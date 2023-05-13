Haftaya BİM marketlerde RedBull Racing elektrikli scooter ve LG akıllı televizyon var

19 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri
19 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında RedBull Racing markasına ait Kickscooter A6 Pro elektrikli scooter modeli yer alıyor. 500W motora sahip olan scooter LED ön aydınlatma, LED zemin aydınlatma, dijital gösterge, 6 derece tırmanma açısı, 25Km sürüş mesafesi gibi özellikleri olan scooter 12999TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan LG markasına ait 55 inçlik Ultra HD ekran, ThinQ yapay zekâ desteği, WebOS işletim sistemi, atmosferik ses deneyimi gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli de 12499TL seviyesinden alıcılarını bekliyor olacak. Son olarak Stanley markasına ait farklı termos ve kamp malzemeleri de bulmak mümkün.
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.