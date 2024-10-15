Çin rekora doymuyor: 26 MW gücünde dünyanın en büyük rüzgar türbini tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Çinli Dongfang Electric Corporation, hem kapasite hem de boyut açısından dünyanın en büyük rüzgar türbinini ürettiğini açıkladı.

26 MW güce ve 310 metre kanat çapına sahip

Çin devletine ait üretici, türbinin devasa göbeğinin (jeneratör bileşenlerini barındıran türbinin tepe noktasındaki kutu benzeri yapı) fotoğraflarını, Çin'in Fujian Eyaleti'nin Fuzhou kentindeki fabrikasında yayınladı. Devasa türbin, 310 metreden fazla kanat çapına ve 185 metre göbek yükseliğine sahip.

Tam Boyutta Gör 26 MW gücündeki açık deniz rüzgar türbini, saniyede 8 metre ve üzeri rüzgar hızlarına sahip bölgeler için tasarlandı. Saniyede ortalama 10 metre rüzgarla, bu dev türbin yılda 100 GWh güç üreterek 55.000 evin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Aynı zamanda 30.000 ton kömür tüketiminin ve 80.000 ton karbondioksit salınımının önüne geçmiş oluyor. Şirket ayrıca, türbininin tayfuna dayanıklı yapıda olduğunu belirtiyor.

15 MW’lık dünyanın en büyük kara rüzgar türbini ku 4 gün önce eklendi

Çinli şirketler daha büyük rüzgar türbinleri üretme konusunda adeta yarış halindeler. Geçtiğimiz aylarda Mingyang Smart Energy, 20 MW kapasiteli dünyanın en büyük rüzgar türbinin kurulumunu gerçekleştirmişti. Bu ayın başında ise Sany Group, 15 MW kapasiteli dünyanın en büyük kara türbinini kurduğunu açıklamıştı.

Daha büyük türbinler, rüzgar enerjisinin maliyetini düşürmek adına büyük önem taşıyor, dolayısıyla şirketler daha büyük türbinler geliştirmek için çalışıyorlar. Yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yapan Çin, attığı bu adımlarla karbon emisyonlarını düşürüp 2060 yılında sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

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