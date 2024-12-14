Çin'de dünyanın en büyük rüzgar türbininin iki kanadı kırıldı!

Şirket, türbinin tayfunlara dayanıklı olduğunu ve 79,8 m/s'lik güçlü rüzgarlara dahi dayanabileceğini söylemişti.
Türbinden dev kanat parçaları düştü
Recaharge News'in haberine göre, türbin dönerken dev kanat parçaları koparak yere düştü. Kanat kırılmasının neden gerçekleştiği şu an için bilinmiyor.
İlginç bir şekilde, açık deniz türbin prototipi Eylül ayında Asya'yı kasıp kavuran süper tayfun Yagi'den sağ kurtulmayı başarmıştı. Yagi tayfunun gerçekleştiği bölgede yer alan başka bir rüzgar çiftliği zarar görürken, MySE18.X-20MW'nin herhangi bir sorunla karşılaşmadığı bildirildi.
Üretici açıklamada bulundu
Mingyang Smart Energy kazayla ilgili açıklamada bulunarak, dev türbinin prototip aşamada olduğunu ve aşırı, anormal koşullar altında test edilirken kırıldığını söyledi ve bu sorunun yeni modeli geliştirirken kendilerine değerli bilgiler sunduğunu belirtti.
28 Ağustos'ta Hainan'a kurulan MySE18.X-20MW açık deniz türbini, 20MW'a kadar güce ve 260-292 metrelik rotor çapına sahip modüler ve hafif bir tasarımlı türbin. Türbin, ortalama 8,5 m/s rüzgar hızıyla, yılda 80 milyon kWh üreterek 96.000 kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.
Mingyang'ın ayrıca 22 MW gücünde daha büyük bir türbin projesi bulunuyor. Bu türbin, 310 metre rotor çapına ve karbon fiber kanatlara sahip olacak.Kaynakça https://www.rechargenews.com/wind/two-blades-break-off-worlds-most-powerful-wind-turbine-in-china/2-1-1752939 https://www.rechargenews.com/wind/mingyang-says-lessons-learned-after-giant-wind-turbines-blades-fracture-during-testing/2-1-1753701 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor