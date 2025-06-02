Google Haritalar’daki hata Almanya’da trafik kaosuna neden oldu

Google Haritalar hatası krize neden oldu
Almanya’nın batı, kuzey, güneybatı ve orta bölgelerinde binlerce sürücü, Google Haritalar üzerinde karşılarına çıkan kırmızı kapalı yol işaretleriyle adeta şoka uğradı. Haritada otoyolların büyük bölümü kapalı görünüyordu. Hatta bu dijital hata, Belçika ve Hollanda’nın bazı bölgelerine kadar uzandı.
Google, yaklaşık iki saat süren bu hata hakkında detay vermekten kaçındı. Google sözcüsü, Harita üzerinde geçici olarak yanlış yol kapanışlarının gösterilmesine neden olan teknik bir sorunu araştırdıklarını ve hatayı düzelttiklerini açıkladı.
Sorun, üçüncü taraf verileri ve yapay zeka olabilir
Uzmanlar, bu tür hataların Google Haritalar’ın giderek daha fazla üçüncü taraf verisine ve yapay zekaya dayalı hale gelmesinden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Örneğin, Almanya Otomobil Kulübü’nün tatil yoğunluğuna dair yaptığı uyarılar, sistem tarafından yanlış şekilde kapanış olarak yorumlanmış olabilir.
Bu, Google Maps’in ilk hatası değil. Sadece bu ayın başlarında Almanya’daki bazı otoyol tünelleri sistemde kapalı görünmesine rağmen aslında tamamen açıktı. Daha dramatik bir örnek ise 2023’te yaşanmıştı. ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bir kişi, Google Maps’in yönlendirmesiyle çökmüş bir köprüden geçmeye çalışmış ve hayatını kaybetmişti. O olayla ilgili dava halen devam ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!