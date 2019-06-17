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Hunger Games yeni kitabı 2020 yılında geliyor

Sinema dünyasında önemli bir iz bırakan Açlık Oyunları serisine yeni bir kitap daha ekleniyor. Suzanne Collins orijinal hikâyeyi tam 64 yıl geriye götürmeyi planlıyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Hem kitap dünyasında hem de sinema dünyasında en çok kazandıran serilerin başında gelen Hunger Games – Açlık Oyunları yeni kitabına kavuşuyor. Suzanne Collins gelecek yıl kitabı yayınlamayı planlıyor.

Hikâyeyi geçmişe götürüyor

Yeni kitap orijinal hikâyeye başlangıç olacak yani geçmişi konu edinecek. Serinin 64 yıl öncesine gideceği belirtilen kitap onuncu Açlık Oyunlarının sabahında başlayacak. Savaştan 10 yıl sonrasını konu edinen kitapta Panem ülkesinin yıkımdan çıkışı anlatılıyor.

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Ülkesini yeniden inşa etmeye çalışan karakterler ayrıca insanlığa bakış açısını da tanımlama çabası içerisinde olacak. Yazar kitapta karakterlerin kim olduğuna ve kurtuluş için nelerin gerekli olduğuna odaklanmak istediğini ifade ediyor.

Henüz ismi belli olmayan kitap 19 Mayıs 2020 tarihinde yazılı, sesli ve dijital olarak satışa sunulacak. Satışların ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avusturalya ve Yeni Zelanda’da başlayacağı ifade ediliyor. Lionsgate ise şimdiden yeni kitabı sinemaya uyarlamak istediğini açıklamış durumda.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/06/hunger-games-prequel-book-confirmed-for-2020/ Yorum Yaz
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Ribas0 5 gün en beğenilen
Dibini sıyıralım derken teflon çizildi..
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çürükdiş 3 gün
Rowling parayı kırdıktan sonra yazarlara bişiler oldu.d
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Askaparta 5 gün
Bir ileri, bir geri, kakala filmleri, doldur cebini.
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_Kullanıcı_Adı_ 5 gün
Tadında bırakılmalıydı. Üç kitap neyinize yetmiyor.
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SEO-Uzmanı 5 gün
saçma sapan ormandan başka bir şey görünmeyen film !
adamlar amerikan milli parkında film çekmişler :D
sen git izle
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bobsantino 5 gün
Konu yanlış yerde. Kitap bölümü var forumda.
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Ribas0 5 gün en beğenilen
Dibini sıyıralım derken teflon çizildi..
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torenbolen 5 gün
Ulan ne açgözlü adamlar be. Koushun Takami bile bu kadar yiyemedi ekmeğini. Asıl battleroyal onun eseridir. Filmi de fena değildi halbuki. Kitano sensei götürüyor filmi. Tabi kitabı çok daha güzel. Tam bir Page-Turner. Hunger Games’in ilk kitabı hariç sevemedim. Çok saptılar konudan. Şu Japonların Hollywood’u olsaymış neler yaparlarmış da işte. Jollywood :d
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nightdrive 5 gün
paracıklar paracıklar
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