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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2 Aralık tarihinde sürpriz bir Apple etkinliği var

    2 Aralık tarihinde Apple yeni bir sahne etkinliği düzenleyecek. Bu yıl ürün tanıtımlarını genelde internet duyurusu üzerinden yapan firma bu kez ödül dağıtacak.
    3 gün
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2 Aralık tarihinde sürpriz bir Apple etkinliği var
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    Genelde ürün tanıtım etkinliklerini Mart-Haziran-Eylül şeklinde planlayan Apple Kasım ayı gelmeden etkinliklerini bitirmiş oluyor. İlk kez Aralık ayı içerisinde bir Apple etkinliği yapıldığına şahit olacağız.

    Sürpriz etkinlik

    Firmanın hazırladığı etkinlik davetiyeleri 2 Aralık 2019 tarihini işaret ediyor. Bununla birlikte bir ürün tanıtımından ziyade yılın en dikkat çekici uygulama ve oyunlarının ödüllendirildiği bir gece olacak.

    Ayrıca Bkz. "Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor"

    Apple normalde WWDC etkinliklerinde en iyi uygulama ve oyun geliştiricileri ödüllendiriyordu. Google ise hem I/O etkinliğinde hem de hali hazırda devam eden yıl sonu etkinliğinde geliştiricilere ödül veriyordu. Apple da şimdi sayıyı yılda ikiye çıkarmış oldu.

    Etkinlik henüz teknoloji dünyası ile paylaşılmış değil ve ambargo altında bulunuyor. Bu bakımdan seçim nasıl olacak, kullanıcılara bir rol verilecek mi veya ödüller neler olacak şimdilik bilinmiyor.



    https://www.cnbc.com/2019/11/18/apple-announces-press-event-on-dec-2.html Yorum Yaz
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    oly1786 3 gün en beğenilen
    beni 9 senedir söğüşlüyorsunuz, davetiyemi bekliyorum.
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    Silent Guardian 3 gün
    Şu Apple bi mobil oyun konsolu tanıyamadı ya. Şimdi diyeceksiniz ki, iPhone var işte ama öyle değil.



    Beğenirsiniz beğenmezsiniz, şu adamlardaki uygulama gücü kimsede yok. Düşünsenize Apple gibi firmanın oyun marketinin zenginliğini
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Apsny 1 gün Silent Guardian
    Apple tv 4k var kardeş tvos13 ile de kontrolcü desteği geldi al sana konsol acrade uygulamasına oyun yağdırsa mini konsol işte hatta bu yıl yenisini çıkarsa super olur mevcutta a10x işlemci var yeni çıkacak olanada a13x işlemci koydun mu roket olur
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    oly1786 3 gün en beğenilen
    beni 9 senedir söğüşlüyorsunuz, davetiyemi bekliyorum.
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