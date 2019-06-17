Hunger Games yeni kitabı 2020 yılında geliyor

Hem kitap dünyasında hem de sinema dünyasında en çok kazandıran serilerin başında gelen Hunger Games – Açlık Oyunları yeni kitabına kavuşuyor. Suzanne Collins gelecek yıl kitabı yayınlamayı planlıyor.

Hikâyeyi geçmişe götürüyor

Yeni kitap orijinal hikâyeye başlangıç olacak yani geçmişi konu edinecek. Serinin 64 yıl öncesine gideceği belirtilen kitap onuncu Açlık Oyunlarının sabahında başlayacak. Savaştan 10 yıl sonrasını konu edinen kitapta Panem ülkesinin yıkımdan çıkışı anlatılıyor.

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Ülkesini yeniden inşa etmeye çalışan karakterler ayrıca insanlığa bakış açısını da tanımlama çabası içerisinde olacak. Yazar kitapta karakterlerin kim olduğuna ve kurtuluş için nelerin gerekli olduğuna odaklanmak istediğini ifade ediyor.

Henüz ismi belli olmayan kitap 19 Mayıs 2020 tarihinde yazılı, sesli ve dijital olarak satışa sunulacak. Satışların ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avusturalya ve Yeni Zelanda’da başlayacağı ifade ediliyor. Lionsgate ise şimdiden yeni kitabı sinemaya uyarlamak istediğini açıklamış durumda.