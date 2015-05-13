19 dolarlık Makey Makey Go ile her şey butona dönüştürülebiliyor

Günümüzde teknolojiyi yaratıcılık ile birleştirmek oldukça kolay hale gelmiş durumda. Ancak bunu daha da kolaylaştırmak için girişimler sürüyor. Yeni Makey Makey Go adı USB aygıtı ise yaratıcılığınızı geliştirmek için biçilmiş kaftan olabilir.

Kickstarter üzerinden destek toplayan proje çok kısa süre içerisinde hedefine ulaşmış durumda. Tanıtım videosu ile yaratıcı senaryolarına bazı örnekler gösterilen ürün erken sipariş ile 19 dolara satın alınabiliyor. Proje Kickstarter üzreinde 58 gün daha destekleri toplamaya devam edecek, ancak iki gün içerisinde binden fazla destek alan projenin büyük rakamlara ulaşacağını söyleyebiliriz.

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Ufak ve basit bir aparat olan Makey Makey Go'nun görevi etkileşime geçirdiğiniz her şeyi butona dönüştürmesi. USB portunu bilgisayara takıp iletken ucunu da buton yapmak istediğiniz eşyaya sokarak buton haline getirebiliyorsunuz. Buton olarak kullandığınız maddenin içerisindeki çok ufak çaplı olan elektrik akımını algılayan iletken uç, bunun bilgisayara buton görevi görerek iletilmesini sağlıyor.Windows XP, Windows Vista, Windows 7 & 8, Mac OSX yanında bazı akıllı telefon ve tabletlerle de uyumlu çalışabilen aparat bu bakımdan geniş bir destek sunuyor. USB aygıtı kullanmak istediğiniz cihaza takarak herhangi bir klavye tuşu, mouse tıklaması veya bir web sayfası üzerindeki buton ile eşleştirebiliyorsunuz. Eşleşmenin ardından iletken ucu bağlayacağınız tüm eşyalar ise belirlediğiniz bu görevi üstleniyor.