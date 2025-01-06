Elon Musk: “Doğrudan Mars'a gidiyoruz. Ay dikkat dağıtıcı bir unsur”

Musk’tan Artemis’e eleştiri
Musk, “Artemis mimarisi son derece verimsiz, çünkü sonuçları maksimize eden bir program değil, işleri maksimize eden bir program. Tamamen yeni bir şeye ihtiyaç var.” diyerek NASA’nın Artemis Programı'na dair açık bir eleştiri getirdi.
NASA, Artemis programı kapsamında bu on yılın sonuna kadar Ay’ın güney kutbuna bir dizi insanlı görev düzenlemeyi ve sürdürülebilir bir üs kurmayı planlıyor. Ancak Musk, bu hedeflerin yeterince ileriye dönük olmadığını düşünüyor. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayır, biz doğrudan Mars’a gidiyoruz. Ay bir dikkat dağıtıcı," sözleriyle NASA'nın Ay odaklı planlarını gereksiz bulduğunu belirtti. Musk, uzunca bir süredir Mars'ta yaşayan bir şehir kurmayı hedefliyor.
Musk’ın bu açıklamaları, yalnızca kişisel görüşleri olarak değerlendirilmiyor. Zira kendisi, Donald Trump’ın geçtiğimiz yıl yeniden ABD Başkanı seçilmesinde önemli bir rol oynadı ve şu anda yeni yönetimde uzay politikaları konusunda etkili bir danışman pozisyonunda bulunuyor.
Artemis programı tehlikede mi?
Bu arada Artemis ile ABD, Ay'ın yüzeyinde anlamlı bir varlık oluşturmak için Çin ile rekabet halinde. Büyük olasılıkla NASA, hem Ay'a hem de Mars'a yönelik girişimleri içeren yeni bir "Artemis" planını benimseyecek. Ancak bazı değişiklikler yaşanabilir. SpaceX’in Starship aracı ve Blue Origin’in New Glenn roketi gibi özel sektör tarafından geliştirilen araçlar, NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi’ni (SLS) bypass edebilir. Ne de olsa programı yaklaşık beş yıl önce oluşturan ilk Trump yönetimiydi. Musk'ın "doğrudan Mars’a gidiyoruz" ifadesi, SpaceX'in NASA’nın desteğiyle bu hedefe odaklanacağını kastetmiş olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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