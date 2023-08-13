Haftaya BİM marketlerde yine Alfa Romeo elektrikli bisikletler var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM perakende gıda marketlerinde yine Alfa Romeo elektrikli bisiklet modelleri satışa çıkıyor. Fiyatlar değişmezken alternatif olarak Kuba markasının elektrikli bisiklet modelleri de tüketicilere sunulacak.

18 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

18 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında yine Alfa Romeo elektrikli bisikletler yer alıyor. İkinci kez raflara çıkan bisikletlerden Alfa Romeo R2 modeli 35-45Km menzil, 25Km/s hız, LED ön far, disk fren, LCD gösterge gibi özelliklerle 17999TL olarak satılıyor.

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Alfa Romeo R1 katlanabilir elektrikli bisiklet modeli ise aynı özellikleri 16999TL fiyat etiketiyle sunuyor. Bu modelde biraz daha ince lastikler ve sele altına yerleştirilmiş batarya paketi farklılığı oluşturuyor.

Alternatif olarak Kuba markasına ait 35Km’ye kadar mesafe, 25Km/s maksimum hız, 3-4 saat şarj süresi, 16 inç jant, LCD gösterge ekranı olan S15 katlanabilir elektrikli bisiklet 6299TL iken 20 inçlik jant olan 7 vitesli katlanabilir elektrikli bisiklet ise 10999TL olarak satılacak. Son olarak RedBull Racing Kickscooter A6 Pro 11999TL fiyat etiketine sahip.

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