2012 Nissan GT-R'nin motoru güncellendi, 0-100 kilometre/saat sprinti 3 saniye!

Otomobil Teknolojileri bölümünde elektrikli ve hybrid otomobil teknolojilerinden haberler yayınlamakla birlikte aynı zamanda süper spor otomobillerin motor teknolojilerindeki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz.Şimdiki haberimize konu olan ve motor teknolojisi bir adım ileri götürülen süper spor model ise elektrikli Leaf modeliyle sürekli haberlerimize konu olan Japon otomobil üreticisi Nissan'dan geliyor: Nissan GT-R!

Makyajlı modelin dış görünümünde çok büyük değişiklik yapılmasa da süper spor bir otomobilin en önemli parçası olan motoru güncellenmiş. Daha önce 485 beygir güç üreten 6 silindirli, çift-turbo beslemeli motor şimdi 530 beygir güç ve 3200-6000 devir/dakika aralığında 612 NM tork üretebiliyor! Bu sayede otomobil 485 beygir motorla versiyona göre 0-100 kilometre/saat hızlanmasında 0.5 saniye daha iyi bir derece elde etmiş. Makyajlı Nissan GT-R, 0-100 kilometre/saat sprintini sadece 3.0 saniyede tamamlayabiliyor.

Nissan otomobilin diğer teknik özellikleri ve fiyatıyla ilgili ise bir açıklamada bulunmamış. Bütün otoriteler rakiplerinin neredeyse yarı fiyatına satılan GT-R'nin bu performans değerleriyle daha da çok tercih edileceğini belirtiyorlar.