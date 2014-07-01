1.9mm kalınlığındaki ucuyla dikkat çeken stylus kalem modeli DotPen, Kickstarter projesine başladı

Dokunmatik ekranlı cihazlarında çizim yapmayı seven ya da sürekli el yazısına ihtiyaç duyan kişiler için hazırlanan stylus kalem modellerinden DotPen, Kickstarter'da destek aramaya başladı.

Site üzerinde Dot-Tec tarafından başlatılan DotPen, alüminyum malzemeden üretilmiş gövdesiyle oldukça şık görünüyor ve 1.9mm kalığındaki ucuyla hassas çizimlere imkan tanıyor. 1 adet AAA batarya ile yaklaşık 12 saat sürekli kullanım ömrü sağlayan ürün, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla Apple iPhone, iPod Touch, iPad, Samsung G3, G4, G5, Tab, Note, Amazon Kindle Fire ve Google'ın Nexus serisi cihazlarıyla aktif olarak çalışma gösterebiliyor. Aralarında Adobe Photoshop ile Evernote'un da olduğu birçok popüler uygulamaya destek veren stylus kalem modeli DotPen, Active-Quill teknolojisiyle de rahat kayma yanında sıfıra yakında gecikme ortaya koyuyor.

Site üzerinde konan 25,000$ hedefin şimdilik 3,698$'lık bölümünü toplayabilen DotPen, yapılacak en az 49$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1317691058/dotpen-redefines-drawing-and-writing-for-smart-dev