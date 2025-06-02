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    Google Haritalar’daki hata Almanya’da trafik kaosuna neden oldu

    Google Haritalar'ın otoyolları kapalı olarak yanlış etiketlemesinin ardından Almanya'daki yollar kaosa sürüklendi. Bu soruna neden olan ise bir siber saldırı değil, basit bir hataydı.

    Google Haritalar’daki hata Almanya’da trafik kaosuna neden oldu Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın otoyolları geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. Tüm bu kargaşanın nedeni bir terör saldırısı, siber saldırı ya da doğal afet değil; Google Haritalar’ın yanlışlıkla yolları kapalı göstermesiydi. Özellikle dört günlük Hristiyanların İsa'nın Göğe Yükselişi Tatili’nin başlangıcına denk gelmesiyle olay daha da karmaşık bir hal aldı.

    Google Haritalar hatası krize neden oldu

    Almanya’nın batı, kuzey, güneybatı ve orta bölgelerinde binlerce sürücü, Google Haritalar üzerinde karşılarına çıkan kırmızı kapalı yol işaretleriyle adeta şoka uğradı. Haritada otoyolların büyük bölümü kapalı görünüyordu. Hatta bu dijital hata, Belçika ve Hollanda’nın bazı bölgelerine kadar uzandı.

    Google Haritalar’daki hata Almanya’da trafik kaosuna neden oldu Tam Boyutta Gör
    Google’ın hatalı gösterimi, kullanıcıları gerçek olmayan bu yol kapanışlarını atlatmak için alternatif güzergâhlara yönlendirdi. Sonuç: dar yollar ve tali rotalarda ciddi trafik sıkışıklıkları, uzun kuyruklar ve binlerce insan için seyahat çilesi. Bu sorunu yaşayanlar ise sadece Google Haritalar’ı kullananlar oldu; Apple Maps, Waze ve resmi trafik servisleri, yolların açık olduğunu net bir şekilde gösteriyordu.

    Google, yaklaşık iki saat süren bu hata hakkında detay vermekten kaçındı. Google sözcüsü, Harita üzerinde geçici olarak yanlış yol kapanışlarının gösterilmesine neden olan teknik bir sorunu araştırdıklarını ve hatayı düzelttiklerini açıkladı.

    Sorun, üçüncü taraf verileri ve yapay zeka olabilir

    Uzmanlar, bu tür hataların Google Haritalar’ın giderek daha fazla üçüncü taraf verisine ve yapay zekaya dayalı hale gelmesinden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Örneğin, Almanya Otomobil Kulübü’nün tatil yoğunluğuna dair yaptığı uyarılar, sistem tarafından yanlış şekilde kapanış olarak yorumlanmış olabilir.

    Bu, Google Maps’in ilk hatası değil. Sadece bu ayın başlarında Almanya’daki bazı otoyol tünelleri sistemde kapalı görünmesine rağmen aslında tamamen açıktı. Daha dramatik bir örnek ise 2023’te yaşanmıştı. ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bir kişi, Google Maps’in yönlendirmesiyle çökmüş bir köprüden geçmeye çalışmış ve hayatını kaybetmişti. O olayla ilgili dava halen devam ediyor.

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    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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