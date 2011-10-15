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2012 yılında 52.85 milyon akıllı TV ürünü satılması bekleniyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Avatar filminin başlattığı 3D teknolojisi akımı ilk günlerindeki parlak satışlarından oldukça geriye düştü. Farklı standartlar ve yüksek fiyatlar 3D teknolojisinin önündeki en büyük engel. Televizyon teknolojilerinin diğer bir türü olan akıllı TV'ler ise son dönemlerde yükselen bir trende sahip. Satışlarını her geçen yıl artıran akıllı TV'ler bir kaç sene sonra evlerin büyük çoğunluğunda yer bulacak.

Topoloji Araştırma Enstitüsü'nün 2010-2014 yıllarını kapsayan araştırmasına göre akıllı TV'ler gelecek yıl 52.85 milyon adet satılmış olacak. 2010 yılında 7 milyon akıllı TV satılırken 2011 yılında bu rakam 25.18 milyon üniteye ulaşacak. Bu yıldan sonra oran biraz daha düşecek. 2013 yılında 87.82 milyon birim 2014 yılında ise 124.17 milyon birim akıllı TV satılacak. 

Enstitüye göre akıllı TV'ler üç kategoriye ayrılacak. İlk kategori Samsung tarafından domine ediliyor ve 1000'den fazla uygulama sunuyor. İkinci kategori Google Android işletim sistemini kullanan Sony, Hisen, TCI ve Konka gibi ürünlerden oluşuyor. Üçüncü kategori ise HTML5, CE-HTML5 ve hibrit yayınlar sunan HbbTV standartlarını kullanan LG, Sharp ve Philips gibi firmalar tarafından domine ediliyor.

3D özellikli TV'ler de yine de bir yükselme eğilimi içerisinde. 2010 yılında 2.3 milyon iken 2011 yılında 10 kat artarak 21.37 milyon satış rakamına ulaşacak. 2012 yılında 48.21 milyon, 2013 yılında 85.93 milyon, 2014 yılında 113.64 milyon satış bekleniyor. Ancak 3D TV'lerin bir kısmının akıllı TV konsepti içerisinde yer aldığını belirtelim.

Standart TV'ler ise yıl bazında 250 milyon birim satış ile aslan payını almaya devam edecek.

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Batuist 8 yıl
Tvlerde bile bir standartı tutturamıyorlar..herkes kendi kafasından çalıyor.. bir standart oluşturunda o yoldan gidin nedir bu karmaşa..
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fotifoti 8 yıl
47lw5500 ,acep iyimi oldu bilmiyorum ama. olan oldu artık :D
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dere.beyi 8 yıl
hiç akıllı tv eksikliğini hissetmedim tüplü tv daha akıllı hiçbir sorunu yok :)) bi araba parası tv ye veriyosun yok alt yazısında sorun oluo ekranda yanma oluo iz kalıo vs... einstein bile olsa tv seçemezdi şu zamanlarda :D
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Janissary- 8 yıl
Tüplü forever.
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