Haber Müdürü
Orta sınıf olarak niteleyebileceğimiz 1000TL ile 2000TL arasında bir çok önemli akıllı telefon kullanıcılara sunuldu. Bu cihazların bir çoğunu yıl boyu gerçekleştirdiğimiz incelemelerde sizlerle paylaştık.
Şimdiyse DonanımHaber editörleri olarak bu noktada ilgi uyandıran cihazları bir araya getirdik. Yazımızın devamında bir anket bulacaksınız. Ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek en iyiye siz karar verin.
LG G4
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/LG-G4-detayli-inceleme-videosu-Aylarca-kullandik-simdi-genel-degerlendirme-vakti.htm
Samsung Galaxy S6
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Samsung-Galaxy-S6-video-inceleme-Yeni-nesil-amiral-gemi-telefon-testte.htm
Sony Xperia Z5 Compact
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Sony-Xperia-Z5-Compact-video-inceleme-iFA-2015-on-izlenim-videosu.htm
Meizu MX5
Sony Xperia M5
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Sony-Xperia-M5-inceleme-videosu-Dunyadaki-ilk-kapsamli-inceleme-karsinizda.htm
Asus Zenfone 2
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Asus-ZenFone-2-incelemesi-Tum-detaylar-merak-edilen-her-sey-bu-videomuzda.htm
HTC One M9
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/HTC-One-M9-inceleme-videosu-Metalik-Cazibe.htm
2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları Oy Ver 2652 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
14308 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
LG g4, samsung galaxy s6 ve