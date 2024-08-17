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    20MW ve daha büyük açık deniz rüzgar türbinlerini bu dev gemi kuracak

    Danimarka merkezli açık deniz rüzgarı kurulum şirketi Cadeler, açık deniz rüzgar türbini kurulumlarında yeni bir dönemi başlatacak Wind Peak adındaki devasa gemiyi teslim aldı.
    20MW ve daha büyük açık deniz rüzgar türbinlerini bu gemi kuracak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar türbini kurulum, operasyon ve bakım hizmetleri sağlayıcısı Cadeler, filosunu genişletme stratejisinin bir parçası olarak, açık deniz rüzgar türbini kurulumlarında yeni bir dönemi başlatacak en yeni kurulum gemisi Wind Peak'i teslim aldığını duyurdu. Bu gemi, 20MW ve daha yüksek kapasiteli büyük türbin kurulumlarını mümkün kılacak.

    Dev türbinleri bu dev gemi kuracak

    20MW ve daha büyük açık deniz rüzgar türbinlerini bu gemi kuracak Tam Boyutta Gör
    Çin’de COSCO Shipping Heavy Industry (COSCO) tersanesinde inşa edilen Wind Peak, en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlandı. Yeni nesil P-sınıfı jackup gemi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, deniz üstü rüzgar enerjisi sektöründe kullanılan en büyük rüzgar türbini bileşenlerini taşıma ve kurma kapasitesine sahip. Wind Peak ve halen yapım aşamasında olan kardeş gemisi Wind Pace, sektördeki en gelişmiş teknolojilerle birlikte yine sektörün en büyük kurulumlarına imza atacak.

    Wind Peak ve Wind Pace, her biri 15 MW gücünde yedi tam türbin setini veya 20+ MW gücünde beş türbin setini tek bir seferde taşıyıp kurabilecek. Bu olağanüstü taşıma ve kurulum kapasitesi, kurulum süresini ve enerji yoğunluğunu azaltarak, her bir türbinin kurulum maliyetini ve karbon ayak izini önemli ölçüde düşürecek.

    5.600 m² güverte alanı, 17.600 tonun üzerinde yük kapasitesi ve 53 metrede 2.500 tonun üzerinde yük kaldırabilen ana vinci ile dikkat çeken Wind Peak, 130'a kadar mürettebat ve kurulum teknisyenini barındıracak. Cadeler, yaptığı açıklamada Wind Peak'in kardeş gemisi Wind Pace’i de 2025 yılının ikinci çeyreğinde teslim almayı bekliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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