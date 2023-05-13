Haftaya BİM marketlerde RedBull Racing elektrikli scooter ve LG akıllı televizyon var

Tam Boyutta Gör Zaman zaman farklı markalara ait elektrikli scooter modelleri getiren BİM perakende gıda marketleri zinciri bu kez RedBull Racing markasına ait bir elektrikli scooter modelini önümüzdeki hafta raflara çıkartıyor.

19 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında RedBull Racing markasına ait Kickscooter A6 Pro elektrikli scooter modeli yer alıyor. 500W motora sahip olan scooter LED ön aydınlatma, LED zemin aydınlatma, dijital gösterge, 6 derece tırmanma açısı, 25Km sürüş mesafesi gibi özellikleri olan scooter 12999TL fiyat etiketine sahip.

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Diğer taraftan LG markasına ait 55 inçlik Ultra HD ekran, ThinQ yapay zekâ desteği, WebOS işletim sistemi, atmosferik ses deneyimi gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli de 12499TL seviyesinden alıcılarını bekliyor olacak. Son olarak Stanley markasına ait farklı termos ve kamp malzemeleri de bulmak mümkün.

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19 Mayıs BİM aktüel kataloğunda neler var?