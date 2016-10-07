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2016 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Uzun süredir kime verileceği konusunda tartışmaların sürdüğü Nobel Barış Ödülü'nü, FARC gerillalarıyla Kolombiya devleti arasındaki iç savaşı bitiren Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bu yıl 116. kez verilen Nobel Ödülü sahiplerini bulmaya devam ediyor. Fizik, tıp ve kimya alanlarından sonra bu kez barış ödülünü kazanan isim açıklandı. Nobel Ödül Komitesi, FARC gerillalarıyla Kolombiya devleti arasında 52 yıldır devam eden iç savaşın sona ermesindeki üstün çabaları nedeniyle -65 yaşındaki- Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu.
Hatırlayacağınız gibi Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) yıllardır devam eden savaşı bitirme kararı almış ve anlaşma kurşundan yapılan özel bir kalemle imzalanmıştı. Tüm dünyada büyük ses getiren adımla barış ortamının sağlanacağı bekleniyordu ancak kararın referanduma götürülmesiyle adeta şok etkisi yaratan sonuç çıktı.
Halk sürpriz bir şekilde yüzde 50.4 oyla anlaşmayı reddetti. Sandıkta ateşkese "Hayır" oyu verenlerin zengin kesimden, "Evet" diyenlerin ise can kayıplarının daha çok yaşandığı yoksul kesimden olması dikkat çekiyor. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, oylamadan çıkan sonuca rağmen pes etmeyeceğini ve ülkeye huzuru getirmek için çalışacağını açıkladı.

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agabeyts 3 yıl en beğenilen
Tüh ya RTE alamamış mı? XD
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DH Misafiri 3 yıl
"İki üç kişinin vereceği ödül..." diye bir şey diyebilir ya da "Eeeyyyy Nobel...."
1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 3 yıl
Nobel ödülü diye birşey icat etmişler.Birşey derdimde neyse.
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DH Misafiri 3 yıl
"komite bizim köprülerimizi kıskanıyor" muhtemel cevaplara ekleyelim
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DH Misafiri 3 yıl
"komite bizim köprülerimizi kıskanıyor" muhtemel cevaplara ekleyelim
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kasova 3 yıl
Barış yapılmadı, ama Juan Manuel Santos uzun zamandır büyük çaba harcadı barış ortamını kurmak için kolombiyada. Umarım taraflar en kısa sürede uzlaşırlar ve halkta onları destekler.
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DH Misafiri 3 yıl
"İki üç kişinin vereceği ödül..." diye bir şey diyebilir ya da "Eeeyyyy Nobel...."
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September22 3 yıl
"Barışı da sizden öğrenecek değiliz" muhtemel cevaplar arasında :D
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uranuslu61 3 yıl
Rte nin şeyini yrsinler
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DH Misafiri 3 yıl
"İki üç kişinin vereceği ödül..." diye bir şey diyebilir ya da "Eeeyyyy Nobel...."
1 Yanıt Yanıtla +13
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umut_baris 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

"İki üç kişinin vereceği ödül..." diye bir şey diyebilir ya da "Eeeyyyy Nobel...."

Onu dedi zaten.

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agabeyts 3 yıl en beğenilen
Tüh ya RTE alamamış mı? XD
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