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Tam Boyutta Gör Çin'in kıyı bölgesi Hainan eyaletinde, 20 MW kapasiteli dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar türbini hizmete girdi. Tayfunlara dayanacak şekilde tasarlanan türbin, yılda 80 milyon kWh elektrik üretecek.

9 futbol sahası büyüklüğünde alanı tarıyor

Rüzgar türbini üreticisi Çinli Mingyang Smart Energy tarafından geliştirilen MySE 18.X-20 MW isimli rüzgar türbini, 79,8 m/s'ye varan güçlü rüzgarlara dahi dayanabiliyor. 260 ila 292 metre rotor çapına sahip türbin, 9 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir alanı süpürüyor.

Yetkililer, türbinin 8,5 m/s ortalama rüzgar hızında yılda 80 milyon kWh elektrik üretebileceğini, 66.000 ton karbondioksit gazı emisyonun azaltarak 96.000 haneye güç vereceğini belirtiyor.

Deniz üstü rüzgar santralleri kurulumları son yıllarda hızla artıyor. Bu tip santraller, kara üstünde arazi işgal etmemesi, daha güçlü ve istikrarlı rüzgarlara erişebilmeleri ve daha büyük türbinlerin inşa edilebilmesi gibi önemli avantajlara sahip.

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Tek bir türbinde 20 MW güç inanılmaz olsa da, Mingyang daha fazlasını hedefliyor ve 22 MW gücünde daha büyük bir türbin üzerinde çalışıyor. Bu türbinin çapının 300 metrenin üzerinde olması bekleniyor. Hafif karbon fiber teknolojisi sayesinde bu devasa türbinleri yapmak mümkün hale geliyor.

Mingyang'ın aynı zamanda dünyanın en büyük yüzen rüzgar türbini projesi de bulunuyor. Yüzen bir platform üzerinde yer alan OceanX, konuşlandırılmak üzere Qingzhou IV rüzgar çiftliğine doğru yol almak üzere. Bu çift türbinli V şeklindeki platform, 16,6 MW kapasiteye sahip.

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Dünyanın en büyük rüzgar türbini hizmete girdi: 20 MW gücünde!