Android 14 tabanlı OriginOS 4 alacak Vivo ve iQOO telefonlar açıklandı: İşte takvim

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Vivo dün düzenlediği etkinlikte performans, akıcılık ve kullanıcı arayüzü açısından birçok iyileştirmeyi beraberinde getiren OriginOS 4 arayüzünü tanıttı. Çinli üretici aynı zamanda Android 14 tabanlı yazılım için resmi yol haritasını da açıkladı.

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OriginOS 4'ün dağıtımı Aralık ayı itibarıyla başlayacak. Yıl sonuna kadar Vivo X90 ve iQOO 11 serisinin tüm modellerinin yanı sıra katlanabilir X Fold 2 ve X Flip modelleri güncellemeyi alacak. Yeni ürün yazılımı önümüzdeki yılın başında biraz daha eski modellere gelecek.

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Android 14 tabanlı OriginOS 4 yayınlanma tarihleri

Aralık 2023

Vivo X90s

Vivo X90

Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro+

Vivo X Fold 2

Vivo X Flip

iQOO 11

iQOO 11S

iQOO 11 Pro

Ocak 2024

Vivo X Note

Vivo X Fold

Vivo X Fold+

iQOO Neo 8

iQOO Neo 8 Pro

iQOO 10

iQOO 10 Pro

Şubat 2024

Vivo S17t

Vivo S17e

Vivo S17

Vivo S17 Pro

Vivo X80

Vivo X80 Pro (Dimensity 9000)

Vivo X80 Pro

iQOO Neo 7 SE

iQOO Neo 7

iQOO Neo 7 Racing

iQOO 9

iQOO 9 Pro

Mart 2024

Vivo S16e

Vivo S16

Vivo S16 Pro

Vivo X70

Vivo X70t

Vivo X70 Pro

Vivo X70 Pro+

iQOO Z8

iQOO Neo 6 SE

iQOO Neo 6

iQOO 8

iQOO 8 Pro

Nisan 2024

Vivo Pad

Vivo Pad Air

Vivo Pad 2

Vivo S15e

Vivo S15

Vivo S15 Pro

Vivo X60

Vivo X60 Curved Screen Edition

Vivo X60t

Vivo X60 Pro

Vivo X60t Pro+

Vivo X60 Pro+

iQOO Pad

iQOO Z7

iQOO 7

Mayıs 2024

Vivo S12

Vivo S12 Pro

iQOO Z6

Haziran 2024

Vivo Y78+

Vivo Y100

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Android 14 tabanlı OriginOS 4 alacak Vivo ve iQOO telefonlar