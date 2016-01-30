2 futbol sahası büyüklüğündeki rüzgar türbini 50MW enerji üretebilecek

ABD'nin enerji planlarına göre 2030 yılında ülkenin elektriğinin %20'lik kısmı rüzgardan karşılanacak. Bu hedef için ise oldukça sıkı çalışmak gerekiyor. Rüzgar türbinleri çok az rüzgar alan yerlere kurulamadığı gibi sert rüzgarların estiği türbinleri devirecek yerlerde de henüz kullanılamıyor.

Kanatları 200 metre, yani yaklaşık 2 futbol sahası büyüklüğünde olan yeni türbin ise 50 MW enerji üretebilecek. Bu da devasa kaynağın yaklaşık 10 bin haneye kadar enerji sağlayabileceği anlamına geliyor.

Rakamların yüksek olması kulağa hoş gelse de bu büyüklükte bir türbinin rüzgarların karşısında durması da ufak modellere göre daha zor. Özellikle okyanus üzerindeki bazı alanlarda rüzgar hızının 300 km/saat hızını aştığını düşünürse bu hızlara dayanabilecek bir türbin dikebilmek oldukça zor. Araştırmacıların çözümü ise rüzgarın dayanılamayacak hızlara çıkması halinde kanatları katlamak. Bu sayede uç kısım rüzgarı sert bir şekilde delerek enerji kaynağının yıkılmasını engelleyebilecek.

Proje şimdilik kağıt üzerinde. Geliştiren Sandia laboratuvarının da hem bu türbini üretecek hem de kuracak gücü yok, ancak DARPA-E ve ABD Enerji Bakanlığı projeye destek sağlayacak. Bunun yanı sıra General Electric, Siemens ve Vestas Wind Systems gibi büyük şirketler de danışma ortaklığını üstlenmiş durumda. Böyle büyük destekleri hesaba katarsak projenin hayata geçmesi oldukça mümkün sayılabilir.

Özellikle okyanus üzerinde rüzgar türbini kurabilmek için oldukça elverişli alanlar var ancak bu bölgelerde rüzgar hızı çok yüksek rakamlara ulaştığı için kurulumlar hem ekstra maliyet hem de riskleri beraberinde getiriyor. Sandia Ulusal Laboratuvarlarında geliştirilen yeni türbin prototipi ise insanı hayrete düşürecek cinsten.