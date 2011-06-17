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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2 dakikada iPad için iOS 5 turu

7 yıl
17,9b
1
20
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce düzenlenen WWDC 2011 etkinliğinde Apple'ın tanıttığı iOS 5'in son kullanıcıyla buluşmasına daha aylar var, ancak bu süreçte geliştiriciler sistemi test etmeye ve kullanmaya devam ediyorlar. Hal böyle olunca Youtube gibi birçok sosyal paylaşım sitesindee geliştiricilerin iOS 5 ile ilgili paylaştıkları bilgilerin, görsellerin, videoların sayısı her geçen gün artıyor.

InfoZenn, isimli kullanıcının hazırladığı iPad için iOS 5 videosu da Youtube'de yayınlanan videolardan sadece biri. Ancak videonun 2 dk gibi kısa bir sürede iOS 5'in öne çıkan özelliklerinin tamamını kapsaması, videoyu yayınlanan diğer uzun videolardan ayırıyor.




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teknoloji4ever 7 yıl
Cydiada multitasking gestures mevcut indirip kullanmaya baslayabilirsiniz...
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séquestre 7 yıl
Gestures yenilikleri hoşuma gitti.
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iea96 7 yıl
Görüntüdeki 4-5 Parmakla Uygulamalar Arasında Geçiş Yapma, Uygulama Kapatma Gibi Uygulamalar Sadece iPad Versiyonunda Bulunacak. iPhone'da Ekran Yeteri Kadar Büyük Olmadığı İçin Bu Özellikler Bulunmayacak Ve Home Tuşu Kullanılmaya Devam Edilecek.
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husNUKE 7 yıl
home tuşu kullanma zorunluluğundan kurtulmamız iyi olmuş, cihazı tutuş yönümüzü göre bazen sağda bazen solda kalıyor.
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Devil01 7 yıl
Sağol birader ;)
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HackAv 7 yıl
Hadi hayırlısı bakim beklemedeyiz...
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alpa07 7 yıl
adam king
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WilliamBillMunny 7 yıl
kullanıcı ipad2 den daha hızlı :). o nasıl bir hızla eli çekmektir öyle!
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GoldPunch 7 yıl
WilliamBillMunny

kullanıcı ipad2 den daha hızlı :). o nasıl bir hızla eli çekmektir öyle!



Hızlandırılmış video.
0:55 de ki animasyondan anlaşılıyor.
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Lordinarius 7 yıl
dört parmak ile yapacaklarsa sorun olur . zor oluyor şu haliyle . o yüzden ekranın büyümesi lazım
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MAVİT 7 yıl
İphone 5 te home tusu olmayacak sanırım multitask anamenüye dönüs hep dokunmatık olarak çalışyor sonunda home tusundan kurtulduk
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Devil01 7 yıl
Ters çevir.
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Zuko 7 yıl

Devil01

Ters çevir.





Bu arada, evet, hızlandırılmış vidyo.
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