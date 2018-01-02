18:9 ekranlı Lenovo K320t özellikleri resmi olarak belli oldu

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Geçtiğimiz yıl başlayan 18:9 oranlı ekran akımına firmalardan Lenovo, sonunda Lenovo K320t modeli ile yeni akıma uyum sağlıyor. Geçtiğimiz ay TENAA’da listelenen telefonun kabaca teknik özellikleri belli olmuştu. Bu defa Çinli e-ticaret sitesi JD.com’da ön sipariş sayfası açılan Lenovo K320t’nin tüm detayları belli oldu.

Lenovo K320t özellikleri

Giriş seviyesine hitap edecek Lenovo K320t’de 5.7 inç boyutunda IPS LCD ekran yer alıyor. HD+ olarak adlandırabileceğimiz ekranın çözünürlüğü 720x1440 pikselden oluşuyor. Ekran/gövde oranı yüzde 81.4 olan telefonun ön camı 2.5d kavisli yapıya sahip. Ön yüzden baktığımız zaman 2017’nin amiral gemileri kadar ince çerçeveli olmasa da fiyatına göre iddialı bir seviyede ekran/gövde oranı sunuyor.

Lenovo K320t, gücünü alışıla geldik işlemcilerden olan Snapdragon veya MediaTek işlemciler yerine 1.3 GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir mimari üzerine kurulu Spreadtrum yonga setinden alıyor.

Telefonu dilerseniz 2 GB ve 3 GB RAM seçeneklerinden biri ile satın alabiliyorsunuz. RAM seçimine bağlı olarak depolama kapasitesi 16 GB veya 32 GB olarak değişiyor.

Çift arka kamera dizilimi bulunan telefonun ana arka kamera 8 MP, ikincil arka kamerası ise 2 MP çözünürlükte. Önde de 8 MP bir selfie kamera bulunuyor.

Polikarbonat kasasıyla malzeme kalitesi olarak günümüz standartlarının gerisinde kalıyor. Arkada erişilmesi kolay bir yere yerleştirilen parmak izi okuyucu güzel düşünülmüş. Kutudan Android 7.0 ile çıkacak telefonun bataryası 3000 mAh büyüklüğe sahip.

Lenovo K320t fiyatı ve çıkış tarihi

Çin’de çeşitli mağazalarda ön siparişine başlanan Lenovo K320t, 4 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak. Lenovo K320t satış fiyatı 155 dolar olacak. Birincil öncelik olarak Asya ülkelerinde satılacak telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor.