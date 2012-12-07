2013 yılında telefon bileşenlerine ödenen para, PC bileşenlerine ödenenden daha fazla olacak





Son yirmi yıldır entegre devre satışlarının üçte birinden fazlasını elinde tutan PC sektörü, bu ünvanını yavaş yavaş mobil telefonlara devretmeye hazırlanıyor. Mobil telefon satışlarının milyar sınırını çokten geride bırakması ve halen devasa büyüme oranlarına sahip olmaya devam etmesi, entegre devre sektöründe de kaymalar yaşanmasına sebep oluyor.





IC Insights tarafından yapılan araştırmaya göre, 2012 yılında PC sektörü, entegre devre satışlarının dörtte birine hükmediyor olacak. 2016 yılına geldiğimizde ise bu oran yüzde 20 seviyesine kadar gerileyecek.





Mobil telefonların ise 2012 yılında entegre devre gelirlerinin yüzde 24'üne sahip olması bekleniyor. 2015 yılında mobil telefonların entegre devre gelirlerindeki payı PC sektörünün payını geçmiş olacak. 2016 yılına geldiğimizde ise bu oran yüzde 32 seviyesine çıkacak ve PC sektörünü epeyi geride bırakacak.





Mobil telefonların diğer bir üstünlük alanı ise satışlarda olacak. 2013 yılında mobil telefon entegre devrelerinin 70.7 milyar dolar satış yapması beklenirken, PC entegre devrelerinin ise 65.1 milyar dolar düzeyinde olması bekleniyor.





Ancak entegre devre maliyetlerinin aynı olmadığını belirtmekte fayda var. Zira, iki adet tablet satışından elde edilen entegre devre geliri, bir PC satışından elde edilen gelir ile eşdeğer. Buna rağmen mobil telefon entegre devre satışlarının önde olması dikkate değer bir sonuç.





Araştırma, PC sektörünü tablet, masaüstü, dizüstü, tablet PC ve internet odaklı taşınabilir cihazlar şeklinde 5 kategoriye ayırıyor. 2011 yılında toplam PC satışları 418 milyon ünite ve elde edilen gelir 268 milyar dolar iken, 2016 yılında beklenen rakamlar 749 milyon ünite satış ve 348 milyar dolar gelir.

http://www.icinsights.com/news/bulletins/Standard-PCs-Will-Lose-Status-As-Largest-IC-Application-In-2013/