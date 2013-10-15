2014 model Chevrolet'ler "Siri Gözler Serbest" desteğiyle geliyor

Otomobil dünyasının önemli firmalarından Chevrolet, iOS'in "Siri Gözler Serbest" özelliğine fabrika çıkışlı olarak destek veren araçları arasına yenilerini ekliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre 2014 yılında yollara çıkacak olan Camaro, Volt, Malibu, SS, Cruze ve Equinox, MyLink üzerinden "Siri Gözler Serbest"'e destek verecek.

Siri Gözler Serbest ya da orjinal ismiyle Siri Eyes Free sayesinde iPhone kullanıcıları, telefonlarını araçlarına bağladıktan sonra araç içinde Siri üzerinden, telefonlarının ekranlarına bakma gereği duymadan, kontrol edebilmekteler.

Hatırlanacağı gibi Siri Gözler Serbest'ten farklı olarak Apple, iOS 7 ile birlikte iPhone'ların araç içerisindeki eğlence sisteminin bir parçası haline gelmesini hedefleyen ve direk araç içerisindeki ekrandan kontrolüne imkan sunan "iOS in the Car" ismini verdikleri sistemi haziran ayında WWDC 2013 etkinliğinde tanıtmış ve Tim Cook, bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu söylemişti.