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20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması

1 ay
6,8b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Bu videomuzda Ubisoft'un yeni oyunu The Division 2'nin grafiklerini PC ve Xbox One X platformları üzerindekarşı karşıya getiriyoruz. Peki siz hangi platformda oynamayı tercih ederdiniz?
Sistem Özellikleri:
Anakart: ASUS ROG STRIX Z390-F Gaming
İşlemci: Intel Core i9 9900K 3.6 GHz
İşlemci Soğutucusu: Corsair Hydro H100i PRO RGB
Ekran Kartı: ASUS ROG STRIX RTX 2080 8GB GDDR6 
Bellek: CORSAIR 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz Dominator Platinum RGB
Güç Kaynağı: NZXT E850 850W 80+ Gold
Sistem Diski: SAMSUNG 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Depolama: Seagate 3.5" 2TB Barracuda 7200RPM
Kasa: Corsair Carbide SPEC-06 RGB Mid-Tower ATX
Klavye: Corsair Gaming K95 RGB Platinum Cherry MX Brown
Mouse: Steelseries Rival 600 Optik RGB Gaming

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Haplo 1 ay en beğenilen
Sıkıntı şurada; PC'nin fiyatını arttıran acayip etmenler var 1500 liraya klavye, 1000 liraya fare gibi; aslında 50 liralık klavye mouse kombosu da oyunu, grafiği, fps'yi etkileyen bir etmen değil. Veya OC yapmıyorsun ama stok soğutucuyu çıkarıp 1000-1200 liralık sıvı soğutucu kullanıyorsun; oyun ve sistemi 250 GB SSD içerisine kurabilecekken 500 GB M.2 SSD fiyatını dahil edip, test aşamasında kullanmaya dahi gerek duymadığın 2 TB Barracuda'yı sistem fiyatı olarak ekliyorsun; 8 GB ram tavsiye edilen sistem gereksinimiyken sen 16-32-64 GB ram ekliyorsun bir de üstüne şekil şukul olsun diye RGB parası veriyorsun. Bu sistemi 200 liralık kasaya da düzsen aynı grafik, 1000 liralık kasa da kullansan aynı grafik.
Sonra diyorsun ki 20.000 TL PC'de böyle, ama 3.500 liralık Xbox One X'de bunu yapıyor. Mantığı böyle kuracaksak kasayı altından gümüşten yaptırsak, üzerini de elmasla süsleyip "1 milyon dolarlık sistemde de bu iş böyle" diye karşılaştırma videosu çeksek olur mu? Biraz mantıklı düşünelim. Clickbait yemeyelim.
Sıkıntı şurada; PC'nin fiyatını arttıran acayip etmenler var 1500 liraya klavye, 1000 liraya fare gibi; aslında 50 liralık klavye mouse kombosu da oyunu, grafi...
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No-FéAR 1 ay
PC için 20000tl verecek para olmayınca xbox daha iyi :D
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Spider_hip 1 ay
Valla bence 1000TL'lik klavye ile 500TL'lik mouse ile konsolcuların gözünü korkutmaya gerek yok. Ondan sonra başlıyorlar omo bir pc 20 bin 30 bin lira diye. Konsoldan çok daha güçlü pc ler çok daha uygun fiyatlara toplanabiliyor. Hele bir kez iyi bir pc niz varsa, sonra her defasında tekrar power, kasa, klavye, mouse, monitör, sdd(hdd), gibi bileşenleri almanız gerekmiyor. 6-7 senede bir işlemci-anakart-ram 3 lüsü 3-4 senede bir ise ekran kartı ile her daim üst düzey kalabilirsiniz.
Valla bence 1000TL'lik klavye ile 500TL'lik mouse ile konsolcuların gözünü korkutmaya gerek yok. Ondan sonra başlıyorlar omo bir pc 20 bin 30 bin lira diye. Ko...
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Antikaruh 1 ay
Yıllardır şu PC camiasının anlamadığı nokta bu oyunlar konsollarda satıyor ve yine tool setleri konsollara göre dizayn ediliyor.
Yani standartları konsol belirliyor. Eskisi gibi sanat argümanı kalmadı oyunların. Artık AAA stüdyoların elinde ensesi kalın yatırımcıların sopaları ile yönetilen diğer sektörlerden çokta farklı olmayan bir TİCARET katmanı haline geldi.
PC'nin total satış bandında %3'lük bir yeri var, ingiltere gibi yerlerde %1.3'lere kadar düşüyor bu, Rockstar'ın "PC port parasını çıkarmıyor" lafı aklıma getiriyor.
Bu işin gerçek tutkunları PS3 döneminden beri bas bas bağırıyor. Bu nesil Ps3-ps2 döneminden bile daha kötü oldu PC camiası için. Çünkü x86 mimarisi sayesinde konsolların ömrü bitti hala daha görsel inanılmaz bir fark oluşturulamadı.
En azından ps3 döneminin sonlarında bu fark artık belirgin bir biçimde açılmıştı.
PC'de para donanımdan gelir ve kar marjının büyük kısmı oraya yansıtılıyor zaten. PC pazarının 32 milyar civarı bir hacmi var ve bunun 30'u donanım. Bu yüzden diyoruz donanımdan saplıyorlar. Çünkü tek gelir kapısı orası. Intel'in, MSI'ın açıklamaları var "gaming" etiketi personal computer pazarını kurtardı diye. Yoksa herkes telefona, tablete, hazır sistemlere, all-in-one'lara kaymıştı.
PC benim özgürlük alanım, en azından kendi ülke ekonomimiz içerisinde beni şu anda en rahat ettiren platform ve 18 yıldır başından kalkmadan her bir vidasına kadar bu kadar istekle uğraştığım tek teknolojik alan. Ama bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor, görmek gerekiyor artık.
Tablet işlemcili konsollar nerede 9900k nerede ? 1.6 tflopsluk konsol nerede 11-12 tflops'luk 2080-ti nerede...
Hani oyunlar ? Bakın yeni nesil konsolların 11.2 tflops ile gelmesi (nm hesabı ile) bekleniyor. Görün görsel gelişimi 4k 60'ları, göz pörtlettiren oyunları... Eeee pc hali hazırda sahip bu kas gücüne, nerede bu oyunlar ??? Çünkü gelir kapısı yok. PC'nin F2p çöplüğüne döndüğünü sağır sultan dahi biliyor.
Ben pc camiası içinde büyümüş, bilgi birikimini kazanmış ve hayranı birisi olarak (genel olarak bilgisayar teknolojilerine) konsolların yönettiği-yön verdiği bu pazarda PC'ye donanım bazında bu kadar para yatırım yapılmaması gerektiğini acı bir şekilde biliyorum, öneriyorum, uyguluyorum.
İkinci el, bir kaç ıvır zıvırından kısıp, konsol seviyesi (belki üstüne 60fps) bir deneyim yakalamak şu anda en iyi f/p oranı gibi görünüyor (onda bile konsollar önde).
Ne zamanki bir oyun çıktı, konsol oyunlarını darma duman etti, arada 3 nesil fark var (fiyatı ve kas gücü itibari ile) o zaman saldırılır 2080'lere Ti'lara.
Ama bakıyorsun God of War, bakıyorsun Detroit, bakıyorsun Spider-Man, bakıyorsun Uncharted, Horizon, Infamous, Killzone, Order, Driveclub ... Daha bu oyunların görsel seviyesine ulaşabilen oyun yok, bırak aşmayı. Bu nesilde görsellik deyince direkt aklınıza gelen oyunlara bir bakın, zaten bütün soruların cevabını buluyorsunuz, bu terste bir işlik var diyorsunuz

