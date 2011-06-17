2 dakikada iPad için iOS 5 turu

Kısa bir süre önce düzenlenen WWDC 2011 etkinliğinde Apple'ın tanıttığı iOS 5'in son kullanıcıyla buluşmasına daha aylar var, ancak bu süreçte geliştiriciler sistemi test etmeye ve kullanmaya devam ediyorlar. Hal böyle olunca Youtube gibi birçok sosyal paylaşım sitesindee geliştiricilerin iOS 5 ile ilgili paylaştıkları bilgilerin, görsellerin, videoların sayısı her geçen gün artıyor.

InfoZenn, isimli kullanıcının hazırladığı iPad için iOS 5 videosu da Youtube'de yayınlanan videolardan sadece biri. Ancak videonun 2 dk gibi kısa bir sürede iOS 5'in öne çıkan özelliklerinin tamamını kapsaması, videoyu yayınlanan diğer uzun videolardan ayırıyor.