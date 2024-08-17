20MW ve daha büyük açık deniz rüzgar türbinlerini bu dev gemi kuracak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar türbini kurulum, operasyon ve bakım hizmetleri sağlayıcısı Cadeler, filosunu genişletme stratejisinin bir parçası olarak, açık deniz rüzgar türbini kurulumlarında yeni bir dönemi başlatacak en yeni kurulum gemisi Wind Peak'i teslim aldığını duyurdu. Bu gemi, 20MW ve daha yüksek kapasiteli büyük türbin kurulumlarını mümkün kılacak.

Dev türbinleri bu dev gemi kuracak

Tam Boyutta Gör Çin’de COSCO Shipping Heavy Industry (COSCO) tersanesinde inşa edilen Wind Peak, en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlandı. Yeni nesil P-sınıfı jackup gemi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, deniz üstü rüzgar enerjisi sektöründe kullanılan en büyük rüzgar türbini bileşenlerini taşıma ve kurma kapasitesine sahip. Wind Peak ve halen yapım aşamasında olan kardeş gemisi Wind Pace, sektördeki en gelişmiş teknolojilerle birlikte yine sektörün en büyük kurulumlarına imza atacak.

Çinli dev şirket Türkiye'ye 5 GWh’lık batarya fabrikası kuruyor! 1 gün önce eklendi

Wind Peak ve Wind Pace, her biri 15 MW gücünde yedi tam türbin setini veya 20+ MW gücünde beş türbin setini tek bir seferde taşıyıp kurabilecek. Bu olağanüstü taşıma ve kurulum kapasitesi, kurulum süresini ve enerji yoğunluğunu azaltarak, her bir türbinin kurulum maliyetini ve karbon ayak izini önemli ölçüde düşürecek.

5.600 m² güverte alanı, 17.600 tonun üzerinde yük kapasitesi ve 53 metrede 2.500 tonun üzerinde yük kaldırabilen ana vinci ile dikkat çeken Wind Peak, 130'a kadar mürettebat ve kurulum teknisyenini barındıracak. Cadeler, yaptığı açıklamada Wind Peak'in kardeş gemisi Wind Pace’i de 2025 yılının ikinci çeyreğinde teslim almayı bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

20MW ve daha büyük açık deniz rüzgar türbinlerini bu gemi kuracak