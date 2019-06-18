Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2 milyar dolar elde eden şantaj yazılımı emekli oldu

Artık bir pazar haline gelen şantaj yazılımlarında en büyük pay GrandCrab’a ait. Şantaj yazılımı bir yıldan kısa bir sürede 2 milyar dolar civarında bir para elde etti.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
5,3b
1
13
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kullanıcıların kişisel verileri ön plana çıkmaya başladıkça siber saldırı tarafında da şekillenmeler oldu. Özellikleri verileri kilitleyerek kullanıcıdan para isteyen şantaj yazılımları zirve yapmış durumda. Öyle ki emekli ikramiyesi alanlar bile var.

GrandCrab nedir?

İlk kez 2018 sonlarında keşfedilen ve Rus kaynaklı GrandCrab şantaj yazılımı kısa bir süre içerisinde 2 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtiyor. Geliştiriciler artık siber saldırı dünyasından emekli olacaklarını açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Hunger Games yeni kitabı 2020 yılında geliyor"

Elbette bu rakam ne kadar gerçek bilinmiyor ancak GrandCrab çok farklı bir teknik kullanıyor. Bu para sadece kurbanlardan elde edilen paralar değil. Geliştiriciler yazılımı üçüncü taraf kişilere satıyor ve yüzde 40 oranında da gelirden pay arıyor.

GrandCrab daha garanti bir şantaj yöntemi sunduğu için piyasada da çok beğenilmiş ve hali hazırda yzüde 50 civarında bir paya sahip. İşin kötü tarafı yazılım ile birlikte anahtarlar da silinecek. Hali hazırda saldırganlara anahtar için para ödeyenler varsa dosyaların kurtaramayabilir. Ne de olsa bu pazarda müşteri memnuniyeti diye bir şey söz konusu değil.  

Diğer taraftan bazı kaynaklar GrandCrab ekibinin bazı hükümetlerle çalışarak şantaj dosyalarını kurtaracak yazılımlar geliştirdiğini ifade ediyor. Ekip böylece karanlık taraftan aydınlık tarafa geçerken farklı bir gelir metodu daha oluşturmuş olacak.

 

https://www.slashgear.com/grandcrab-ransomware-authors-retire-after-earning-2-billion-17580852/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amd64x2 5 gün en beğenilen
".. GELİR ELDE ETTİ" nedir ya, dolandırdılar desene.
2 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reaper2346 5 gün
Ekrem71 isimli kullanıcının suçu ve suçluyu övme, suça teşvik suçlarını işlediği bariz ortada.Görevliler bu haberi görüyorsa gerekeni yaparlar umarım
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 5 gün
Sıradaki haberi de ''zeki yazılımcılar büyük miktarda kazanç elde etti'' şeklinde yazarsınız artık.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FrknEgeOztrk 4 gün
Sn "değerli" editörümüz ekrem bey, konu linki ve ekran görüntüsüyle suçu övdüğünüz bu haberi bilişime ihbar olarak yazmak isterdim lakin işlem yapılmayacağını bildiğim için europol e tip olarak yazıyorum. İnşallah onlar bir ayar verir size.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 5 gün
Bu editör hakkında çok şikayet olmasına rağmen, nasıl hala editörlükten atılmadı anlamıyorum, gün beyin akrabası falan sanırım.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 5 gün
iyi para, daha da uzatıp yakalanma riskini artırmak istememeleri normal.
10-15 senelik işletim sistemini kullan, güncellemeleri kapat, güvenlik yazılımı kullanma. illaki zararlı bir yazılım mevcut açıklardan girip sistemine sızacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 5 gün
Yoldan çevirip editör diye işe almışlar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 5 gün
Haberin heryerinde ismi yanlış yazmış Ekrem: GANDCrab olacak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reaper2346 5 gün
Ekrem71 isimli kullanıcının suçu ve suçluyu övme, suça teşvik suçlarını işlediği bariz ortada.Görevliler bu haberi görüyorsa gerekeni yaparlar umarım
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leocorte 4 gün
"Git patronu döv." Al bende teşvik ettim. 😁 Bu nedir ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
torenbolen 5 gün
Şantaj değil de fidye olmasın.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 5 gün
Sıradaki haberi de ''zeki yazılımcılar büyük miktarda kazanç elde etti'' şeklinde yazarsınız artık.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huzzeyin 5 gün
Harbiden gelir elde etti nedir. Adamlar dolandırıcı, hırsız, mafya gibi. Karanlık taraftan aydınlığa geçiş falan. Hangi kafayla yazılıyor bu haberler. Sizin iy kötü doğru yanlış ayrımınızda kayboldu. Sizin başınıza gelseydi gelir diyebilecek miydiniz bakalım. Şaşkınım, yazdıklarınızı hayretler içinde okudum. Siz bırakın bu haberleri ön inceleme yapın, bir iki telefon sızdırın gündem hakkında dedikodu yapın size yeter. Abim eskiden donanım haber derdi bir ürün almadan buraya gel bak. Kullanıcı yorumları önemli derdi.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 5 gün en beğenilen
".. GELİR ELDE ETTİ" nedir ya, dolandırdılar desene.
1 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reaper2346 5 gün Amd64x2
Amd64x2
".. GELİR ELDE ETTİ" nedir ya, dolandırdılar desene.

