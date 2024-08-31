Dünyanın en büyük rüzgar türbini hizmete girdi: 20 MW gücünde!

9 futbol sahası büyüklüğünde alanı tarıyor
Rüzgar türbini üreticisi Çinli Mingyang Smart Energy tarafından geliştirilen MySE 18.X-20 MW isimli rüzgar türbini, 79,8 m/s'ye varan güçlü rüzgarlara dahi dayanabiliyor. 260 ila 292 metre rotor çapına sahip türbin, 9 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir alanı süpürüyor.
Yetkililer, türbinin 8,5 m/s ortalama rüzgar hızında yılda 80 milyon kWh elektrik üretebileceğini, 66.000 ton karbondioksit gazı emisyonun azaltarak 96.000 haneye güç vereceğini belirtiyor.
Deniz üstü rüzgar santralleri kurulumları son yıllarda hızla artıyor. Bu tip santraller, kara üstünde arazi işgal etmemesi, daha güçlü ve istikrarlı rüzgarlara erişebilmeleri ve daha büyük türbinlerin inşa edilebilmesi gibi önemli avantajlara sahip.
Tek bir türbinde 20 MW güç inanılmaz olsa da, Mingyang daha fazlasını hedefliyor ve 22 MW gücünde daha büyük bir türbin üzerinde çalışıyor. Bu türbinin çapının 300 metrenin üzerinde olması bekleniyor. Hafif karbon fiber teknolojisi sayesinde bu devasa türbinleri yapmak mümkün hale geliyor.
Mingyang'ın aynı zamanda dünyanın en büyük yüzen rüzgar türbini projesi de bulunuyor. Yüzen bir platform üzerinde yer alan OceanX, konuşlandırılmak üzere Qingzhou IV rüzgar çiftliğine doğru yol almak üzere. Bu çift türbinli V şeklindeki platform, 16,6 MW kapasiteye sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.