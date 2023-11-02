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    Android 14 tabanlı OriginOS 4 alacak Vivo ve iQOO telefonlar açıklandı: İşte takvim

    Çinli üretici Vivo kısa süre önce yeni kullanıcı arayüzü Origin OS 4’ü tanıttı. Şirket etkinlik kapsamında Android 14 tabanlı yeni ürün yazılımını alacak cihazları ve dağıtım tarihlerini de açıkladı.

    Android 14 tabanlı OriginOS 4 alacak Vivo ve iQOO telefonlar Tam Boyutta Gör

    Vivo dün düzenlediği etkinlikte performans, akıcılık ve kullanıcı arayüzü açısından birçok iyileştirmeyi beraberinde getiren OriginOS 4 arayüzünü tanıttı. Çinli üretici aynı zamanda Android 14 tabanlı yazılım için resmi yol haritasını da açıkladı.

    OriginOS 4'ün dağıtımı Aralık ayı itibarıyla başlayacak. Yıl sonuna kadar Vivo X90 ve iQOO 11 serisinin tüm modellerinin yanı sıra katlanabilir X Fold 2 ve X Flip modelleri güncellemeyi alacak. Yeni ürün yazılımı önümüzdeki yılın başında biraz daha eski modellere gelecek.

    Android 14 tabanlı OriginOS 4 alacak Vivo ve iQOO telefonlar Tam Boyutta Gör

    Android 14 tabanlı OriginOS 4 yayınlanma tarihleri

    Aralık 2023

    • Vivo X90s
    • Vivo X90
    • Vivo X90 Pro
    • Vivo X90 Pro+
    • Vivo X Fold 2
    • Vivo X Flip
    • iQOO 11
    • iQOO 11S
    • iQOO 11 Pro

    Ocak 2024

    • Vivo X Note
    • Vivo X Fold
    • Vivo X Fold+
    • iQOO Neo 8
    • iQOO Neo 8 Pro
    • iQOO 10
    • iQOO 10 Pro

    Şubat 2024

    • Vivo S17t
    • Vivo S17e
    • Vivo S17
    • Vivo S17 Pro
    • Vivo X80
    • Vivo X80 Pro (Dimensity 9000)
    • Vivo X80 Pro
    • iQOO Neo 7 SE
    • iQOO Neo 7
    • iQOO Neo 7 Racing
    • iQOO 9
    • iQOO 9 Pro

    Mart 2024

    • Vivo S16e
    • Vivo S16
    • Vivo S16 Pro
    • Vivo X70
    • Vivo X70t
    • Vivo X70 Pro
    • Vivo X70 Pro+
    • iQOO Z8
    • iQOO Neo 6 SE
    • iQOO Neo 6
    • iQOO 8
    • iQOO 8 Pro

    Nisan 2024

    • Vivo Pad
    • Vivo Pad Air
    • Vivo Pad 2
    • Vivo S15e
    • Vivo S15
    • Vivo S15 Pro
    • Vivo X60
    • Vivo X60 Curved Screen Edition
    • Vivo X60t
    • Vivo X60 Pro
    • Vivo X60t Pro+
    • Vivo X60 Pro+
    • iQOO Pad
    • iQOO Z7
    • iQOO 7

    Mayıs 2024

    • Vivo S12
    • Vivo S12 Pro
    • iQOO Z6

    Haziran 2024

    • Vivo Y78+
    • Vivo Y100
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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