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    ŞOK marketlerde oyuncu kasaları ve oyuncu ekipmanları var

    20 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus bileşenleri ile donatılmış farklı konfigürasyonlarda oyuncu kasaları ve Asus TUF Gaming oyuncu ekipmanları yer alıyor.
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    20 Mayıs ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Bu hafta bütçeye uygun oyuncu bilgisayarı toplamak isteyenler için ŞOK marketler yine birinci sınıf Asus bileşenleri ile hazırlanmış oyuncu kasaları satacak. Ayrıca oyuncu sistemi için gerekli diğer ekipmanlar da bulunabiliyor.

    20 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    20 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus bileşenleri ile donatılmış oyuncu kasaları yer alıyor. Farklı fiyat segmentlerine hitap eden kasalarda Asus marka Bluetooth adaptör de hediye olarak sunuluyor. Farklı başkent adları alan oyuncu kasaları şu şekilde:

    • Prag: Intel Core i3-1015F işlemci, GeForce GTX 1650 4GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 13299TL
    • Londra: Intel Core i3-1015F işlemci, GeForce GTX 1660 Super 6GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 15199TL
    • Berlin: AMD Ryzen 5500 işlemci, Radeon RX6600 8GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 16299TL
    • Ankara: Intel Core i3-12100F işlemci, GeForce GTX 3060 12GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 20599TL
    • Pekin: Intel Core i5-11400F işlemci, GeForce GTX 3060Ti 8GB GDDR6X, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 25699TL
    • Seul: AMD Ryzen 5500 işlemci, Radeon RX6750XT 12GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 16299TL

    Kasaların yanında 23.8 inçlik Asus TUF Gaming 165Hz oyuncu monitörü 3899TL, M3 oyuncu faresi 365TL, K3 Aura RGB oyuncu klavyesi 1999TL, H3 7.1 oyuncu kulaklığı 1299TL ve Zenbeam S2 500 lümen projeksiyon cihazı da 7999TL olarak satılacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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