20 Aralık’ta açılacak Avrasya Tüneli’nin ismini siz belirleyin

İstanbul’un trafik problemine büyük ölçüde çözüm getireceği söylenen Avrasya Tüneli için geri sayım devam ediyor. 20 Aralık’ta hizmete açılacak olan tünel toplam 14.6 kilometre uzunluğunda olacak. 14.6 kilometrenin 5.4 kilometresini tünel bölümü oluşturacak ve bu 5.4 kilometrelik tünelin 3.34 kilometrelik bölümü ise denizin altından geçecek.

Tünelin trafiğe açılmasıyla birlikte normal şartlarda yaklaşık 100 dakika süren Göztepe - Kazlıçeşme arası 15 dakikaya inecek. Günde ortalama 120 bin aracın kullanılacağı tahmin edilen tünele yüksekliği 2.8 metreden fazla araçlar giremeyecek ve hız sınırı ise saatte 70 kilometre olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ise web sitesi üzerinden Avrasya Tüneli için isim önerileri toplamaya başladı. "Kıtalar Birleşiyor Alttan, İsimi Geliyor Halktan" başlığıyla yayınlanan form aracılığıyla en fazla gönderilen isim tünele verilecek. Yüzdesel dilim ya da oy oranı olarak hangi öneriye kaç adet isteğin geldiğinin gösterilmemesi ise büyük bir eksiklik olarak göze çarpıyor. Dilerseniz siz de tünel için isim önerilerinizi ise web sitesi üzerinden Avrasya Tüneli için isim önerileri toplamaya başladı. "Kıtalar Birleşiyor Alttan, İsimi Geliyor Halktan" başlığıyla yayınlanan form aracılığıyla en fazla gönderilen isim tünele verilecek. Yüzdesel dilim ya da oy oranı olarakise büyük bir eksiklik olarak göze çarpıyor. Dilerseniz siz de tünel için isim önerilerinizi buradaki bağlantıdan iletebilirsiniz.