Ford Focus Econetic, 100 kilometrede 3.5 litreden daha az yakıt tüketecek

Ford, C segmentindeki başarılı modeli Focus'un 3. neslini tüm dünyada satışa çıkarttı.Yeni turbo benzinli motorlarıyla ön plana çıkan Focus, özellikle çift kavramalı şanzıman seçeneği Powershift ile dünya çapında daha çok otomobil severin beğenisini kazanacak gibi gözüküyor. Ford, başarılı modeli Focus'un yakıt tüketim rekortmeni olacak bir modelini de hazırladı: Focus Econetic!

Focus Econetic, markanın uzun yıllardır bir çok modelinde kullandığı 1.6 litre hacmindeki Duratorq TDCI dizel motorla hareket edecek. 105 beygir gücünde olacağı belirtilen motor, 'Econetic' özellikleri sayesinde 100 kilometrede 3.5 litreden daha az yakıt tüketecek ve emisyon değeri ise 95 gram/kilometre olacak. Focus Econetic, otomatik start-stop sistemi, Eco mode ve güneş ışığına göre ayarlanan otomatik ışıklandırma gibi dikkat çeken özelliklere sahip olacak. Otomobilin sahip olduğu 6 ileri şanzımanının son dişli oranı da değiştirilmiş ve yüksek hızlarda da ekonomik olması sağlanmış.

4 ve 5 kapı karoser seçenekleriyle satışa çıkarılacak otomobilin şehir dışı, şehir içi ve ortalama yakıt tüketim değerleri net olarak açıklanmasa da Ford otomobili 2012 yılı içerisinde satışa çıkarmayı planlıyor.