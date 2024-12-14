Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de dünyanın en büyük rüzgar türbininin iki kanadı kırıldı!

    Ağustos ayında Çin'de kurulan dünyanın en büyük kapasiteli rüzgar türbinin kanatları kırıldı. 20 MW kapasiteli dev türbinin tayfunlara dayanıklı olduğu belirtilmişti.
    Çin'de dünyanın en büyük rüzgar türbininin iki kanadı kırıldı! Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayında Çin'de kurulan dünyanın en büyük kapasiteli rüzgar türbinin kanatları kırıldı. Çinli rüzgar türbini üreticisi Mingyang Smart Energy tarafından üretilen MySE18.X-20MW isimli 20 MW gücündeki dev açık deniz rüzgar türbini, Çin'in Hainan bölgesine kurulmuştu.

    Şirket, türbinin tayfunlara dayanıklı olduğunu ve 79,8 m/s'lik güçlü rüzgarlara dahi dayanabileceğini söylemişti.

    Türbinden dev kanat parçaları düştü

    Recaharge News'in haberine göre, türbin dönerken dev kanat parçaları koparak yere düştü. Kanat kırılmasının neden gerçekleştiği şu an için bilinmiyor. 

    İlginç bir şekilde, açık deniz türbin prototipi Eylül ayında Asya'yı kasıp kavuran süper tayfun Yagi'den sağ kurtulmayı başarmıştı. Yagi tayfunun gerçekleştiği bölgede yer alan başka bir rüzgar çiftliği zarar görürken, MySE18.X-20MW'nin herhangi bir sorunla karşılaşmadığı bildirildi.

    Üretici açıklamada bulundu

    Mingyang Smart Energy kazayla ilgili açıklamada bulunarak, dev türbinin prototip aşamada olduğunu ve aşırı, anormal koşullar altında test edilirken kırıldığını söyledi ve bu sorunun yeni modeli geliştirirken kendilerine değerli bilgiler sunduğunu belirtti.

    28 Ağustos'ta Hainan'a kurulan MySE18.X-20MW açık deniz türbini, 20MW'a kadar güce ve 260-292 metrelik rotor çapına sahip modüler ve hafif bir tasarımlı türbin. Türbin, ortalama 8,5 m/s rüzgar hızıyla, yılda 80 milyon kWh üreterek 96.000 kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

    Mingyang'ın ayrıca 22 MW gücünde daha büyük bir türbin projesi bulunuyor. Bu türbin, 310 metre rotor çapına ve karbon fiber kanatlara sahip olacak. 

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/wind/two-blades-break-off-worlds-most-powerful-wind-turbine-in-china/2-1-1752939 https://www.rechargenews.com/wind/mingyang-says-lessons-learned-after-giant-wind-turbines-blades-fracture-during-testing/2-1-1753701
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 dakika önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 2 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 22 saat önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 23 saat önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    testere 11 nı nı nı nı nını nını fon müziği galip paşa şiirleri lastik sensörleri algılanmadı el kitabına bakın ne demek acele kapıcı aranıyor kapıcı is ilanları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 MacBook Air
    Apple 2022 M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız