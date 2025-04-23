NASA, Donaldjohanson asteroidini ilk kez yakından görüntüledi

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Tam Boyutta Gör NASA'nın 2021 yılında fırlattığı Lucy uzay aracı, Jüpiter’in yörüngesindeki gizemli asteroid grubu olan Truvalılar’ı incelemek için 12 yıllık bir yoluculuğa çıkmıştı. Ve şimdi Lucy uzay aracı, ikinci hedefi olan 52246 Donaldjohanson asteroidine ait ilk yakın plan görüntüleri başarıyla Dünya’ya iletti. Elde edilen veriler, bu küçük gök cisminin şaşırtıcı derecede karmaşık bir jeolojik yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Lucy, adını ünlü fosil “Lucy”nin keşfinde rol oynayan Amerikalı paleoantropolog Donald Johanson’dan alan bu asteroide 20 Nisan Pazar günü yaklaşık 1.000 kilometre mesafeye kadar yaklaşarak gözlem yaptı. Yaklaşık 5 kilometre çapındaki bu asteroid, Lucy’nin esas hedefi olan Truva asteroidlerinden önceki bir tür "prova hedefi" olarak görev yapıyor.

İki cismin birleşmesiyle oluşmuş

Yaklaşma sırasında alınan görüntülerde asteroidin parlaklığında belirgin dalgalanmalar gözlendi. Bu durum, cismin yavaş döndüğünü ya da oldukça uzun ve eliptik bir yapıya sahip olduğunu düşündürdü. Lucy'nin ilettiği yakın çekim kareler, bu varsayımları doğruladı: Donaldjohanson’un iki farklı parçanın birleşmesiyle oluştuğu ortaya çıktı. Bu tür birleşimler önemli, çünkü bilim insanlarına göre bunlar, gezegenlerin oluşum sürecine dair kritik bilgiler sunabilir.

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Ancak Lucy'nin elde ettiği görüntüler asteroidin tamamını kapsamıyor. Bunun nedeni, asteroidin boyutunun Lucy’nin kamerasının görüş alanından büyük olması. NASA, geri kalan verilerin Dünya’ya ulaşmasının yaklaşık bir haftayı bulacağını ve bu sayede gök cisminin tam şekline dair daha net bir model oluşturulabileceğini belirtti.

Görüntülerde asteroidin dönüyor gibi görünmesi de dikkat çekti. Fakat bu hareketin, Donaldjohanson’un kendi ekseni etrafındaki yavaş dönüşünden değil, Lucy’nin saniyede 13,4 kilometre hızla geçiş yapmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Lucy, bu yılın geri kalanında yolculuğuna devam ederek ana hedefi olan Jüpiter truvalılarına ulaşmak üzere asteroid kuşağını geçecek. İlk Truva hedefi olan Eurybates ve onun küçük uydusu Queta’ya yapılacak yakın geçişin ise Ağustos 2027’de gerçekleşmesi planlanıyor.

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