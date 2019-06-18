2 milyar dolar elde eden şantaj yazılımı emekli oldu

Kullanıcıların kişisel verileri ön plana çıkmaya başladıkça siber saldırı tarafında da şekillenmeler oldu. Özellikleri verileri kilitleyerek kullanıcıdan para isteyen şantaj yazılımları zirve yapmış durumda. Öyle ki emekli ikramiyesi alanlar bile var.

GrandCrab nedir?

İlk kez 2018 sonlarında keşfedilen ve Rus kaynaklı GrandCrab şantaj yazılımı kısa bir süre içerisinde 2 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtiyor. Geliştiriciler artık siber saldırı dünyasından emekli olacaklarını açıkladı.

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Elbette bu rakam ne kadar gerçek bilinmiyor ancak GrandCrab çok farklı bir teknik kullanıyor. Bu para sadece kurbanlardan elde edilen paralar değil. Geliştiriciler yazılımı üçüncü taraf kişilere satıyor ve yüzde 40 oranında da gelirden pay arıyor.

GrandCrab daha garanti bir şantaj yöntemi sunduğu için piyasada da çok beğenilmiş ve hali hazırda yzüde 50 civarında bir paya sahip. İşin kötü tarafı yazılım ile birlikte anahtarlar da silinecek. Hali hazırda saldırganlara anahtar için para ödeyenler varsa dosyaların kurtaramayabilir. Ne de olsa bu pazarda müşteri memnuniyeti diye bir şey söz konusu değil.

Diğer taraftan bazı kaynaklar GrandCrab ekibinin bazı hükümetlerle çalışarak şantaj dosyalarını kurtaracak yazılımlar geliştirdiğini ifade ediyor. Ekip böylece karanlık taraftan aydınlık tarafa geçerken farklı bir gelir metodu daha oluşturmuş olacak.