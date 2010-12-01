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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2012 Nissan GT-R'nin motoru güncellendi, 0-100 kilometre/saat sprinti 3 saniye!

9 yıl
59,6b
1
148
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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2012 Nissan GT-R'nin motoru güncellendi, 0-100 kilometre/saat sprinti 3 saniye!
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Otomobil Teknolojileri bölümünde elektrikli ve hybrid otomobil teknolojilerinden haberler yayınlamakla birlikte aynı zamanda süper spor otomobillerin motor teknolojilerindeki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz.Şimdiki haberimize konu olan ve motor teknolojisi bir adım ileri götürülen süper spor model ise elektrikli Leaf modeliyle sürekli haberlerimize konu olan Japon otomobil üreticisi Nissan'dan geliyor: Nissan GT-R!

Makyajlı modelin dış görünümünde çok büyük değişiklik yapılmasa da süper spor bir otomobilin en önemli parçası olan motoru güncellenmiş. Daha önce 485 beygir güç üreten 6 silindirli, çift-turbo beslemeli motor şimdi 530 beygir güç ve 3200-6000 devir/dakika aralığında 612 NM tork üretebiliyor! Bu sayede otomobil 485 beygir motorla versiyona göre 0-100 kilometre/saat hızlanmasında 0.5 saniye daha iyi bir derece elde etmiş. Makyajlı Nissan GT-R, 0-100 kilometre/saat sprintini sadece 3.0 saniyede tamamlayabiliyor.

Nissan otomobilin diğer teknik özellikleri ve fiyatıyla ilgili ise bir açıklamada bulunmamış. Bütün otoriteler rakiplerinin neredeyse yarı fiyatına satılan GT-R'nin bu performans değerleriyle daha da çok tercih edileceğini belirtiyorlar.

2012 Nissan GT-R'nin motoru güncellendi, 0-100 kilometre/saat sprinti 3 saniye!
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2012 Nissan GT-R'nin motoru güncellendi, 0-100 kilometre/saat sprinti 3 saniye!
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1 Avatar
vector x-31 8 yıl
Super bi arabaydi adamlar daha da dehset bir hale donusturmusler
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Source 8 yıl
Bu arabaya saygı duymak gerekir..
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aRnOaLd 8 yıl
bunu alabilecek bir bütçeye sahip olsaydım 2 hafta içinde ölürdüm sanırım.
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undertakermert 8 yıl
Mükemmel bi araba. Rüyalarımi süsleyen makina.
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darkaura 8 yıl
ilk ciktiginda fiyati 50bin dolar falandi. vergiyle turkiyede 100bin olmasi gerekirdi. o zamanki kurla biraz zorliyarak alinabilirdi. ama ithalatcilarimiz sagolsunlar direk 200bin dolar etiketi yapistirdilar. simdi yurdisinda 80-90bin olmus. yeni vergilerle turkiyeye 250binden asa girmesi mumkun degil. bizim ithalatcilar ustune ne kadar kor? acikcasi bu fiyattan sonra cokda umrumda degil. hevesimi gran turismoyla almaya devam.
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will.i.am 8 yıl
Mükemmel..
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E.S.E. 8 yıl
Sen nası şeysin ya
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bowers wilkins 8 yıl
porsche rulezz

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Tranquilizer 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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VETTEL99 8 yıl
favori aracım yürü be GTR kim tutar seni
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LiveForSpeed 8 yıl
o motor o kasayı çekmez
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Je m.appelle 8 yıl
Bir gün bu arabayı alacağım :)
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emiLL 8 yıl Je m.appelle
Where Is My Mind ?

Bir gün bu arabayı alacağım :)


alınca bi tur ver panpa
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DH Misafiri 8 yıl
Kendinden daha güçlü rakiplerini bile kusursuz aerodinamiği,çift kavramalı şanzumanı ve güç kaybı yaşatmayan kontrol sistemi sayesinde nal toplatan otomobil.
Her türlü süperspor arabanın altından kalakabilecek bir gücüm olsa p800'e hayır demem. Gtr ben de en fazla hayranlık uyandıran arabadır. Açın Gtr'siz bir drag yarışının olduğu bir video izleyin ne demek istediğimi az da olsa anlayabilirsiniz.
Tebrikler Nissan.
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__éSér__ 8 yıl
Müthiş bir araç olmuş.
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