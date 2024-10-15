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    Çin rekora doymuyor: 26 MW gücünde dünyanın en büyük rüzgar türbini tanıtıldı

    Çinli Dongfang Electric Corporation, hem kapasite hem de boyut açısından dünyanın en büyük rüzgar türbinini ürettiğini açıkladı. Devasa türbin, 55.000 evin elektrik ihtiacını karşılayabiliyor.
    Çin, 26 MW gücünde dünyanın en büyük rüzgar türbini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli Dongfang Electric Corporation, hem kapasite hem de boyut açısından dünyanın en büyük rüzgar türbinini ürettiğini açıkladı.

    26 MW güce ve 310 metre kanat çapına sahip

    Çin devletine ait üretici, türbinin devasa göbeğinin (jeneratör bileşenlerini barındıran türbinin tepe noktasındaki kutu benzeri yapı) fotoğraflarını, Çin'in Fujian Eyaleti'nin Fuzhou kentindeki fabrikasında yayınladı. Devasa türbin, 310 metreden fazla kanat çapına ve 185 metre göbek yükseliğine sahip.

    Çin, 26 MW gücünde dünyanın en büyük rüzgar türbini tanıttı Tam Boyutta Gör
    26 MW gücündeki açık deniz rüzgar türbini, saniyede 8 metre ve üzeri rüzgar hızlarına sahip bölgeler için tasarlandı. Saniyede ortalama 10 metre rüzgarla, bu dev türbin yılda 100 GWh güç üreterek 55.000 evin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Aynı zamanda 30.000 ton kömür tüketiminin ve 80.000 ton karbondioksit salınımının önüne geçmiş oluyor. Şirket ayrıca, türbininin tayfuna dayanıklı yapıda olduğunu belirtiyor.

    Çinli şirketler daha büyük rüzgar türbinleri üretme konusunda adeta yarış halindeler. Geçtiğimiz aylarda Mingyang Smart Energy, 20 MW kapasiteli dünyanın en büyük rüzgar türbinin kurulumunu gerçekleştirmişti. Bu ayın başında ise Sany Group, 15 MW kapasiteli dünyanın en büyük kara türbinini kurduğunu açıklamıştı.

    Daha büyük türbinler, rüzgar enerjisinin maliyetini düşürmek adına büyük önem taşıyor, dolayısıyla şirketler daha büyük türbinler geliştirmek için çalışıyorlar. Yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yapan Çin, attığı bu adımlarla karbon emisyonlarını düşürüp 2060 yılında sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/10/14/china-debuts-a-record-smashing-26-mw-offshore-wind-turbine/ https://www.dongfang.com.cn/info/1017/2006.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Editörün Seçimi Yorum
    Çin'in yenilenebilir enerji yatırımları aslında global politikalardan çok farklı bir vizyonda; amaçları enerji bağımsızlığı olduğu için bu alanda kimsenin sahip...
    Yorumu gör »     Darklord Sauron
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