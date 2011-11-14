2012 Londra Olimpiyatları süper yüksek kalitede Japonya, İngiltere ve ABD'de yayınlanacak

2012 yılında Londra'da düzenlenecek olimpiyat oyunları teknolojik açıdan pek çok yeniliğe de evsahipliği yapacak. Londra metrosunda 3G ve GSM hizmetleri, oyunların tamamının 3D olarak yayınlanması gibi yeniliklerden sonra süper çözünürlükte yayını da mümkün hale geliyor.





Super Hi-Vision adı verilen yayın teknolojisi 33 megapiksele denk 7,680 x 4,320 piksel çözünürlüğünde görüntü ve 22.2 kanal surround ses kalitesi sunabiliyor. Bu rakam 1080p çözünürlükten neredeyse 16 kat daha yüksek. 3D görüntüler ise 4000 tarama çizgisi ile gerçeğe daha yakın izlenebiliyor.





Bu teknolojinin bir kaç yıl daha evlerimize girmesi beklenmiyor ancak Japon yayıncılık firması NHK ve BBC, 2012 Londra Olimpiyatları'nın Super Hi-Vision teknolojisi ile yayınlanması için işbirliği yaptı.





Super Hi-Vision ile sunulacak yayınlar ABD, Japonya ve İngiltere için ayrı ayrı planlanarak duyurulacak.

Japon NHK firması 85 inçlik 7680p çözünürlükteki LCD televizyonlarını geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. 33 megapiksellik tek sensörlü kameralarla yapılan çekimler 1 850 000 kişi tarafından denendi ve beğenildi. Ancak bu yayınların 2020'den önce yaygın kullanıma geçmesi beklenmiyor. NHK firması 2004 yılından bu yana Super Hi-Vision teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor.