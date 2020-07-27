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    1972'de Ay'da çekilen tarihi video 4K 60FPS'ye dönüştürüldü

    Yapay zeka teknikleri sayesinde eski tarihi videolar günümüze uyarlanıyor. Apollo astronotlarının Ay'da çektiği videoları 4K çözünürlükte ve 60FPS hızda aşağıda izleyebilirsiniz.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1972'de Ay'da çekilen tarihi video 4K 60FPS'ye dönüştürüldü
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    Apollo 16 görevinde çekilen tarihi Ay videolarından birisi 4K 60FPS'ye dönüştürüldü. YouTuber Dutchsteammachine'in yapay zeka tekniklerinden faydalanarak hazırladığı video epey etkileyici bir görüntü sunuyor. İşte Ay yüzeyinden 4K 60FPS görüntüler:

    Videonun orijinali aslında 720p ve 12FPS'lik bir kaliteye sahip. Dutchsteammachine, bu görüntünün kare hızını artırmak için Google'ın açık kaynak kodlu DAIN (Depth-Aware video frame INterpolation) yapay zekasından faydalanmış. 4K çözünürlüğe upscale etmek için ise Gigapixel AI'dan yararlanıldığı belirtiliyor.

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    Google'ın DAIN yapay zekası şu anda bu işin en popüler algoritmalarından birisi. Örneğin yukarıdaki videoda 12 'gerçek' karenin arasını 48 'sahte' kareyle başarılı bir şekilde doldurmuş ve neredeyse kusursuza yakın sonuçlar ortaya koymuş. Algoritma iki gerçek kareyi birbirleriyle karşılaştırıp farklara göre aralara sahte kareler üretiyor.

    Dutchsteammachine'in ifadelerine göre bu tarz bir upscale işlemi için güçlü bir GPU gerekiyor. 5 dakikalık bir videonun bile 4K 60FPS'ye dönüştürülmesi için 20 saate kadar bir render süresi gerektiği belirtiliyor.

    Bu yılın başlarında başka bir YouTuber da yine aynı teknikleri kullanarak 1895 yılında çekilen tarihin ilk filmini 4K 60FPS'ye dönüştürmeyi başarmıştı. O görüntüler de yine çok başarılıydı ancak orijinal video çok eski olduğu için yine de bazı kusurları vardı. Apollo görüntüleri ise daha başarılı sonuçlar vermiş gibi görünüyor.

    6 FPS'lik Apollo 15 görüntülerinin 60FPS hali:

    Neil Armstrong'un Ay'daki ilk adımları 24FPS hızında:



    https://www.sciencealert.com/watch-this-old-apollo-footage-get-upgraded-into-a-60-fps-masterpiece Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ciwanbilisim (ciwan antalya) 53 dk.
    Sahne değişmediğine göre mükemmel olmuş
    1 Yanıt Yanıtla
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 50 dk. ciwanbilisim
    Sahneye gerek yok, oradaki grafik serverlarla neler olur neler :)
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