açıklığında 8 MP ve f/2.4 açıklığında 2 MP. Polikarbonu başka markalar kullanınca demedik laf bırakmıyorsunuz "neden metal değil" diyerek; ama Çinli firmalar kullanınca bir zaaf oluşuyor sizde. İşlemci 28 nm ile üretilmiş 1.3 GHz'li 4 çekirdekli Spreadtrum. Ekran ekstra yazılım ile desteklenmiyor, 282 PPI. 5.7 inçte piksel sayarız. Bataryası da kesinlikle yeterli olmayacaktır. Türkiye'ye gelince de 950 liradan aşağıya satılmaz, tabii gelirse. Yurtdışında 150 €'ya çıkacak olan bu telefonun fiyat çevresinde çok fazla tercihler var ve hem donanım olarak hem de tasarım olarak bu çöplüğü tokatlarlar.
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serazen 1 yıl
lenovo nun diğer alternatif telefonlara yaptığı şeyi bunada yapıcak.türkiyeye gelmicek.örnek:phab serisi,k8 note,zuk......
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buraxus 1 yıl en beğenilen
İsme gel yalnız pendik kadıköy hattı gibi
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atilasat 1 yıl
telefon teknolojisi ilerlemeyince saçmalamaya başladı. önce 2k ve 4k ekranlar sonra kulaklık girişi ve en son bu 18:9 saçmalığı.
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qooqie 1 yıl
Redmi 5, redmi 5 plus varken çöp.
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