Biraz kırpmış suç muç diyince, yani bu Ekrem71 isimli kullanıcı kimse haber ve habercilikten bi haber bu vesile ile donanımhaber ve editörlerini böyle insanlar ile çalıştıkları için kınıyorum
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5250 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, grandcrab ve
5 etiket daha Güvenlik Internet Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Apple Watch güncellemeleri doğrudan saat üzerinde yapılacak 4 gün Siemens Gamesa’dan volkanik kayaların kullanıldığı enerji depolama merkezi 4 gün İtalyan bankaları Blockchain kullanacak 4 gün 2019 Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım ve tam elektrikli versiyon 4 gün Harry Potter: Wizards Unite oyununun çıkış tarihi belli oldu 4 gün Microsoft, klavyelerde Office tuşu olmasını istiyor 4 gün Comcast’ten uzaktan kumanda ihtiyacını ortadan kaldıran teknoloji: Xfinity X1 4 gün Samsung Galaxy Note 9'un kamerasına gece modu geldi 5 gün LG Stylo 5'in resmi basın görseli yayınlandı 5 gün Overwatch gelişmiş yeniden oynatma özelliğini devreye soktu 5 gün Xiaomi Mi 9T ön inceleme: Tüm detaylar 5 gün Amazon'un ilginç süper kahraman dizisi 'The Boys' için fragman yayınlandı 5 gün Hummer, elektrikli SUV markası olarak geri dönebilir 5 gün Facebook Libra resmen tanıtıldı 5 gün 5700MHz'lere ulaşan bellek kiti | Overclock ile coşuyor 5 gün Huawei MediaPad M6'nın tanıtım tarihi belli oldu 5 gün tvOS 13’e resim içinde resim özelliği geldi 5 gün Intel üretim desteği için Samsung’un kapısını çaldı 5 gün MIUI ara yüzü uygulama menüsüne kavuşuyor 5 gün Vietnam'ın yerli otomobili Fadil, 16 bin 900 dolardan satışa sunuldu 5 gün GÖRÜNTÜLENEN 2 milyar dolar elde eden şantaj yazılımı emekli oldu Sonraki Zengin İletişim Hizmetleri – RCS yaygınlaşmaya başlıyor 5 gün Spotify, dinlediğiniz podcast türüne göre reklam gösterecek 5 gün Karşınızda geleceğin anakartı | Asus Prime Utopia 5 gün Nikon'dan profesyonel seviyede aynasız fotoğraf makinesi geliyor 5 gün Samsung ekran pazarının lideri olmaya devam ediyor 5 gün 2019 Renault Zoe tanıtıldı: Yeni 135 bg'lik motor ve 390 km menzil 5 gün Sony'nin yeni üç kameralı telefonunun görüntüsü sızdı 5 gün Samsung, çift ekranlı akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor 5 gün Mars Keşif Uydusu'nun HİRISE kamerasından etkileyici krater görüntüsü 5 gün Yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4 tanıtıldı 5 gün Xiaomi Mi Band 4 Türkiye fiyatı açıklandı! 5 gün Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu! 5 gün Huawei dizüstü bilgisayarlar Microsoft mağazasına geri döndü 5 gün Dr. Mario World 10 Temmuz’da mobil platformlara geliyor 5 gün Florida eyaleti otonom araçların sürücüsüz test edilmesine izin verdi 6 gün Hunger Games yeni kitabı 2020 yılında geliyor 6 gün Huawei Nova 5 serisi 32 megapiksel ön kamera ile gelecek 6 gün BenQ, monitör modellerine metin okuma modu ekliyor 6 gün DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 6 gün Honor 20, iki haftada 1 milyon adet sattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim