Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor, bilmeniz gereken her şey yazımızda

Denizin altından geçerek Asya ve Avrupa'yı birleştirecek ve Göztepe - Kazlıçeşme arasındaki 100 dakikalık yolu 15 dakikaya indirecek Avrasya Tüneli, 20 Aralık'ta açılıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,7b
1
227
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İstanbul'un en büyük sıkıntıları arasında yer alan trafik yoğunluğuna çare olacak projelerin başında gelen Avrasya Tüneli, bu yıl bitmeden kullanıma açılacak. 20 Aralık'ta trafiğe açılacak olan Avrasya Tüneli'nin inşası tam gaz devam ederken, tünel hakkında merak edilen birçok soru da cevap buldu. Biz de İstanbul trafiğini rahatlatacak bu tünel hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Asya ve Avrupa'yı deniz tabanı altından bağlayan Avrasya Tüneli, Göztepe - Kazlıçeşme arasında hizmet verecek ve araçların geçişi için kullanılacak. Üç ana bölümden oluşan bu yeni güzergahın toplam uzunluğu 14.6 kilometre olacak. Bu 14.6 kilometrenin 5.4 kilometresini tünel oluşturuyor. Bu 5.4 kilometrelik tünelin 3.34 kilometrelik kısmı ise deniz tabanı altından geçiyor. En derin noktasında İstanbul Boğazı'nın 106 metre altında yer alan Avrasya Tüneli, yine en derin noktasında deniz tabanının 55 metre altından geçiyor.

Normalde ulaşım süresi 100 dakikayı bulan Göztepe - Kazlıçeşme arası, Avrasya Tüneli kullanılarak 15 dakikada geçilebilecek. İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen tüneli günde ortalama 120 bin aracın kullanacağı tahmin ediliyor.

Avrasya Tüneli'ni hangi araçlar kullanabilecek?

Avrasya Tüneli, iki şeritli iki kattan oluşuyor. Bu katların biri geliş biri de gidiş olarak kullanılacak. Tünelden sadece otomobil ve minibüsler geçebilecek. Ağır taşıtlar, motosikletler ve yayalar ise tüneli kullanamayacak. Ayrıca yüksekliği 2.8 metreden fazla olan araçlar da tünelden geçemeyecek. Tüneldeki maksimum hız sınırı ise saatte 70 kilometre olacak.

Yapımında 2011 yılında başlanan Avrasya Tüneli'nin maliyeti yaklaşık 1 milyar 250 milyon dolar olarak açıklandı. Türkiye - Güney Kore ortak girişimi olan ATAŞ öncülüğünde inşa edilen tünelin yapımında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli uygulandı. Projenin yapımını üstlenen firmalar, yatırımları karşılığında tüneli 24 yıl 5 ay boyunca işletecekler.

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti ne kadar olacak?

Avrasya Tüneli'nde, Boğaz Köprüsü'nde de olduğu gibi şeritler arası gişeler bulunacak. Trafik sıkışıklığına neden olmaması için nakit ödeme toplanmayacak ve ödemeler bunun yerine otomatik sistemler üzerinden yapılacak. OGS ve HGS kullanıcıları şerit ayrımı yapılmaksızın geçiş yapabilecekler.
Tünelin tek yönde geçiş ücreti otomobiller için 4 Dolar + KDV, minibüsler için ise 6 Dolar + KDV olacak. Avrasya Tüneli'nde sadece araçlar için ücret alınacak ve yolcular için herhangi bir ekstra ücretlendirme yapılmayacak.

Avrasya Tüneli güvenli mi? Olası bir kaza veya yangın durumunda ne olacak?

Söz konusu denizin altından geçen bir tünel olduğunda elbette akıllara çeşitli güvenlik kaygıları geliyor. Özellikle de söz konusu İstanbul gibi fay hattı üzerinde bulunan bir şehir olunca. Tüm bu kaygılar göz önüne alınarak inşa edilen Avrasya Tüneli'nde olası felaketlere karşı her türlü güvenlik önlemi alınmış durumda.

Tünel, Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki bir depreme bile dayanacak şekilde inşa edildi. İstanbul'da her 500 yılda bir gerçekleşen 7.5 büyüklüğündeki depremin gerçekleşmesi halinde, tünelin herhangi bir zarar görmeden ve onarıma ihtiyaç duymadan, kesintisiz bir şekilde kullanılmaya devam edebileceği açıklandı.

Tünel, operasyon merkezi tarafından 7/24 kontrol edilecek ve trafiğin sekteye uğramadan akması için gerekli tüm önlemler alınacak. Avrasya Tüneli boyunca alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan bağlantı noktaları ve acil tahliye sistemi bulunacak. Gerekli durumlarda bilgilendirme yapılabilmesi içinse genel anons sistemi kullanılacak. Bunun yanı sıra radyo frekanslarından da sürücüler bilgilendirecek.

Tünel boyunca hemen hemen her noktadan erişilebilen haberleşme sistemleri bulunacak ve tünelin içi kapalı devre kamera sistemi kullanılarak 24 saat boyunca izlenecek. Yangına dayanıklı özel kaplama ile kaplanan tünel boyunca yolcular tarafından rahatlıkla ulaşılabilecek özel yangın söndürme sistemleri de bulunuyor.
Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor, bilmeniz gereken her şey yazımızda
Tam Boyutta Gör

Tünelde kaza ve patlama gibi acil durumlarda ise her 200 metrede bir bulunan sığınma odaları kullanılabilecek. Tehlike anlarında bu sığınma odalarına giren yolcular, alt ve üst bölümlere geçiş yaparak gaz veya dumandan etkilenmeden tahliye edilebilecekler. Ayrıca tünelde kaza yapan araçlar için her 600 metrede bir güvenlik şeritleri yer alıyor. Kamera sistemi ile 7/24 izlenen tünelde herhangi bir kazada acil bir durum oluşması halinde hemen müdahale edilecek.

Gelişmiş bir havalandırma sistemi bulunan tünelde içeriye sürekli temiz hava sağlanacak. Elektriğini biri Avrupa biri de Asya yakasında bulunan iki kaynaktan alacak olan tünelde, her tür kesintiye karşı önlem alınmış durumda. Her iki yakada elektrik kesintisi olması halinde devreye güçlü jeneratörler girecek ve trafik akışı herhangi bir aksama olmadan devam edecek.
Yapım aşaması büyük ölçüde tamamlanan Avrasya Tüneli'ne bağlanacak çevre yollarda çalışmalar sürüyor. Bağlantı yolları ve işaret tabelalarının büyük bölümü hazır durumda. İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen Avrasya Tüneli, 20 Aralık'ta açılacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
maximus8282 3 yıl axpe
Asgari ücret alanın araba aldığını düşünmeniz çok iyimser olmuş.
3 Yanıt Yanıtla +144
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 3 yıl
4 $ + kdv hadi 5 dolar olsun. 15 lira yapar. asgari ücretli bir insan bir günde tünelden gidip gelse. 30 lira yapar. ayda 900 lira yapar.

çok mantıklıymış.. 1 milyar 250 milyon doları firma bizim gibi kerizler sayesinde 2,5 senede çıkartır, kalan 22 sene işletip çocuklarının çocuklarını doyurur..

1 milyar 250 milyon dolar veremeyecek durumda bir ülkemiz var arkadaşlar..

köprü yapıyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz hiç biri cebimizden değil.. vergilerimiz bari buraya gitseydi....

hey yavrum hey.. [>:]
4 $ + kdv hadi 5 dolar olsun. 15 lira yapar. asgari ücretli bir insan bir günde tünelden gidip gelse. 30 lira yapar. ayda 900 lira yapar.çok mantık...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +95
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 3 yıl
Hayırlı olsun
Yanıtla +86
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
usata53 2 yıl
BU MEMLEKETTE CHP ATATÜRKÜN VEFATINA KADAR 1938 KADAR HATASIYLA SEVABIYLA ÇOK İŞLER YAPMIŞTIR
BU MEMLEKETTE ADNAN MENDERES ÇOK ÇOK HİZMETLERİ VARDIR.SÜLEYMAN DEMİRELİN EN BÜYÜK İCRAATI BOĞAZ KÖPRÜSÜ.ECEVİT KIBRIS HARBİDEN DOLAYI KATKISI. TURGUT ÖZAL EN AZ ADNAN MENDERES İCRAATLARI NECMETTTİN ERBAKANIN ÖNGÖRÜLERİ SAYESİNDE HİZMETLERİ. GELECEK NESİLLERDE RECEP TAYYİP ERDOĞANI RAHMETLE VE DUAYLA ANACAKTIR.BUNU HİÇ BİR ZAMAN ATATÜRKÇÜYÜM ZANNEDEN SOLCULAR FETOCULAR ANLAMAYACAK.KİM MEMLEKET HAYRINA İÇİN BİR İŞ YAPMIŞSA ALLAH RAZI OLSUN.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ukba Yolcusu 2 yıl usata53
usata53
BU MEMLEKETTE CHP ATATÜRKÜN VEFATINA KADAR 1938 KADAR HATASIYLA SEVABIYLA ÇOK İŞLER YAPMIŞTIR
BU MEMLEKETTE ADNAN MENDERES ÇOK ÇOK HİZMETLERİ VARDIR.SÜLEYMAN DEMİRELİN EN BÜYÜK İCRAATI BOĞAZ KÖPRÜSÜ.ECEVİT KIBRIS HARBİDEN DOLAYI KATKISI. TURGUT ÖZAL EN AZ ADNAN MENDERES İCRAATLARI NECMETTTİN ERBAKANIN ÖNGÖRÜLERİ SAYESİNDE HİZMETLERİ. GELECEK NESİLLERDE RECEP TAYYİP ERDOĞANI RAHMETLE VE DUAYLA ANACAKTIR.BUNU HİÇ BİR ZAMAN ATATÜRKÇÜYÜM ZANNEDEN SOLCULAR FETOCULAR ANLAMAYACAK.KİM MEMLEKET HAYRINA İÇİN BİR İŞ YAPMIŞSA ALLAH RAZI OLSUN.

Size sonuna kadar katılıyorum kardeşim yazınızda Cumhuriyetten günümüze rahmetli olan başbakan ve cumhurbaşkanlarından bahsetmişiniz herkes istediği partiye ve başkanına gönül verebilir ama yaptığı hizmetleri görmezden gelemez 3 kez Avrasya'dan geçtim süper bir nimet Avrupa yakasındayken kısa zamanda kendinizi Asya yakasında buluyorsunuz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Peregrino 2 yıl
Yol len asfalt len iyye gidiyoruz len helal len buyuyoruz len avrupa kiskaniyo len reyis len 2023 len bor len
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekkral34 2 yıl
Yapılan tüm projelerin tamamı zenginlere yönelik hem de hepsi.
Maaşına aldığın zam belli.
- Duble yollar
- Havaalanları
- Yeni yapılan Osmangazi ve Yavuz Sultan köprüleri onlara bağlanan yollar
- Avrasya Tüneli
İstisnasız zenginlere hitap ediyor. Zenginler rahat rahat trafik derdi olmadan geçip kullansın.
Hem de ticari araçları kaydırıp "zorunlu gelir kaynağı" da yaratıyor mis gibi.
Avrasya tüneli zaten ağır vasıtaya uygun değil. Yavuz Sultan Köprüsüne göre de şehrin ortasında kaldığı için son çıkışlarda trafik yaratmamak adına biraz daha düşük tutulmuş sanırım. Başka bir açıklama bulamıyorum.
Arada bir Marmaray var ki onu da Kazlıçeşme - Ayrılıkçeşme arasından ibaret zanneden cahiller de bol.
Bütün bunlara oley çekenler de ayağında terliği olmayan insanlar.
Yazık bize.
İşe her gün arabayla gidip gelen insanların %90'ı yeni yapılan yolları kullanamıyor ekonomik güçten dolayı.
Velhasıl Kelam...
Trafiği rahatlatmak maksadıyla (!) yapılan bu projeler uygulama özürlülüklerinden dolayı hiçbir faydası olmadığı gibi kullananlar bilirler birçok yolu da felç etti. Yavuz Sultan Köprüsü Basınekspres..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drazy 2 yıl
Tünelin yapılmış olması ve hizmete sokulması ülke adına kısa vadede iyi bir durum.
Fakat eleştirilecek noktalarda yok değil.
Öncelikle yapım şekli olan yap işlet devret; bu devletin kasasından para çıkmadan oradan geçecek vatandaşlara yüklenmiş bir yük. Bu açıdan oradan geçmeyecek kişinin vergisinden kesilmeyeceğini düşünmek aslında olumlu. Ancak tüm bu kritik yapıların özel sektör elinde olması ister istemez tedirginlik yaratıyor. Dolara endeksli olmasıda tl ye güven olmadığını ve doların düşmesine olumlu katkı yapmayacağını gösteriyor.Ayrıca bu tünele zorunlu yönlendirme de yapılmamalı.
Bir diğer husus tünelin ihtiyaç haline dönüşen süreci kontrol edememek. yıllar önce askerlik yaptığım istanbula geçen yıl gittim tekrar. Aradan bayağı bir zaman geçmişti. Sarayburnundan zeytinburnuna giden yolda ortada refüj ve ağaçlar vardı. Onları göremedim. Pazar günü insanlar sırtsırta bahçelere doluşmuşlardı. O kadar boğuldmki anlatamam.Metrobüsler aşırı kalabalıktı ve hava kirliydi. O gün istanbuldan çıkarken köprü-pendik arasını 2 saatte gelebildik.Bir an bırakmayacak beni bu şehir zannettim. Kaçmak istiyordum buradan.
Benim askerlik yaptığım dönemde evet yollar bu kadar janjanlı değildi ama trafikte bu kadar yoktu 1 saate çıkardık en kötü istanbulu.
Yani demem o ki yol yapmaktan ziyade o yolun yapılmasını zorunlu kılan göç ve yığılmaya engel olunmalı. Yoksa nefes alamadıktan sonra 20 tünel yapsan neye yarar. Elin katarlısı gelip yalıda kalıyor sen bahçe bulamıyorsun, köstebek gibi tünellerde geziyorsun.
Üstüne birde başıboş 1 milyon suriyelide bu şehirde. Bu şartlarda tünele sevinmek içimden gelmiyor aslında.
Kısacası o suriyelileri almasaydık, şehirlere göçü önleyebilseydik, orman arazilerini imara açmasaydık istanbulun bu tünele ihtiyacı olmayacaktı.
Eskiden evet haliç kokardı. Ama havada bu kadar sinsi kimyasal da yoktu. Yani o kokan haliçin havası bugünkünden daha sağlıklıydı. Şimdi sürekli benzin karbonmonoksit soluyoruz. Tezek solusak daha iyi en azından o kadar sağlıksız değil.İnsanların sıkışmaktan psikolojisi bozuk. Kalabalık güvenlik tehdidi ortaya çıkarıyor.
Bu nufus nereye kadar gidecek böyle 30 tane tünel yapınca ne olacak. Bakın avrupa sanayisini çine taşıyor orada ürettiriyor kirli havayı çekmiyor.Berlinin londranın şehir içinde bir sürü yeşillik ormanlık alan var.
İstanbul için üzülüyorum sadece. İçindeki ormanlar bitti tekirdağ kocaeli sınırınada dayanacak imarlı bölgeler. Bu hiç iyi değil. O tünel altından yapılsa bile iyi değil.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deadwood 2 yıl
Arkadaş köprü,yol,tünel eyvallah işe yarar şeyler burda aptalca muhaliflik yapmaya gerek yok..Yalnız bu ücretler ne arkadaş? Hem trafik sorunundan bahsediyorsun hem zamandan kar edilecek diyorsun fiyata gelince fıssss..Bakın bedava olsun demiyorum dünyada bir çok örneği vardı köprüden,tünelden,yoldan para alınan yerler yalnız bunun bir albenisi olacak..Ekonomik olarak en alt tabadaki adamda geçebilecek en üstteki adamda geçebilecek..Yap 5 lira geçsin herkes..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyoruk 2 yıl
Dünyaya ilham dıye başlamışlar ..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LivingDeads69 2 yıl

guvenlik var mi guvenlik? VAR MI? VAR MI? VAR MI?





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonsterKill88 2 yıl
Herhangi bir iett aracı vs bu güzergahtan geçecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WSniper10 2 yıl
Beyler gidis 17 gelis 17 tl mi vallaha simdi okudum
Eger oyleyse bu tunelden gecenin akli yok ya da parasi cok gercekten oyle mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyoruk 2 yıl
Desenize bugün de miting var..Herşeyi unutmaya tekrar tekrar unutmaya saatler kaldı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18713 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
trafik, istanbul ve
6 etiket daha denizaltı tünel avrasya tüneli Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl İsrail ablukasındaki Gazze’den güneş enerjili araba 3 yıl Instagram'ın resmi Windows 10 uygulaması nihayet yayınlandı 3 yıl Samsung, Galaxy Note 7′yi getirene hediye çeki verecek 3 yıl Fenerbahçe'nin resmi e-spor takımı kuruldu 3 yıl Rüzgar enerjisi kapasitesi, nükleeri ikiye katlamak üzere 3 yıl İlk iPhone 7 sahibini buldu 3 yıl Samsung, Galaxy Note 7 için özür diledi 3 yıl Samsung’un zarar beklentisi 5 milyar doları geçiyor 3 yıl Google mobil cihazlar için arama sonuçlarını özelleştiriyor 3 yıl LG LV5 geliyor 3 yıl Hafıza mekanizmamızla ilgili yeni keşifler yapıldı 3 yıl Mafia III: Rivals indirmeye sunuldu 3 yıl 15 Temmuz darbe girişimi GTA V’e konu oldu 3 yıl Asus’un GTX 1050Ti tabanlı ekran kartı görseli sızdırıldı. 3 yıl Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir 3 yıl Benchmark skorlarında görülen Nokia D1C'nin aslında bir tablet modeli olduğu ortaya çıktı 3 yıl Samsung tüm Galaxy Note 7'leri hurdaya gönderiyor 3 yıl AMD Radeon RX 470 için fiyat indirimi yolda olabilir 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus en ucuz nerede satılıyor? 3 yıl Casper Excalibur G500 incelemesi "Küçük Excalibur geldi" 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor, bilmeniz gereken her şey yazımızda Sonraki Western Digital sürücülerinin tasarımlarını yeniledi 3 yıl BMW 5 serisi resmen tanıtıldı: işte çok özel görüntüler ve yenilikler 3 yıl Huawei Mate 9 kavisli ekrana sahip olabilir 3 yıl İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı 3 yıl Terahertz ışıma ile belleklerde devrim 3 yıl MSI'dan 20000TL'lik canavar "GT83VR 6RF TITAN SLI" 3 yıl Şekilden şekile giren bilgisayar: Lenovo Yoga 910 3 yıl Google'dan 360 derecelik kamera uygulaması 3 yıl Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı 3 yıl Samsung Galaxy Note ismi tarihe karışabilir 3 yıl FIFA Mobile'ın resmi iOS ve Android sürümleri yayınlandı 3 yıl General Electric’den gaz sızıntılarını denetleyebilen drone 3 yıl Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey 3 yıl Cyanogen, modüler sürümünü duyurdu 3 yıl Disney'in Aladdin filmini ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetecek 3 yıl Samsung’un zararı 2 milyar doları geçti 3 yıl Geleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100 3 yıl Dropbox iOS sürümü yeni özelliklere kavuşuyor 3 yıl Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz 3 yıl Süper Lig yayın ihalesi kızışıyor: Turkcell de ihaleye girecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim