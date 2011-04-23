Ford Focus Econetic, 100 kilometrede 3.5 litreden daha az yakıt tüketecek

Ford, C segmentindeki başarılı modeli Focus'un 3. neslini tüm dünyada satışa çıkarttı.Yeni turbo benzinli motorlarıyla ön plana çıkan Focus, özellikle çift kavramalı şanzıman seçeneği Powershift ile dünya çapında daha çok otomobil severin beğenisini kazanacak gibi gözüküyor. Ford, başarılı modeli Focus'un yakıt tüketim rekortmeni olacak bir modelini de hazırladı: Focus Econetic!
Focus Econetic, markanın uzun yıllardır bir çok modelinde kullandığı 1.6 litre hacmindeki Duratorq TDCI dizel motorla hareket edecek. 105 beygir gücünde olacağı belirtilen motor, 'Econetic' özellikleri sayesinde 100 kilometrede 3.5 litreden daha az yakıt tüketecek ve emisyon değeri ise 95 gram/kilometre olacak. Focus Econetic, otomatik start-stop sistemi, Eco mode ve güneş ışığına göre ayarlanan otomatik ışıklandırma gibi dikkat çeken özelliklere sahip olacak. Otomobilin sahip olduğu 6 ileri şanzımanının son dişli oranı da değiştirilmiş ve yüksek hızlarda da ekonomik olması sağlanmış.
4 ve 5 kapı karoser seçenekleriyle satışa çıkarılacak otomobilin şehir dışı, şehir içi ve ortalama yakıt tüketim değerleri net olarak açıklanmasa da Ford otomobili 2012 yılı içerisinde satışa çıkarmayı planlıyor.
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hiç sıfır km araba almadığınızı anlıyorum bu yorumdan.Araçlar satılırken 29binden başlayan fiyatlarla denir ama reklamda en full paket araç gösterilir.'den başlayan araçlarda böye jant olur ve içerisinde de bir çok fonksiyonu yoktur.(deri koltuk sunroff airbag) uzun lafın kısasa aynı model aracın en ucuz versiyonunda jantlar böyle olur sıkıntıya gerek yok bin tl ye güzel jant alabilirsiniz.
Butun bunlar boyleyken neden arkadaslar direkt olarak "iyyyyyy Ford" moduna geciyorlar anlamiyorum.. Ozellikle Avrupa'da Opel, Citroen gibi markalardan daha cok tercih ediliyor.. Hatta BMW'nin garip kapakli ve alengirli motorunun tamiratinin pahali, hatta zor olmasindan dolayi Ford tercih edenler var.. Lincoln, Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Volvo ve Mazda da ayni motoru kullaniyor.. Gerci, Land Rover ve Jaguar, Tata'ya satildi ama hala ayni motoru kullaniyorlar.. Ford; Volvo'nun motorlarini da uretmeye devam etmesine ragmen, markayi Geely Automobile'a satti.. Yoksa Volvo bile Ford'undu...
Butun bunlar boyle iken, bu arabaya neden taksi muamelesi yapiliyor onu anlamakta gucluk cekmekteyim...
Jant kapağı yapıyosun madem daha iyi bi kapak yap be Ford
son hizin artma sebebi nedir?