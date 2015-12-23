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2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları

DonanımHaber yılın en iyi ürünlerini seçiyor. 2015 yılının 1000 – 2000TL fiyat bandındaki en iyi altı akıllı telefonlarını sizler için listeledik. Şimdi gelin yılın en iyisine birlikte karar verelim.
3 yıl
14,3b
1
35
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Orta sınıf olarak niteleyebileceğimiz 1000TL ile 2000TL arasında bir çok önemli akıllı telefon kullanıcılara sunuldu. Bu cihazların bir çoğunu yıl boyu gerçekleştirdiğimiz incelemelerde sizlerle paylaştık.

Şimdiyse DonanımHaber editörleri olarak bu noktada ilgi uyandıran cihazları bir araya getirdik. Yazımızın devamında bir anket bulacaksınız. Ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek en iyiye siz karar verin.

LG G4
2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları

Samsung Galaxy S6
 
2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları
Sony Xperia Z5 Compact
 
2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları
Meizu MX5
 
2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları
Sony Xperia M5
2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları
 
Asus Zenfone 2
2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları
 
HTC One M9
2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları
 
2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları Oy Ver 2652 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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Vinewood 3 yıl en beğenilen
Şu cihazlar arasında en iyi alet Z5C , tabi ekran küçük olduğu için pek fazla tercih edilmiyor . Artık işlevden çok boyuta bakıyorlar
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redoracle 3 yıl
LG Flex 2 diyorum bende f/p olarak.
Yanıtla +4
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TeKNoYDN 3 yıl
Note 4 derdim ama 2014 çıkışlı o
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DH Misafiri 3 yıl
MEİZU MX5 İN TÜRKİYEDE BU KADAR KISITLI SATIŞI OLMASINA RAĞMEN 4. SIRADA OLMASI EN ALINABİLİR TELEFON OLDUĞUNUN KANITIDIR.BENCE TAM BİR F/P TELEFONU.
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DH Misafiri 3 yıl
Zenfone 2 Yerine Lenovo Vibe P1 olması gerekirdi diye düşünüyorum.
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tom_bombadil 3 yıl
Huawei mate 7
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peaceandwar 3 yıl
Z5C tabiki.
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MetalWave 3 yıl
C5 ultra zenfone 2 den daha iyi
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kadirirdem 3 yıl
S6 sonra g4
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Seyrim 3 yıl
Huwai yı tek gecerim..
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BekirTemel 3 yıl
En iyisi Z5C gerisi 2 adım geiden geliyor büyüklük dışında.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 3 yıl
Açık ara s6
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msnmaster 3 yıl
F/P OLARAK ASUS ZENFONE 2... NOTE4 KULLANICISI OLARAK, MALESEF BİR HEM FİYATTAN HEM DONANIMDAN TOKATLIYOR.GECEN YILI DA ZENFONE 6 İLE YAPACAĞINI YAPMIŞTI...
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