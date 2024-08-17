20MW ve daha büyük açık deniz rüzgar türbinlerini bu dev gemi kuracak

Wind Peak ve Wind Pace, her biri 15 MW gücünde yedi tam türbin setini veya 20+ MW gücünde beş türbin setini tek bir seferde taşıyıp kurabilecek. Bu olağanüstü taşıma ve kurulum kapasitesi, kurulum süresini ve enerji yoğunluğunu azaltarak, her bir türbinin kurulum maliyetini ve karbon ayak izini önemli ölçüde düşürecek.
5.600 m² güverte alanı, 17.600 tonun üzerinde yük kapasitesi ve 53 metrede 2.500 tonun üzerinde yük kaldırabilen ana vinci ile dikkat çeken Wind Peak, 130'a kadar mürettebat ve kurulum teknisyenini barındıracak. Cadeler, yaptığı açıklamada Wind Peak'in kardeş gemisi Wind Pace’i de 2025 yılının ikinci çeyreğinde teslim almayı bekliyor.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.