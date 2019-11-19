2 Aralık tarihinde sürpriz bir Apple etkinliği var

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Genelde ürün tanıtım etkinliklerini Mart-Haziran-Eylül şeklinde planlayan Apple Kasım ayı gelmeden etkinliklerini bitirmiş oluyor. İlk kez Aralık ayı içerisinde bir Apple etkinliği yapıldığına şahit olacağız.

Sürpriz etkinlik

Firmanın hazırladığı etkinlik davetiyeleri 2 Aralık 2019 tarihini işaret ediyor. Bununla birlikte bir ürün tanıtımından ziyade yılın en dikkat çekici uygulama ve oyunlarının ödüllendirildiği bir gece olacak.

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Apple normalde WWDC etkinliklerinde en iyi uygulama ve oyun geliştiricileri ödüllendiriyordu. Google ise hem I/O etkinliğinde hem de hali hazırda devam eden yıl sonu etkinliğinde geliştiricilere ödül veriyordu. Apple da şimdi sayıyı yılda ikiye çıkarmış oldu.

Etkinlik henüz teknoloji dünyası ile paylaşılmış değil ve ambargo altında bulunuyor. Bu bakımdan seçim nasıl olacak, kullanıcılara bir rol verilecek mi veya ödüller neler olacak şimdilik bilinmiyor.

https://www.cnbc.com/2019/11/18/apple-announces-press-event-on-dec-2.html