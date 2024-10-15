Çin rekora doymuyor: 26 MW gücünde dünyanın en büyük rüzgar türbini tanıtıldı

26 MW güce ve 310 metre kanat çapına sahip
Çin devletine ait üretici, türbinin devasa göbeğinin (jeneratör bileşenlerini barındıran türbinin tepe noktasındaki kutu benzeri yapı) fotoğraflarını, Çin'in Fujian Eyaleti'nin Fuzhou kentindeki fabrikasında yayınladı. Devasa türbin, 310 metreden fazla kanat çapına ve 185 metre göbek yükseliğine sahip.
Çinli şirketler daha büyük rüzgar türbinleri üretme konusunda adeta yarış halindeler. Geçtiğimiz aylarda Mingyang Smart Energy, 20 MW kapasiteli dünyanın en büyük rüzgar türbinin kurulumunu gerçekleştirmişti. Bu ayın başında ise Sany Group, 15 MW kapasiteli dünyanın en büyük kara türbinini kurduğunu açıklamıştı.
Daha büyük türbinler, rüzgar enerjisinin maliyetini düşürmek adına büyük önem taşıyor, dolayısıyla şirketler daha büyük türbinler geliştirmek için çalışıyorlar. Yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yapan Çin, attığı bu adımlarla karbon emisyonlarını düşürüp 2060 yılında sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedefliyor.Kaynakça https://electrek.co/2024/10/14/china-debuts-a-record-smashing-26-mw-offshore-wind-turbine/ https://www.dongfang.com.cn/info/1017/2006.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|Çin'in yenilenebilir enerji yatırımları aslında global politikalardan çok farklı bir vizyonda; amaçları enerji bağımsızlığı olduğu için bu alanda kimsenin sahip...
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.