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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük rüzgar türbini hizmete girdi: 20 MW gücünde!

    Çin'de, 20 MW kapasiteli dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar türbini hizmete girdi. Tayfunlara dayanacak şekilde tasarlanan türbin, tek başına 96.000 haneye yetecek elektrik üretecek.
    Dünyanın en büyük rüzgar türbini hizmete girdi: 20 MW gücünde! Tam Boyutta Gör
    Çin'in kıyı bölgesi Hainan eyaletinde, 20 MW kapasiteli dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar türbini hizmete girdi. Tayfunlara dayanacak şekilde tasarlanan türbin, yılda 80 milyon kWh elektrik üretecek.

    9 futbol sahası büyüklüğünde alanı tarıyor

    Rüzgar türbini üreticisi Çinli Mingyang Smart Energy tarafından geliştirilen MySE 18.X-20 MW isimli rüzgar türbini, 79,8 m/s'ye varan güçlü rüzgarlara dahi dayanabiliyor. 260 ila 292 metre rotor çapına sahip türbin, 9 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir alanı süpürüyor.

    Yetkililer, türbinin 8,5 m/s ortalama rüzgar hızında yılda 80 milyon kWh elektrik üretebileceğini, 66.000 ton karbondioksit gazı emisyonun azaltarak 96.000 haneye güç vereceğini belirtiyor.

    Deniz üstü rüzgar santralleri kurulumları son yıllarda hızla artıyor. Bu tip santraller, kara üstünde arazi işgal etmemesi, daha güçlü ve istikrarlı rüzgarlara erişebilmeleri ve daha büyük türbinlerin inşa edilebilmesi gibi önemli avantajlara sahip.

    Tek bir türbinde 20 MW güç inanılmaz olsa da, Mingyang daha fazlasını hedefliyor ve 22 MW gücünde daha büyük bir türbin üzerinde çalışıyor. Bu türbinin çapının 300 metrenin üzerinde olması bekleniyor. Hafif karbon fiber teknolojisi sayesinde bu devasa türbinleri yapmak mümkün hale geliyor.

    Mingyang'ın aynı zamanda dünyanın en büyük yüzen rüzgar türbini projesi de bulunuyor. Yüzen bir platform üzerinde yer alan OceanX, konuşlandırılmak üzere Qingzhou IV rüzgar çiftliğine doğru yol almak üzere. Bu çift türbinli V şeklindeki platform, 16,6 MW kapasiteye sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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