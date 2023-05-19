ŞOK marketlerde oyuncu kasaları ve oyuncu ekipmanları var

Tam Boyutta Gör Bu hafta bütçeye uygun oyuncu bilgisayarı toplamak isteyenler için ŞOK marketler yine birinci sınıf Asus bileşenleri ile hazırlanmış oyuncu kasaları satacak. Ayrıca oyuncu sistemi için gerekli diğer ekipmanlar da bulunabiliyor.

20 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

20 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus bileşenleri ile donatılmış oyuncu kasaları yer alıyor. Farklı fiyat segmentlerine hitap eden kasalarda Asus marka Bluetooth adaptör de hediye olarak sunuluyor. Farklı başkent adları alan oyuncu kasaları şu şekilde:

Prag: Intel Core i3-1015F işlemci, GeForce GTX 1650 4GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 13299TL

Londra: Intel Core i3-1015F işlemci, GeForce GTX 1660 Super 6GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 15199TL

Berlin: AMD Ryzen 5500 işlemci, Radeon RX6600 8GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 16299TL

Ankara: Intel Core i3-12100F işlemci, GeForce GTX 3060 12GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 20599TL

Pekin: Intel Core i5-11400F işlemci, GeForce GTX 3060Ti 8GB GDDR6X, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 25699TL

Seul: AMD Ryzen 5500 işlemci, Radeon RX6750XT 12GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 16299TL

19 Mayıs BİM aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Kasaların yanında 23.8 inçlik Asus TUF Gaming 165Hz oyuncu monitörü 3899TL, M3 oyuncu faresi 365TL, K3 Aura RGB oyuncu klavyesi 1999TL, H3 7.1 oyuncu kulaklığı 1299TL ve Zenbeam S2 500 lümen projeksiyon cihazı da 7999TL olarak satılacak.

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20 Mayıs ŞOK aktüel kataloğunda neler var?