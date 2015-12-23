Orta sınıf olarak niteleyebileceğimiz 1000TL ile 2000TL arasında bir çok önemli akıllı telefon kullanıcılara sunuldu. Bu cihazların bir çoğunu yıl boyu gerçekleştirdiğimiz incelemelerde sizlerle paylaştık.

LG G4

Samsung Galaxy S6

Sony Xperia Z5 Compact

Meizu MX5

Sony Xperia M5

Asus Zenfone 2

HTC One M9

2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları LG G4 Samsung Galaxy S6 Sony Xperia Z5 Compact Meizu MX5 Huawei P8 Xiaomi Mi Note HTC One M9 Samsung Galaxy A8 Asus Zenfone 2 Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Oy Ver 2652 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları LG G4 Samsung Galaxy S6 Sony Xperia Z5 Compact Meizu MX5 Huawei P8 Xiaomi Mi Note HTC One M9 Samsung Galaxy A8 Asus Zenfone 2 Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Anket Sonlandı 2652 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları 26% LG G4 691 oy 23% Samsung Galaxy S6 601 oy 14% Sony Xperia Z5 Compact 369 oy 14% Meizu MX5 377 oy 2% Huawei P8 63 oy 2% Xiaomi Mi Note 47 oy 5% HTC One M9 143 oy 2% Samsung Galaxy A8 41 oy 6% Asus Zenfone 2 166 oy 6% Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) 154 oy 2652 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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Şimdiyse DonanımHaber editörleri olarak bu noktada ilgi uyandıran cihazları bir araya getirdik. Yazımızın devamında bir anket bulacaksınız. Ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek en iyiye siz karar verin.