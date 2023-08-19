ŞOK marketlerde RTX ekran kartlı oyuncu kasaları var

Tam Boyutta Gör ŞOK gıda marketleri zincirinde bu hafta GeForce RTX ve Radeon RX ekran kartlarına sahip farklı oyuncu kasaları bulmak mümkün olacak. Ayrıca uygun oyuncu ekipmanları da satışa çıkıyor.

19 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

19 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında ASUS markalı bileşenlerle oluşturulmuş farklı FreeDos oyuncu kasaları yer alıyor. Kasalar arasında özellikle Epsilon modeli üst seviye performansı ile dikkat çekiyor.

18 Ağustos BİM aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Epsilon oyuncu kasasında 6 çekirdekli AMD Ryzen 5 7600 işlemci, Nvidia GeForce RTX 4060Ti 8GB ekran kartı, Kingston Fury Beast 5200 MHz DDR5 RAM, 512GB NVMe SSD gibi özellikler 40999TL fiyat etiketi ile sunuluyor.

Alternatif olarak Delta oyuncu kasasında Intel Core i5-12400F işlemci, Nvidia GeForce RTX 3070 8GB ekran kartı, 16GB 3200MHz DDR4 RAM, 512GB NVMe SSD gibi özellikler 34799TL fiyat etiketine sahip.

Gamma oyuncu kasası ise Intel Core i5-12400F işlemci, Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB ekran kartı, 16GB 3200MHz DDR4 RAM, 512GB NVMe SSD özellikleri ile 30489TL. Bunun dışında daha uygun fiyatlı oyuncu kasaları da mevcut.

Sistemi tamamlamak için Asus TUF Gaming 23.8 inçlik 165Hz oyuncu monitörü 4799TL, Asus ROG Keris RGB 16000 DPI oyuncu faresi 1899TL, Asus TUF Gaming H3 oyuncu kulaklığı 2199TL, Asus TUF Gaming K1 Membrane oyuncu klavyesi de 1299TL olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Kasa Haberleri

19 Ağustos ŞOK aktüel kataloğunda neler var?