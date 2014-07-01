Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1.9mm kalınlığındaki ucuyla dikkat çeken stylus kalem modeli DotPen, Kickstarter projesine başladı

4 yıl
2,2b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1.9mm kalınlığındaki ucuyla dikkat çeken stylus kalem modeli DotPen, Kickstarter projesine başladı
Dokunmatik ekranlı cihazlarında çizim yapmayı seven ya da sürekli el yazısına ihtiyaç duyan kişiler için hazırlanan stylus kalem modellerinden DotPen, Kickstarter'da destek aramaya başladı.
Site üzerinde Dot-Tec tarafından başlatılan DotPen, alüminyum malzemeden üretilmiş gövdesiyle oldukça şık görünüyor ve 1.9mm kalığındaki ucuyla hassas çizimlere imkan tanıyor. 1 adet AAA batarya ile yaklaşık 12 saat sürekli kullanım ömrü sağlayan ürün, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla Apple iPhone, iPod Touch, iPad, Samsung G3, G4, G5, Tab, Note, Amazon Kindle Fire ve Google'ın Nexus serisi cihazlarıyla aktif olarak çalışma gösterebiliyor. Aralarında Adobe Photoshop ile Evernote'un da olduğu birçok popüler uygulamaya destek veren stylus kalem modeli DotPen, Active-Quill teknolojisiyle de rahat kayma yanında sıfıra yakında gecikme ortaya koyuyor.
Site üzerinde konan 25,000$ hedefin şimdilik 3,698$'lık bölümünü toplayabilen DotPen, yapılacak en az 49$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1317691058/dotpen-redefines-drawing-and-writing-for-smart-dev Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
SpesifikBrush 4 yıl
YuFu Stylus buna bin basar da hâlâ ön siparişte. Güya Nisan'da satışa sunulacaktı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John Citizen 4 yıl
Bir kılıf vardı deftere yazıyorsunuz kılıftaki ipadde aynısı çıkıyordu o buna bin basar. Zaten hali hazırda videodaki kalemden iyi ürünler var adonit e bakabilirsiniz. Farklı bir şey yapmak istiyorsanız ilk dediğim ürün gibi bir şey olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Şöyle ince uçlu dokunmatik kalem arıyorudum ipad için bulamadım hiç, bundan sipraiş mi versem ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Palm rejection yani elinizin destek almak için değen kısmını engelleme özelliği yoksa bu tarz ürünler iş görmez, birçok model denemiş biri olarak söylüyorum. Yoksa çizim, yazı gibi kullanımlarda eliniz ekrana değdikçe çeşitli nokta ve çizgiler bırakacaktır. Uygulamanın sadece kalemin yazmasına izin vermesi lazım, o da anca bluetooth destekli modellerde ve destekli yazılımlarda oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akasha_Ether 4 yıl
s-pen değil demiş arkadaşlar da s-pen cihaza bağlı ekstra bir sensör (Wacom Digitizer) kullanıyor o yüzden sadece note serisinde çalışıyor bunu biliyor mu acaba.

hatta buyrun linki. Note(!) kaleminden daha iyi ürünleri de var çizime özel tabletler gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
ben scaner kalem arıyorum ! önemli yerlerin üzerini scaner edip not düşecek bir kalem arıyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Saçma, kalem dediğin note serisindeki gibi olur şarj derdi yok bi sorunu yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
12 saat pil ömrü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bingbang 4 yıl
Bir note kalemi değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Kulağınızdaki Su Geçirmez Sony Walkman NWZ-W273S Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim