2016 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Bu yıl 116. kez verilen Nobel Ödülü sahiplerini bulmaya devam ediyor. Fizik, tıp ve kimya alanlarından sonra bu kez barış ödülünü kazanan isim açıklandı. Nobel Ödül Komitesi, FARC gerillalarıyla Kolombiya devleti arasında 52 yıldır devam eden iç savaşın sona ermesindeki üstün çabaları nedeniyle -65 yaşındaki- Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu.

Hatırlayacağınız gibi Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) yıllardır devam eden savaşı bitirme kararı almış ve anlaşma kurşundan yapılan özel bir kalemle imzalanmıştı. Tüm dünyada büyük ses getiren adımla barış ortamının sağlanacağı bekleniyordu ancak kararın referanduma götürülmesiyle adeta şok etkisi yaratan sonuç çıktı.

Halk sürpriz bir şekilde yüzde 50.4 oyla anlaşmayı reddetti. Sandıkta ateşkese "Hayır" oyu verenlerin zengin kesimden, "Evet" diyenlerin ise can kayıplarının daha çok yaşandığı yoksul kesimden olması dikkat çekiyor. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, oylamadan çıkan sonuca rağmen pes etmeyeceğini ve ülkeye huzuru getirmek için çalışacağını açıkladı.