2012 Londra Olimpiyatları süper yüksek kalitede Japonya, İngiltere ve ABD'de yayınlanacak

Haber Editörü
2012 yılında Londra'da düzenlenecek olimpiyat oyunları teknolojik açıdan pek çok yeniliğe de evsahipliği yapacak. Londra metrosunda 3G ve GSM hizmetleri, oyunların tamamının 3D olarak yayınlanması gibi yeniliklerden sonra süper çözünürlükte yayını da mümkün hale geliyor.
Super Hi-Vision adı verilen yayın teknolojisi 33 megapiksele denk 7,680 x 4,320 piksel çözünürlüğünde görüntü ve 22.2 kanal surround ses kalitesi sunabiliyor. Bu rakam 1080p çözünürlükten neredeyse 16 kat daha yüksek. 3D görüntüler ise 4000 tarama çizgisi ile gerçeğe daha yakın izlenebiliyor.
Bu teknolojinin bir kaç yıl daha evlerimize girmesi beklenmiyor ancak Japon yayıncılık firması NHK ve BBC, 2012 Londra Olimpiyatları'nın Super Hi-Vision teknolojisi ile yayınlanması için işbirliği yaptı.
Super Hi-Vision ile sunulacak yayınlar ABD, Japonya ve İngiltere için ayrı ayrı planlanarak duyurulacak.
Japon NHK firması 85 inçlik 7680p çözünürlükteki LCD televizyonlarını geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. 33 megapiksellik tek sensörlü kameralarla yapılan çekimler 1 850 000 kişi tarafından denendi ve beğenildi. Ancak bu yayınların 2020'den önce yaygın kullanıma geçmesi beklenmiyor. NHK firması 2004 yılından bu yana Super Hi-Vision teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor.
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Bak şimdi, 7,680x4,320 dimi?
virgülleri at,oldumu 7860x4320.Şimdi 7860 daki 7 ile 6 yı topla etti mi 13?kalan 8 i 13 ten çıkar,kaldı mı 5?sonra 4320 deki 3 ile 0 ı çarp elde var sıfır.4 ile 2'yi çarp etti mi 8?şimdi 7860 dan 5 kalmıştı,4320 den de 8 kaldı,çarp bu ikisini etti mi 40?Al sana mhp'nin 40. yılı...
Koskoca haberde takıla takıla böyle şeylere takılıyorsunuz ve milleti deli ediyorsunuz.
şu espri baydı artık
ilk yoruma güldüm
hayir 40 yapar ! :)
Depolamayı bırakın bu görüntülerin aktarılmasıda başlı başına büyük bant genişliği ister, kendi ülkemizden örnek verirsek şu an türksat üzerinde ciddi bir frekans ve bant genişliği sıkıntısı var, şu an türksatta 30000 symbolde 5 tane bile hd kanal açılamaz. Doğan tv bant genişliklerinden tasarruf etmek için dinamik sıkıştırma kullanıyor mesela, hareketsiz görüntülerde bant genişliği hemen düşüyor hareketli görüntü olduğunda tekrar artıyor otomatik olarak, haliyle 2 farklı görüntü arasında geçiş olduğunda karelenme oluyor ufak ekranlarda belli olmaz ama büyük ekran lcd tvlerde bellidir ama atv tv8 gibi kanallarda bant genişliği sürekli sabit bir akışta gelir haliyle görüntü kalitesi her zaman aynı ve iyidir ayrıca tabi yüksek bant genişliği kullanıyor atv ve tv8 birde fox sanırım en yüksek bant genişliği kullanan kanallar unutmadan birde trt ve trt hd de var. Yani sonuca gelirsek bizim ülkemizde daha frekans ve bant genişliği konusunda sıkıntılar varken hd kanallar bile hd kanal değilken bizim çok fırın ekmek yememiz lazım.
En iyi izlemenin THX standardına göre 40 - 60 derecelik yatay görüş açısında olduğu kabul edilmekte. imax (eğimli perde) sinemalarında bu açı eğim sayesinde çok daha fazla artırılmış olsada izleyen bilir çok şey kaçırılıyor okadar geniş açıda. Neyse geleyim 1080- 1440-4320p hadisesine. mesafe arttıkça 40-60 dereceyi korumak için evlerimize büyük ekranlı tv alıyoruz. aldığımız ekranın çözünürlüğününde dolaylı olarak artması gerekmekte. 1080p 55" tv ler için 2 metre den izlerseniz yetersiz kalmakta. Ancak 40" tv için de 1440p de füzulidir. izleme mesafesine bağlı olarak 40" 720p bile insan gözü için yeterli detay sunmakta.
kısacası (izleme mesafesi) ve (ekran büyüklüğü) = (gerektirir ideal çözünürlük).
fazla çözünürlük cebinize , azı zevkinize...
İnsan gözü 576 megapikseldir. Önce insan gözü kalitesine ulaş da ondan sonra tıkandı de, direk beyne iletim iste.
1920*1080 2 milyon piksel ....
Her iki yanı da iki katına çıkar yani bildiğimiz 4K olsun 3840*2160 bu çözünürlük 2*4=8 milyon piksel yapar ve bahsedilen çözünürlük ise bu çözünürlüğün her iki tarafının iki katı 7680*4320 buda 8*4=32 milyon küsüratı ile 33 milyon piksel oluyor büyük ihtimalle 16K denmiştir buna da
Ülkemizde HD yayın tam otursa bile çıkarılan diziler o kalitede mi tartışılır.
Haklısın Akasya Durağı , Fatmagülün Suçu Ne gibi dizileri HD izlesen ne olur izlemesen ne olur.
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