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20 Aralık’ta açılacak Avrasya Tüneli’nin ismini siz belirleyin

Asya ile Avrupa'yı birleştirecek ve Göztepe - Kazlıçeşme arasındaki 100 dakikalık yolu 15 dakikaya indirecek olan Avrasya Tüneli'nin ismini bakanlık web sitesi üzerinden siz belirleyebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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20 Aralık’ta açılacak Avrasya Tüneli’nin ismini siz belirleyin
 
İstanbul’un trafik problemine büyük ölçüde çözüm getireceği söylenen Avrasya Tüneli için geri sayım devam ediyor. 20 Aralık’ta hizmete açılacak olan tünel toplam 14.6 kilometre uzunluğunda olacak. 14.6 kilometrenin 5.4 kilometresini tünel bölümü oluşturacak ve bu 5.4 kilometrelik tünelin 3.34 kilometrelik bölümü ise denizin altından geçecek.
Tünelin trafiğe açılmasıyla birlikte normal şartlarda yaklaşık 100 dakika süren Göztepe - Kazlıçeşme arası 15 dakikaya inecek. Günde ortalama 120 bin aracın kullanılacağı tahmin edilen tünele yüksekliği 2.8 metreden fazla araçlar giremeyecek ve hız sınırı ise saatte 70 kilometre olacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ise web sitesi üzerinden Avrasya Tüneli için isim önerileri toplamaya başladı. "Kıtalar Birleşiyor Alttan, İsimi Geliyor Halktan" başlığıyla yayınlanan form aracılığıyla en fazla gönderilen isim tünele verilecek. Yüzdesel dilim ya da oy oranı olarak hangi öneriye kaç adet isteğin geldiğinin gösterilmemesi ise büyük bir eksiklik olarak göze çarpıyor. Dilerseniz siz de tünel için isim önerilerinizi buradaki bağlantıdan iletebilirsiniz.

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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Adamsın editör arkadaş!
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Eeltorm 2 yıl
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK önerdim ben de.
1 Yanıt Yanıtla +65
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Sirkadyen 2 yıl Bukalemun
Bukalemun
alex59
Mustafa Kemal Atatürk yazdım,
HATA 503 !
Aradığınız sayfaya şu an ulaşılamıyor
En kısa zamanda tekrar deneyiniz.

Demek ki ismi yanlış ! ilk ve basit olanı yaz. Diğer ikisi sonradan eklendi. Yaş küçük belki bilmiyorsundur


Atatürk ismi nasıl da batıyor. Kudurun.
Bukalemunalex59Mustafa Kemal Atatürk yazdım,HATA 503 !Aradığınız sayfaya şu an ulaşılamıyorEn kısa zamand...
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Spider_hip 2 yıl
'AMACININ DIŞINA ÇIKTI'
Anadolu Yakası'nı denizin altından Avrupa Yakası'na bağlayan projenin ismi için, geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmış, bakanlık öneriler alacağını söylemişti. Bakan Arslan, Başkent Kulisi programında yaptığı açıklamada, anketin amacının dışına çıktığını, bir yarış haline geldiğini söyledi.
Anladığım kadarıyla sonuçtan "Mustafa Kemal Atatürk" açık farklı lider çıkınca böyle bir açıklama yapıp, anketi iptal etmek zorunda kalmışlar. Çünkü bu milletin bir an önce Atatürk'ü unutması gerekiyor ki kişiliksiz, şahsiyetsiz insanlar haline dönüşebilsinler. Aksi taktirde zor bölünür bu ülke.
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sdc55 2 yıl
kullandık oyumuzu
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DH Misafiri 2 yıl
Sultan Abdülhamid Han
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ITürkologI 2 yıl
Oy kullandım ama tahminen ne sonuç çıkarsa çıksın bir kılıf uydururlar ve istedikleri ismi koyarlar.
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DH Misafiri 2 yıl
Atatürk adı verilirse daha iyi olur
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DH Misafiri 2 yıl
Es-Seyyid Osman Nuri Köprüsü
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Creav 2 yıl
ya 15 temmuza bağlarlar ya da padişahlara boşuna umutlanmayın.
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erkurt02 2 yıl
Nuri Demirağ
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furky41 2 yıl
Oy kullanamayan bir tek ben miyim?
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_vezir_ 2 yıl
firat_kilic ben kimseyi falan savunduğum yok sadece bir örnek verdim sigaraya gelince içmek zorunda değilsin yani temel bir ihtiyaç değil hee sorarsan ben sigara içiyorum bundan şikayuetci değilim varsa paran içiersain birde türkiyenin elin de bor gibi muazzam bir maden var daha birkaç gün önce busitede yayınlandı 400 dolarlık bir borla 4000000 dolarlık yakıt elde etmeyi başarmışlar nerede bu ülkede ben bunu demek istiyorum senin de dediğin gibi fiziksel olarak yıkamıyorlar ekonomik krizle yıkmaya çalışıyorlar yani 3 kuruş içinde ortalığı karıştırmanın anlamı yok biraz sabır gerekir
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