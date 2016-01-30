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2 futbol sahası büyüklüğündeki rüzgar türbini 50MW enerji üretebilecek

Rüzgar en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi, ancak türbin kurmanın hala güç olduğunu söyleyebiliriz. ABD'li araştırmacıların çözümü ise devasa katlanabilir rüzgar türbini.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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2 futbol sahası büyüklüğündeki rüzgar türbini 50MW enerji üretebilecek
 
ABD'nin enerji planlarına göre 2030 yılında ülkenin elektriğinin %20'lik kısmı rüzgardan karşılanacak. Bu hedef için ise oldukça sıkı çalışmak gerekiyor. Rüzgar türbinleri çok az rüzgar alan yerlere kurulamadığı gibi sert rüzgarların estiği türbinleri devirecek yerlerde de henüz kullanılamıyor.
Özellikle okyanus üzerinde rüzgar türbini kurabilmek için oldukça elverişli alanlar var ancak bu bölgelerde rüzgar hızı çok yüksek rakamlara ulaştığı için kurulumlar hem ekstra maliyet hem de riskleri beraberinde getiriyor. Sandia Ulusal Laboratuvarlarında geliştirilen yeni türbin prototipi ise insanı hayrete düşürecek cinsten.

Kanatları 200 metre, yani yaklaşık 2 futbol sahası büyüklüğünde olan yeni türbin ise 50 MW enerji üretebilecek. Bu da devasa kaynağın yaklaşık 10 bin haneye kadar enerji sağlayabileceği anlamına geliyor. 
2 futbol sahası büyüklüğündeki rüzgar türbini 50MW enerji üretebilecek
 
Rakamların yüksek olması kulağa hoş gelse de bu büyüklükte bir türbinin rüzgarların karşısında durması da ufak modellere göre daha zor. Özellikle okyanus üzerindeki bazı alanlarda rüzgar hızının 300 km/saat hızını aştığını düşünürse bu hızlara dayanabilecek bir türbin dikebilmek oldukça zor. Araştırmacıların çözümü ise rüzgarın dayanılamayacak hızlara çıkması halinde kanatları katlamak. Bu sayede uç kısım rüzgarı sert bir şekilde delerek enerji kaynağının yıkılmasını engelleyebilecek.
Proje şimdilik kağıt üzerinde. Geliştiren Sandia laboratuvarının da hem bu türbini üretecek hem de kuracak gücü yok, ancak DARPA-E ve ABD Enerji Bakanlığı projeye destek sağlayacak. Bunun yanı sıra General Electric, Siemens ve Vestas Wind Systems gibi büyük şirketler de danışma ortaklığını üstlenmiş durumda. Böyle büyük destekleri hesaba katarsak projenin hayata geçmesi oldukça mümkün sayılabilir.

http://www.engadget.com/2016/01/29/giant-folding-wind-turbines/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Bir türbin ile 10.000 eve elektrik verilebilmesi cidden mükemmel bir şey
hem doğanın en temel kaynağını sınırsızca kullanıyorsun hemde doğaya zarar vermiyorsun.

Anasını ağlattığımız doğa ananın yarasının minnacık bir kısmını sarabilmek adına kendim geri dönüşüm kutusu olduğu yerde kullanıyor, ağaç katliamını önlemek için e-faturayı tercih ediyor ve çevreyi kirletmemeye maksimum özen gösteriyorum. Herkes bir yerden başlasa bir çok şeyi değiştirebiliriz
Bir türbin ile 10.000 eve elektrik verilebilmesi cidden mükemmel bir şeyhem doğanın en temel kaynağını sınırsızca kullanıyorsun hemde doğaya zarar...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Das Boot 3 yıl
Bizim için bile sevindirici haber. Son 30 yılda bu alanda arge çalışmaları hız kesmeden artıyor. Ülkemizden de böyle güzel haberler görmek dileğiyle...
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umut_baris 3 yıl
O nüfusuyla Amerika 2030 yılında şehirdeki elektriğin yüzde 20'sini karşılamak için yatırım yaparken biz 10'da biri nüfus ile omo nokloor doho voromlo diye zırlayalım.
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murettep 3 yıl
cihangir151
bu kadar aksiyona gerek yok. rüzgar direncini düşürmek için rüzgar şiddetine göre açısı değişip rüzgarı dik kesebilen kanatlar kullanabilirler. helikopter pervaneleri gibi. yoksa bu şekilde katlanan kanatlar yandan yiyeceği ters rüzgar ile de tehlikeli olabilir.

zaten halihazırda birçok türbinde sizin dediğiniz method kullanılıyor ( pitch kontrol). fakat bu 50-60 metrelik kanatlarda işe yararken 200 metre kanatta simüle etmişler ve yaramadığını görmüş olmalılar.
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kadirirdem 3 yıl
bunlar artık çoğalmalı doğa olaylarını artık daha çok kullanmalıyız...
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teramit 3 yıl
çok ufak tribünler yapmak optimal olmadığı gibi çok büyük yapmakta optimal değil.
100 mt lik kuleyi kuran vinci birçok yerde bulabilirsin ama 200 m lik çok nadir bulunur.ayrıca 100m kule için kullanılacak çeliklerin üretimi ,tasarım değişiklik maliyeti montaj maliyeti de fazla olacaktır.100 m lik ile aynı hızda dönemeycektik merkezkaç kuvveti yüzünden.dolaıysla 1 tane 200 lük yerine 3 tane 100 lük kurmak daha ucuza mal olacak ve daha fazla elektrik getirisi sağlayacaktır.
Sonuçta endüstriyel sınır ne ise mühendislikte eninde sonunda ürün de ona gelir.
deli gibi parası var hollandanın istese 300 mtlik tribünde kurardı ama hiç kuruyor yüzlerce 50-100 m arası tribün kurmuşlar hiç mi bilmiyor adamlar...
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gun 3 yıl teramit
teramit
çok ufak tribünler yapmak optimal olmadığı gibi çok büyük yapmakta optimal değil.
100 mt lik kuleyi kuran vinci birçok yerde bulabilirsin ama 200 m lik çok nadir bulunur.ayrıca 100m kule için kullanılacak çeliklerin üretimi ,tasarım değişiklik maliyeti montaj maliyeti de fazla olacaktır.100 m lik ile aynı hızda dönemeycektik merkezkaç kuvveti yüzünden.dolaıysla 1 tane 200 lük yerine 3 tane 100 lük kurmak daha ucuza mal olacak ve daha fazla elektrik getirisi sağlayacaktır.
Sonuçta endüstriyel sınır ne ise mühendislikte eninde sonunda ürün de ona gelir.
deli gibi parası var hollandanın istese 300 mtlik tribünde kurardı ama hiç kuruyor yüzlerce 50-100 m arası tribün kurmuşlar hiç mi bilmiyor adamlar...

Son 10 yıldır devamlı büyüyorlar ve şuan ki trend giderek büyüyecek olmaları zira bu büyükler sadece Deniz üzerine kuruluyor ve köprü yapımından dolayı büyük yüzen vinç bulmak sorun değil.

Şu anki bildiğim maksimum 8 MW olması gerek bu 50 MW düşünün aradaki kazanç farkını.

Biz baraj yapan insanlar için rüzgar türbini sınırına daha çok olduğunu düşünüyorum ki insanlar için bir sınır var mı bilmem açıkcası. 4000 yıl önce piramitleri yapmışken.
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CiGaHaGi 3 yıl
Biz kıble için yön uzmanı arıyoruz, adamlar nelerle uğraşıyor
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cihangir151 3 yıl
bu kadar aksiyona gerek yok. rüzgar direncini düşürmek için rüzgar şiddetine göre açısı değişip rüzgarı dik kesebilen kanatlar kullanabilirler. helikopter pervaneleri gibi. yoksa bu şekilde katlanan kanatlar yandan yiyeceği ters rüzgar ile de tehlikeli olabilir.
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gun 3 yıl cihangir151
cihangir151
bu kadar aksiyona gerek yok. rüzgar direncini düşürmek için rüzgar şiddetine göre açısı değişip rüzgarı dik kesebilen kanatlar kullanabilirler. helikopter pervaneleri gibi. yoksa bu şekilde katlanan kanatlar yandan yiyeceği ters rüzgar ile de tehlikeli olabilir.

Zaten öyle şu ankiler bile kanatlar dik konuma geçiyor ama ona rağmen rüzgar direnci bükecek kadar sorun çıkartabilir.
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Patren 3 yıl
gayet yaratıcı olmuş
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Bir türbin ile 10.000 eve elektrik verilebilmesi cidden mükemmel bir şey
hem doğanın en temel kaynağını sınırsızca kullanıyorsun hemde doğaya zarar vermiyorsun.

Anasını ağlattığımız doğa ananın yarasının minnacık bir kısmını sarabilmek adına kendim geri dönüşüm kutusu olduğu yerde kullanıyor, ağaç katliamını önlemek için e-faturayı tercih ediyor ve çevreyi kirletmemeye maksimum özen gösteriyorum. Herkes bir yerden başlasa bir çok şeyi değiştirebiliriz
1 Yanıt Yanıtla +14
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artenis 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob

Bir türbin ile 10.000 eve elektrik verilebilmesi cidden mükemmel bir şey
hem doğanın en temel kaynağını sınırsızca kullanıyorsun hemde doğaya zarar vermiyorsun.

Anasını ağlattığımız doğa ananın yarasının minnacık bir kısmını sarabilmek adına kendim geri dönüşüm kutusu olduğu yerde kullanıyor, ağaç katliamını önlemek için e-faturayı tercih ediyor ve çevreyi kirletmemeye maksimum özen gösteriyorum. Herkes bir yerden başlasa bir çok şeyi değiştirebiliriz


işte İKRA 'nın gerçek anlamı budur.
Çıkıp mini eteğe, başörtüsüne takan adamlar şekile takılıp kalırken asıl ayet te denmek istenen budur, rüzgaz türbini yap, kapını temizle, atomu parçala, uçak üret, makale yaz, doktor ol, sanatçı ol N O K T A .
Ötesi CAHİLLİK berisi ilim.
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