20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması

Bu videomuzda Ubisoft'un yeni oyunu The Division 2'nin grafiklerini PC ve Xbox One X platformları üzerindekarşı karşıya getiriyoruz. Peki siz hangi platformda oynamayı tercih ederdiniz?

Sistem Özellikleri:

Anakart: ASUS ROG STRIX Z390-F Gaming

İşlemci: Intel Core i9 9900K 3.6 GHz

İşlemci Soğutucusu: Corsair Hydro H100i PRO RGB

Ekran Kartı: ASUS ROG STRIX RTX 2080 8GB GDDR6

Bellek: CORSAIR 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz Dominator Platinum RGB

Güç Kaynağı: NZXT E850 850W 80+ Gold

Sistem Diski: SAMSUNG 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD

Depolama: Seagate 3.5" 2TB Barracuda 7200RPM

Kasa: Corsair Carbide SPEC-06 RGB Mid-Tower ATX

Klavye: Corsair Gaming K95 RGB Platinum Cherry MX Brown

Mouse: Steelseries Rival 600 Optik RGB Gaming