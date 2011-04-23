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Ford Focus Econetic, 100 kilometrede 3.5 litreden daha az yakıt tüketecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Ford, C segmentindeki başarılı modeli Focus'un 3. neslini tüm dünyada satışa çıkarttı.Yeni turbo benzinli motorlarıyla ön plana çıkan Focus, özellikle çift kavramalı şanzıman seçeneği Powershift ile dünya çapında daha çok otomobil severin beğenisini kazanacak gibi gözüküyor. Ford, başarılı modeli Focus'un yakıt tüketim rekortmeni olacak bir modelini de hazırladı: Focus Econetic!

Focus Econetic, markanın uzun yıllardır bir çok modelinde kullandığı 1.6 litre hacmindeki Duratorq TDCI dizel motorla hareket edecek. 105 beygir gücünde olacağı belirtilen motor, 'Econetic' özellikleri sayesinde 100 kilometrede 3.5 litreden daha az yakıt tüketecek ve emisyon değeri ise 95 gram/kilometre olacak. Focus Econetic, otomatik start-stop sistemi, Eco mode ve güneş ışığına göre ayarlanan otomatik ışıklandırma gibi dikkat çeken özelliklere sahip olacak. Otomobilin sahip olduğu 6 ileri şanzımanının son dişli oranı da değiştirilmiş ve yüksek hızlarda da ekonomik olması sağlanmış.

4 ve 5 kapı karoser seçenekleriyle satışa çıkarılacak otomobilin şehir dışı, şehir içi ve ortalama yakıt tüketim değerleri net olarak açıklanmasa da Ford otomobili 2012 yılı içerisinde satışa çıkarmayı planlıyor.


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FOREVERFORYOU 8 yıl
Focusun eski son kasası daha çok hoşuma gidiyor yeni kasasından ancak eğer aracın yakıt tüketimi bu şekilde olursa kesinlikle alınabilecek bir araç. Yoksa tarzım olmamasına rağmen corsa ecoflex e yönelecektim.
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serhat_ps3 8 yıl
jant istediler getirdik


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umutarslan.com 8 yıl
Nightmare70
En az 40bin verip araba alacam üzerinde böyle mi jant olacak kapaklı felan pehh..

hiç sıfır km araba almadığınızı anlıyorum bu yorumdan.Araçlar satılırken 29binden başlayan fiyatlarla denir ama reklamda en full paket araç gösterilir.'den başlayan araçlarda böye jant olur ve içerisinde de bir çok fonksiyonu yoktur.(deri koltuk sunroff airbag) uzun lafın kısasa aynı model aracın en ucuz versiyonunda jantlar böyle olur sıkıntıya gerek yok bin tl ye güzel jant alabilirsiniz.
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Towarscke 8 yıl
Bazi arkadaslar jant'dan sikayetci olmus ama esasen ilgili kapakli jantlar, Trend, ve Collection'a ozel.. Ayni arabanin Titanium paketinde, Spor ve ST siniflarinda Aluminyum-Celik alasimli jant var. Dilerseniz onlardan birini secebilir veya bazi ozelliklerinden freagat ederek, ucuza alacaginiz arabaya disardan jant taktirabilirsiniz..
Butun bunlar boyleyken neden arkadaslar direkt olarak "iyyyyyy Ford" moduna geciyorlar anlamiyorum.. Ozellikle Avrupa'da Opel, Citroen gibi markalardan daha cok tercih ediliyor.. Hatta BMW'nin garip kapakli ve alengirli motorunun tamiratinin pahali, hatta zor olmasindan dolayi Ford tercih edenler var.. Lincoln, Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Volvo ve Mazda da ayni motoru kullaniyor.. Gerci, Land Rover ve Jaguar, Tata'ya satildi ama hala ayni motoru kullaniyorlar.. Ford; Volvo'nun motorlarini da uretmeye devam etmesine ragmen, markayi Geely Automobile'a satti.. Yoksa Volvo bile Ford'undu...
Butun bunlar boyle iken, bu arabaya neden taksi muamelesi yapiliyor onu anlamakta gucluk cekmekteyim...
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|RS| 8 yıl
Bu jant kapağı olayını daha çözememiş ve kendi akıllarınca dalgaya alanlar var, bundaki amaç jant hafifliği ve mümkün olan en düşük hava direncine sahip modeli oluşturmak. Keyiflerinden dümdüz kapaklı focusun fotoğrafını çekip yayınlamıyorlar yani. Ayrıca bu tip araçlar yine daha düşük hava direnci oluşturabilmek adına 1-2 cm. civarı yere daha yakın üretilirler standart süspansiyonlara göre.
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DH Misafiri 8 yıl
atkadaşlar yapılan ölçümlerde elketrikli arabalarında 40 gram/kilometre karbon salımı yaptığı ortaya çıkmış bu benzinli arabaya iyi bir değer gibi görünebilir ancak ölçüm yapılan elektrikli arabanın 40 beygir gücünde olduğunu ve aynı güçte benzinli arabanın aynı karbon salımı yapacağını hatta belkide daha az karbon salımı yapması muhtemel olduğunu düşünecek olursak elektrikli arabaların çevreci olduğu iddiasının büyük bir yalan olduğu ortada
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038poyraz 8 yıl
40000 olsa kapıs kapıs gider. Ama fiyatlarda ortada. Heleki bu ekonomik yönüyle otosan bunu ala-iyul âlâ fiyata iter.
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legend_cem 8 yıl
41000 diye farzet sen kendin git 1000 tl ye rs jant tak yayı da değiştirirsin mis gibi olur :) ama araç fazla yakar son hız artar :D:D
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SkiNNy 8 yıl
En iyi araba en az yakan araba şehiriçi 4.5-5lt yaksa 15-17krş olur fena değil..
Jant kapağı yapıyosun madem daha iyi bi kapak yap be Ford
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Angelica 8 yıl

legend_cem
41000 diye farzet sen kendin git 1000 tl ye rs jant tak yayı da değiştirirsin mis gibi olur :) ama araç fazla yakar son hız artar :D:D

son hizin artma sebebi nedir?
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Nightmare70 8 yıl
En az 40'bin verip araba alacam üzerinde böyle mi jant olacak kapaklı felan pehh..
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CaNeRR 8 yıl

Nightmare70

En az 40'bin verip araba alacam üzerinde böyle mi jant olacak kapaklı felan pehh..




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Arctic Monkeys 8 yıl
Verildi..
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Otomobil Teknolojileri, ford ve focus
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