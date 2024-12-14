Çin'de dünyanın en büyük rüzgar türbininin iki kanadı kırıldı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında Çin'de kurulan dünyanın en büyük kapasiteli rüzgar türbinin kanatları kırıldı. Çinli rüzgar türbini üreticisi Mingyang Smart Energy tarafından üretilen MySE18.X-20MW isimli 20 MW gücündeki dev açık deniz rüzgar türbini, Çin'in Hainan bölgesine kurulmuştu.

Şirket, türbinin tayfunlara dayanıklı olduğunu ve 79,8 m/s'lik güçlü rüzgarlara dahi dayanabileceğini söylemişti.

Türbinden dev kanat parçaları düştü

Recaharge News'in haberine göre, türbin dönerken dev kanat parçaları koparak yere düştü. Kanat kırılmasının neden gerçekleştiği şu an için bilinmiyor.

İlginç bir şekilde, açık deniz türbin prototipi Eylül ayında Asya'yı kasıp kavuran süper tayfun Yagi'den sağ kurtulmayı başarmıştı. Yagi tayfunun gerçekleştiği bölgede yer alan başka bir rüzgar çiftliği zarar görürken, MySE18.X-20MW'nin herhangi bir sorunla karşılaşmadığı bildirildi.

Üretici açıklamada bulundu

Mingyang Smart Energy kazayla ilgili açıklamada bulunarak, dev türbinin prototip aşamada olduğunu ve aşırı, anormal koşullar altında test edilirken kırıldığını söyledi ve bu sorunun yeni modeli geliştirirken kendilerine değerli bilgiler sunduğunu belirtti.

Şişecam Otomotiv'in Lüleburgaz fabrikası rüzgardan güç alacak 23 sa. önce eklendi

28 Ağustos'ta Hainan'a kurulan MySE18.X-20MW açık deniz türbini, 20MW'a kadar güce ve 260-292 metrelik rotor çapına sahip modüler ve hafif bir tasarımlı türbin. Türbin, ortalama 8,5 m/s rüzgar hızıyla, yılda 80 milyon kWh üreterek 96.000 kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Mingyang'ın ayrıca 22 MW gücünde daha büyük bir türbin projesi bulunuyor. Bu türbin, 310 metre rotor çapına ve karbon fiber kanatlara sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Çin'de dünyanın en büyük rüzgar türbininin iki kanadı kırıldı!