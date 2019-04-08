20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması

Bu videomuzda Ubisoft'un yeni oyunu The Division 2'nin grafiklerini PC ve Xbox One X platformları üzerindekarşı karşıya getiriyoruz. Peki siz hangi platformda oynamayı tercih ederdiniz?
Sistem Özellikleri:
Anakart: ASUS ROG STRIX Z390-F Gaming
İşlemci: Intel Core i9 9900K 3.6 GHz
İşlemci Soğutucusu: Corsair Hydro H100i PRO RGB
Ekran Kartı: ASUS ROG STRIX RTX 2080 8GB GDDR6
Bellek: CORSAIR 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz Dominator Platinum RGB
Güç Kaynağı: NZXT E850 850W 80+ Gold
Sistem Diski: SAMSUNG 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Sistem Diski: SAMSUNG 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Depolama: Seagate 3.5" 2TB Barracuda 7200RPM
Kasa: Corsair Carbide SPEC-06 RGB Mid-Tower ATX
Klavye: Corsair Gaming K95 RGB Platinum Cherry MX Brown
Mouse: Steelseries Rival 600 Optik RGB Gaming
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Sonra diyorsun ki 20.000 TL PC'de böyle, ama 3.500 liralık Xbox One X'de bunu yapıyor. Mantığı böyle kuracaksak kasayı altından gümüşten yaptırsak, üzerini de elmasla süsleyip "1 milyon dolarlık sistemde de bu iş böyle" diye karşılaştırma videosu çeksek olur mu? Biraz mantıklı düşünelim. Clickbait yemeyelim.