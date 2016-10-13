Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor, bilmeniz gereken her şey yazımızda

İstanbul'un en büyük sıkıntıları arasında yer alan trafik yoğunluğuna çare olacak projelerin başında gelen Avrasya Tüneli, bu yıl bitmeden kullanıma açılacak. 20 Aralık'ta trafiğe açılacak olan Avrasya Tüneli'nin inşası tam gaz devam ederken, tünel hakkında merak edilen birçok soru da cevap buldu. Biz de İstanbul trafiğini rahatlatacak bu tünel hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Asya ve Avrupa'yı deniz tabanı altından bağlayan Avrasya Tüneli, Göztepe - Kazlıçeşme arasında hizmet verecek ve araçların geçişi için kullanılacak. Üç ana bölümden oluşan bu yeni güzergahın toplam uzunluğu 14.6 kilometre olacak. Bu 14.6 kilometrenin 5.4 kilometresini tünel oluşturuyor. Bu 5.4 kilometrelik tünelin 3.34 kilometrelik kısmı ise deniz tabanı altından geçiyor. En derin noktasında İstanbul Boğazı'nın 106 metre altında yer alan Avrasya Tüneli, yine en derin noktasında deniz tabanının 55 metre altından geçiyor.

Normalde ulaşım süresi 100 dakikayı bulan Göztepe - Kazlıçeşme arası, Avrasya Tüneli kullanılarak 15 dakikada geçilebilecek. İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen tüneli günde ortalama 120 bin aracın kullanacağı tahmin ediliyor.

Avrasya Tüneli'ni hangi araçlar kullanabilecek?

Avrasya Tüneli, iki şeritli iki kattan oluşuyor. Bu katların biri geliş biri de gidiş olarak kullanılacak. Tünelden sadece otomobil ve minibüsler geçebilecek. Ağır taşıtlar, motosikletler ve yayalar ise tüneli kullanamayacak. Ayrıca yüksekliği 2.8 metreden fazla olan araçlar da tünelden geçemeyecek. Tüneldeki maksimum hız sınırı ise saatte 70 kilometre olacak.

Yapımında 2011 yılında başlanan Avrasya Tüneli'nin maliyeti yaklaşık 1 milyar 250 milyon dolar olarak açıklandı. Türkiye - Güney Kore ortak girişimi olan ATAŞ öncülüğünde inşa edilen tünelin yapımında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli uygulandı. Projenin yapımını üstlenen firmalar, yatırımları karşılığında tüneli 24 yıl 5 ay boyunca işletecekler.

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti ne kadar olacak?

Avrasya Tüneli'nde, Boğaz Köprüsü'nde de olduğu gibi şeritler arası gişeler bulunacak. Trafik sıkışıklığına neden olmaması için nakit ödeme toplanmayacak ve ödemeler bunun yerine otomatik sistemler üzerinden yapılacak. OGS ve HGS kullanıcıları şerit ayrımı yapılmaksızın geçiş yapabilecekler.

Tünelin tek yönde geçiş ücreti otomobiller için 4 Dolar + KDV, minibüsler için ise 6 Dolar + KDV olacak. Avrasya Tüneli'nde sadece araçlar için ücret alınacak ve yolcular için herhangi bir ekstra ücretlendirme yapılmayacak.

Avrasya Tüneli güvenli mi? Olası bir kaza veya yangın durumunda ne olacak?

Tünel, Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki bir depreme bile dayanacak şekilde inşa edildi. İstanbul'da her 500 yılda bir gerçekleşen 7.5 büyüklüğündeki depremin gerçekleşmesi halinde, tünelin herhangi bir zarar görmeden ve onarıma ihtiyaç duymadan, kesintisiz bir şekilde kullanılmaya devam edebileceği açıklandı.

Tünel boyunca hemen hemen her noktadan erişilebilen haberleşme sistemleri bulunacak ve tünelin içi kapalı devre kamera sistemi kullanılarak 24 saat boyunca izlenecek. Yangına dayanıklı özel kaplama ile kaplanan tünel boyunca yolcular tarafından rahatlıkla ulaşılabilecek özel yangın söndürme sistemleri de bulunuyor.

Tünelde kaza ve patlama gibi acil durumlarda ise her 200 metrede bir bulunan sığınma odaları kullanılabilecek. Tehlike anlarında bu sığınma odalarına giren yolcular, alt ve üst bölümlere geçiş yaparak gaz veya dumandan etkilenmeden tahliye edilebilecekler. Ayrıca tünelde kaza yapan araçlar için her 600 metrede bir güvenlik şeritleri yer alıyor. Kamera sistemi ile 7/24 izlenen tünelde herhangi bir kazada acil bir durum oluşması halinde hemen müdahale edilecek.

Gelişmiş bir havalandırma sistemi bulunan tünelde içeriye sürekli temiz hava sağlanacak. Elektriğini biri Avrupa biri de Asya yakasında bulunan iki kaynaktan alacak olan tünelde, her tür kesintiye karşı önlem alınmış durumda. Her iki yakada elektrik kesintisi olması halinde devreye güçlü jeneratörler girecek ve trafik akışı herhangi bir aksama olmadan devam edecek.

Yapım aşaması büyük ölçüde tamamlanan Avrasya Tüneli'ne bağlanacak çevre yollarda çalışmalar sürüyor. Bağlantı yolları ve işaret tabelalarının büyük bölümü hazır durumda. İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen Avrasya Tüneli, 20 Aralık'ta açılacak.

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Söz konusu denizin altından geçen bir tünel olduğunda elbette akıllara çeşitli güvenlik kaygıları geliyor. Özellikle de söz konusu İstanbul gibiüzerinde bulunan bir şehir olunca. Tüm bu kaygılar göz önüne alınarak inşa edilen Avrasya Tüneli'nde olası felaketlere karşıdurumda.Tünel, operasyon merkezi tarafından 7/24 kontrol edilecek ve trafiğin sekteye uğramadan akması için gerekli tüm önlemler alınacak.boyunca alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan bağlantı noktaları ve acil tahliye sistemi bulunacak. Gerekli durumlarda bilgilendirme yapılabilmesi içinse genel anons sistemi kullanılacak. Bunun yanı sırabilgilendirecek.