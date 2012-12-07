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2013 yılında telefon bileşenlerine ödenen para, PC bileşenlerine ödenenden daha fazla olacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yirmi yıldır entegre devre satışlarının üçte birinden fazlasını elinde tutan PC sektörü, bu ünvanını yavaş yavaş mobil telefonlara devretmeye hazırlanıyor. Mobil telefon satışlarının milyar sınırını çokten geride bırakması ve halen devasa büyüme oranlarına sahip olmaya devam etmesi, entegre devre sektöründe de kaymalar yaşanmasına sebep oluyor.

IC Insights tarafından yapılan araştırmaya göre, 2012 yılında PC sektörü, entegre devre satışlarının dörtte birine hükmediyor olacak. 2016 yılına geldiğimizde ise bu oran yüzde 20 seviyesine kadar gerileyecek.

Mobil telefonların ise 2012 yılında entegre devre gelirlerinin yüzde 24'üne sahip olması bekleniyor. 2015 yılında mobil telefonların entegre devre gelirlerindeki payı PC sektörünün payını geçmiş olacak. 2016 yılına geldiğimizde ise bu oran yüzde 32 seviyesine çıkacak ve PC sektörünü epeyi geride bırakacak. 

Mobil telefonların diğer bir üstünlük alanı ise satışlarda olacak. 2013 yılında mobil telefon entegre devrelerinin 70.7 milyar dolar satış yapması beklenirken, PC entegre devrelerinin ise 65.1 milyar dolar düzeyinde olması bekleniyor.

Ancak entegre devre maliyetlerinin aynı olmadığını belirtmekte fayda var. Zira, iki adet tablet satışından elde edilen entegre devre geliri, bir PC satışından elde edilen gelir ile eşdeğer. Buna rağmen mobil telefon entegre devre satışlarının önde olması dikkate değer bir sonuç.

Araştırma, PC sektörünü tablet, masaüstü, dizüstü, tablet PC ve internet odaklı taşınabilir cihazlar şeklinde 5 kategoriye ayırıyor. 2011 yılında toplam PC satışları 418 milyon ünite ve elde edilen gelir 268 milyar dolar iken, 2016 yılında beklenen rakamlar 749 milyon ünite satış ve 348 milyar dolar gelir.

http://www.icinsights.com/news/bulletins/Standard-PCs-Will-Lose-Status-As-Largest-IC-Application-In-2013/ Yorum Yaz
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DaOzy 6 yıl en beğenilen
Her ne olursa olsun PC asla eskimez.
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darkaura 6 yıl
telefon ve tablet daha cok digital tuketim ortami. yazilanlari, internet sitelerini, film muzik gibi medya iceriklerini tuketiyoruz. ama pc tuketiminin yaninda uretiminde yapildigi ortam. ofis programlari, grafik programlari, video ses editorleri, programlama isleri. demek istedigim isin tuketim ayagi tablet telefona kayiyor ama uretim kismi profesyonel isler pc de kalcaktir. is yeri disinda cogu insanin kullanimi oyun, sosyal medya ve surfden cok ote gecmiyor. bu yuzden mobil sistemlerin pc yi katlamasi normal bir durum.
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RANJ 6 yıl
Sonuçta bir telefon satışı bir bilgisayar satışıyle aynı mantıkda değil.Kişi bir telefon alir ama bunu alırken 1 sene veya 2 sene sonra kesin degiştireceğini düşünerek alır.Yeni yeni modeller çıkınca elimizdeki cihaz ne kadar iyi olursa olsun değiştirmek istiyoruz. Böylece bu pazarın dahada canlanmasını dahada yükselmesini sağlıyoruz. Lakin bir bilgisayar satışı böyle değilki. İyi bir sistem alarak yıllarca bıkmadan usanmadan kullanabiliyoruz.Sadece bir parçası bozulunca veya eskiyince değiştiririz okadar. Durum böyle olunca ve yeni mobil teknolojiler gitgide geliştikçe bu pazar dahada yükseliyor. Şahsi düşüncem en iyi telefonlar çıksa bile bilgisayardan aldığım zevki hiç bir mobil cihaz veremez bana.
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4Crumby 6 yıl
Toplama telefonlari gorur gibiyim parca parca alip kendin toplucaksin :D
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savinelli 6 yıl
pc bileşenlerine daha az para harcıyor oluşumuz aldığımız bileşenleri daha uzun süre kullanabildiğimizden kaynaklanıyor. bu da olsa olsa mobil sektörün bizi nasıl daha çok para harcatmaya sevk ettiğinin bir kanıtı olabilir.
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serter33 6 yıl
Simdi telefonlara mause ve klavye baglanabildigine ve hatta bazilarinda monitor gorevi ustlenebilecek projeksiyonda olduguna gore artik pc sektorunun yavas yavas sonu gelmis oluyor.eger aydinlik ortamda bile boyutu ayarlanabilir bir projeksiyona sahip telefon cikarirlar ve baglanabilirlik ozellikleri de yeterince olursa al sana o zaman eeeennn kral tasinabilir pc.hatta fiziksel kizakli bir klavye ya da lazer klavye de eklersen tam olur.birde yazilim olarak win7 yuklu olursa tamam artik pc oldu deriz.biraz fantazi gibi olabilir ama yakinda yaparlar bence.hatta katlanabilen ekranlarda isin icine girince ne cihazlar ortaya cikar tahmin bile edemiyorum..
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Firaristt 6 yıl
Yıllık olarak telefona daha fazla para harcadığımız doğru olabilir ama iş biraz zorlaşınca bilgisayar rakipsiz kalıyor... Bir oyun oynarken bile bu farkı anlamak mümkün...
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Lord Melkor 6 yıl
Doğal olan da budur belki her evde 1-2 pc olur ama herkesin telefonu olur
Eğer üst seviye telefonu olursa bu bireylerin doğal olarak bu denilen olur
Ama pc asla eskimez ve yeri doldurulamaz
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TeufeL-07 6 yıl
Açık söyleyeyim artık çoğu internet işini telefonlarla halledebiliyoruz. Online bankacılık işlerimi , şirket yazışmalarımı , gerekli dosyalara erişimimi cepten kolaylıkla yapabiliyorum. 3 4 Ay içinde full hd ekranlı telefonlarda geldiğinde , internette video izleme işinide cep telefonuna bıraktıktan sonra , pc ye bağlı kalmamızı sağlayacak tek unsur kalıyor OYUNLAR. Oyun işini hala konsollara bırakılacak kadar ilerlediğini sanmıyorum , zira 1080p , 3d , surround veya eyefinity benim için hala vazgeçilmezler arasında. Bu özellikleri verebilen bir konsol çıktığında ki microsoft surround görüntü verebilen bir teknoloji patenti satın aldığını herkes bilir , bize eksiksiz oyun deneyimi sunacağı kesinleşir. İşte ozaman pc lerin nesli tükenir diye düşünüyorum. Ps1 haricinde hiç konsol almadım ama dediğim teknolojileri barındıran bir konsol çıkarsa alırım. Pc ye bukadar para vermeye bende bayılmıyorum .
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DaOzy 6 yıl en beğenilen
Her ne olursa olsun PC asla eskimez.
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