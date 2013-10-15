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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2014 model Chevrolet'ler "Siri Gözler Serbest" desteğiyle geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
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12
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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2014 model Chevrolet'ler
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Otomobil dünyasının önemli firmalarından Chevrolet, iOS'in "Siri Gözler Serbest" özelliğine fabrika çıkışlı olarak destek veren araçları arasına yenilerini ekliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre 2014 yılında yollara çıkacak olan Camaro, Volt, Malibu, SS, Cruze ve Equinox, MyLink üzerinden "Siri Gözler Serbest"'e destek verecek.

Siri Gözler Serbest ya da orjinal ismiyle Siri Eyes Free sayesinde iPhone kullanıcıları, telefonlarını araçlarına bağladıktan sonra araç içinde Siri üzerinden, telefonlarının ekranlarına bakma gereği duymadan, kontrol edebilmekteler.

Hatırlanacağı gibi Siri Gözler Serbest'ten farklı olarak Apple, iOS 7 ile birlikte iPhone'ların araç içerisindeki eğlence sisteminin bir parçası haline gelmesini hedefleyen ve direk araç içerisindeki ekrandan kontrolüne imkan sunan "iOS in the Car" ismini verdikleri sistemi haziran ayında WWDC 2013 etkinliğinde tanıtmış ve Tim Cook, bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu söylemişti.


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sertacaygun 6 yıl en beğenilen
mindtrap
Gözler serbest olsa ne olacak içerisi full plastik

Volkswagenciler basmış.
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Yosunluel 6 yıl
Siri'nin Türkçe desteği var mıydı? Çoğu teknoloji üreticisi için 3. Dünya ülkesiyiz. Mutlu günler Türkiyem...
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Mono87 6 yıl
Chevrolet dogru yolda
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Atmosphere 6 yıl
Samsung icin de milli duygular one cikarsa ayvayi yedik
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mindtrap 6 yıl
akorkmaz11
mindtrap Gözler serbest olsa ne olacak içerisi full plastik
diğer araçlarda plastik yerine ne var, söylerseniz biz de öğreniriz.
ha plastiğin yumuşağı serti demek istiyorsanız ben almayayım.. yumuşak plastik içeren passat saz çalarken, sert plastik abidesi jazzda tık yok..

Resme ilk baktığımda gözüme çarpan kokpitteki kalitesiz plastik malzeme oldu bende yazdım arkadaş %130 vergi veriyoruz, en yüksek 1.6 arabaya biniyoruz çoğumuz diye zevkimizi de kaybetmedikya. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
Ne olabilirdi kısmına gelirsek kalite hissi uyandıracak herhangi bir malzeme olabilirdi mesela ahşap olabilirdi (Ford Mondeo) ya da ne bilim deri olabilirdi, yapay deri olurdu, güderi olurdu. Siri koyduk, teknolojik olduk çok güzelde bildiğin plastik içi
Sana Tesla model S interior yazıp youtube'e izlemeni tavsiye ediyorum, bak bakalım kaliteli malzeme ve teknoloji olunca ne oluyor hak vermezsen de verme nediyeyim
1 Yanıt Yanıtla
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Disconnectus_Erectus 6 yıl mindtrap
mindtrap
akorkmaz11
Orijinalden alıntı: mindtrap Gözler serbest olsa ne olacak içerisi full plastik
diğer araçlarda plastik yerine ne var, söylerseniz biz de öğreniriz.
ha plastiğin yumuşağı serti demek istiyorsanız ben almayayım.. yumuşak plastik içeren passat saz çalarken, sert plastik abidesi jazzda tık yok..

Resme ilk baktığımda gözüme çarpan kokpitteki kalitesiz plastik malzeme oldu bende yazdım arkadaş %130 vergi veriyoruz, en yüksek 1.6 arabaya biniyoruz çoğumuz diye zevkimizi de kaybetmedikya. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
Ne olabilirdi kısmına gelirsek kalite hissi uyandıracak herhangi bir malzeme olabilirdi mesela ahşap olabilirdi (Ford Mondeo) ya da ne bilim deri olabilirdi, yapay deri olurdu, güderi olurdu. Siri koyduk, teknolojik olduk çok güzelde bildiğin plastik içi
Sana Tesla model S interior yazıp youtube'e izlemeni tavsiye ediyorum, bak bakalım kaliteli malzeme ve teknoloji olunca ne oluyor hak vermezsen de verme nediyeyim

Bir insan dünyadan piyasadan gerçeklerden fiyatlardan sınıflardan kisacasi arabalardan ancak bu kadar bihaber olabilir. Tesla vs Aveo :))
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frostburn 6 yıl
kaputu aç dedin mi açacak arkadaş o zamana dek siri miri hikaye :D
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Yosunluel 6 yıl
Siri'nin Türkçe desteği var mıydı? Çoğu teknoloji üreticisi için 3. Dünya ülkesiyiz. Mutlu günler Türkiyem...
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ganja77 6 yıl
her şey daha iyi bir iphone deneyimi için
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sertacaygun 6 yıl en beğenilen
mindtrap
Gözler serbest olsa ne olacak içerisi full plastik

Volkswagenciler basmış.
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mindtrap 6 yıl
Gözler serbest olsa ne olacak içerisi full plastik
1 Yanıt Yanıtla
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El Gato Negro 6 yıl mindtrap
mindtrap

Gözler serbest olsa ne olacak içerisi full plastik

diğer araçlarda plastik yerine ne var, söylerseniz biz de öğreniriz.

ha plastiğin yumuşağı serti demek istiyorsanız ben almayayım.. "yumuşak plastik" içeren passat saz çalarken, "sert plastik" abidesi jazzda tık yok..
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heymannn 6 yıl
Mercedes inde bu siri ile ilgili haberleri vardı bütün modellere koyacaklardı şu an da bütün modellerinde var mı ?
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