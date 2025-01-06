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    Elon Musk: “Doğrudan Mars'a gidiyoruz. Ay dikkat dağıtıcı bir unsur”

    SpaceX'in kurucusu Elon Musk, NASA’nın Ay merkezli Artemis programını eleştirerek “Doğrudan Mars'a gidiyoruz. Ay dikkat dağıtıcı bir unsur” ifadelerini kullandı.
    Elon Musk: Doğrudan Mars'a gidiyoruz, Ay dikkat dağıtan bir unsur Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, çarpıcı yorumları ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarıyla sıkça gündem oluyor ve olmaya da devam ediyor. Şimdiye kadar Musk, NASA ve projeleri hakkında nadiren eleştirilerde bulunmuş olsa da politikadaki yeni konumuyla bu yöndeki eleştirilerini kamuoyuyla daha sık paylaşmaya başladı. SpaceX'in kurucusu Musk, kısa bir süre önce NASA’nın Ay’a insan gönderme planlarına yönelik eleştirilerde bulunurken hedefin Mars olması gerektiğini söyledi.

    Musk’tan Artemis’e eleştiri

    Musk, “Artemis mimarisi son derece verimsiz, çünkü sonuçları maksimize eden bir program değil, işleri maksimize eden bir program. Tamamen yeni bir şeye ihtiyaç var.” diyerek NASA’nın Artemis Programı'na dair açık bir eleştiri getirdi.

    NASA, Artemis programı kapsamında bu on yılın sonuna kadar Ay’ın güney kutbuna bir dizi insanlı görev düzenlemeyi ve sürdürülebilir bir üs kurmayı planlıyor. Ancak Musk, bu hedeflerin yeterince ileriye dönük olmadığını düşünüyor. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayır, biz doğrudan Mars’a gidiyoruz. Ay bir dikkat dağıtıcı," sözleriyle NASA'nın Ay odaklı planlarını gereksiz bulduğunu belirtti. Musk, uzunca bir süredir Mars'ta yaşayan bir şehir kurmayı hedefliyor.

    Musk’ın bu açıklamaları, yalnızca kişisel görüşleri olarak değerlendirilmiyor. Zira kendisi, Donald Trump’ın geçtiğimiz yıl yeniden ABD Başkanı seçilmesinde önemli bir rol oynadı ve şu anda yeni yönetimde uzay politikaları konusunda etkili bir danışman pozisyonunda bulunuyor.

    Artemis programı tehlikede mi?

    Elon Musk: Doğrudan Mars'a gidiyoruz, Ay dikkat dağıtan bir unsur Tam Boyutta Gör
    Musk’ın eleştirileri, Artemis programının geleceği konusunda soru işaretleri doğuruyor. NASA’nın yanı sıra Amerikan ticari uzay sektörü, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve diğer uluslararası ortaklar, Ay’a dönüş hedeflerini desteklemeye devam ediyor. Ancak Musk’ın, "Son derece verimsiz bir mimari" şeklindeki tanımlaması, programın mevcut yapısında değişiklik yapılabileceğini veya bunun için bir baskı oluşturulabileceğin işaret ediyor.

    Bu arada Artemis ile ABD, Ay'ın yüzeyinde anlamlı bir varlık oluşturmak için Çin ile rekabet halinde. Büyük olasılıkla NASA, hem Ay'a hem de Mars'a yönelik girişimleri içeren yeni bir "Artemis" planını benimseyecek. Ancak bazı değişiklikler yaşanabilir. SpaceX’in Starship aracı ve Blue Origin’in New Glenn roketi gibi özel sektör tarafından geliştirilen araçlar, NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi’ni (SLS) bypass edebilir. Ne de olsa programı yaklaşık beş yıl önce oluşturan ilk Trump yönetimiydi. Musk'ın "doğrudan Mars’a gidiyoruz" ifadesi, SpaceX'in NASA’nın desteğiyle bu hedefe odaklanacağını kastetmiş olabilir.

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