Para nerede, görsellik orada.
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DH Misafiri 1 ay
Kardeşim 20 bin TL bilgisayar alacak olan gelip bu video izler mi gider alır. Şöyle güncel oyunları zorlanmadan aynatabilen ileride geliştirmeye açık masaüstü pc toplayında alalım.
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DH Misafiri 1 ay
Bence X BOX görüntüsü PC görüntüsü PC 4K Ultra o kadar berbat olamaz imkansız...
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kraix 1 ay
Konsol oyunlarına Klavye ve Mouse desteği gelsin yeterli
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rick dangerous 1 ay
20.000 ₺ PC + TORRENT akar
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JESKO 1 ay
PC= Para tuzağı
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Red_devil33 1 ay
20 binlik pc dede aynı grafigi alırsın 5 binlik pc dede
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agent1453 1 ay
Toplamasını bilen için PC.
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TrLegioner 1 ay
Artik bu Pahalı Oyuncu bilgisayarı yada konsol savaslarini geride birakacagiz. Stadia sagolsun, bu sene ciktigina göre, dünyanın parasını saymaya gerek kalmadı, istediğim yerde oyniyacagim,
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Haplo 1 ay en beğenilen
Sıkıntı şurada; PC'nin fiyatını arttıran acayip etmenler var 1500 liraya klavye, 1000 liraya fare gibi; aslında 50 liralık klavye mouse kombosu da oyunu, grafiği, fps'yi etkileyen bir etmen değil. Veya OC yapmıyorsun ama stok soğutucuyu çıkarıp 1000-1200 liralık sıvı soğutucu kullanıyorsun; oyun ve sistemi 250 GB SSD içerisine kurabilecekken 500 GB M.2 SSD fiyatını dahil edip, test aşamasında kullanmaya dahi gerek duymadığın 2 TB Barracuda'yı sistem fiyatı olarak ekliyorsun; 8 GB ram tavsiye edilen sistem gereksinimiyken sen 16-32-64 GB ram ekliyorsun bir de üstüne şekil şukul olsun diye RGB parası veriyorsun. Bu sistemi 200 liralık kasaya da düzsen aynı grafik, 1000 liralık kasa da kullansan aynı grafik.
Sonra diyorsun ki 20.000 TL PC'de böyle, ama 3.500 liralık Xbox One X'de bunu yapıyor. Mantığı böyle kuracaksak kasayı altından gümüşten yaptırsak, üzerini de elmasla süsleyip "1 milyon dolarlık sistemde de bu iş böyle" diye karşılaştırma videosu çeksek olur mu? Biraz mantıklı düşünelim. Clickbait yemeyelim.
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