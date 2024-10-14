Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi ödülüne layık görüldü, listede yükseliş yaşadık

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Tam Boyutta Gör İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı. Türkiye, tarihinde üçüncü kez Nobel ödülü çıkarmayı başardı.

Daron Acemoğlu gurur yaşattı

2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson layık görüldü. Bu üç isim kurumların refahı nasıl oluşturduğu ve nasıl etkilediğiyle ilgili çalışmalarından dolayı ödüle hak kazandı. Acemoğlu daha önce de iki kez iktisat alanında Nobel ödülüne aday olarak gösterilmişti.

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Üç ekonomist ulusların zenginleşmesi konusunda, coğrafi ve ekonomik açıdan farklı özelliklere sahip ülkeleri kıyaslayarak, kurumların yapısının bu süreçte belirleyici faktör olduğuna ilişkin çıkarımlarda bulunmuşlardı.

Nobel komitesi "Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu toplumlar ve nüfusunu kötüye kullanan kurumlar büyüme veya daha iyiye doğru değişim yaratmaz. Ödül sahiplerinin araştırması bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı.

Daron Acemoğlu, ödülün açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi bir kariyere sahip olmayı hayal ediyorsunuz ama bu ödül bunun da ötesinde bir şey” ifadelerini kullandı.

Daron Acemoğlu Türkiye'den Nobel ödülü alan üçüncü isim oldu. Daha önce Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü. Aziz Sancar da 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı. Türkiye Nobel ödül sıralamasında 31.sıraya yükseldi.

Daron Acemoğlu kimdir?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hukukçu Kevork Acemoğlu ile şair ve edebiyatçı İrma Acemoğlu'nun oğlu olan Daron Acemoğlu, ilköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, 1986'da Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu.

Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde (1989) tamamladı; yüksek lisans (1990) ve doktora (1992) derecelerini Londra Ekonomi Okulundan aldı. 1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders verdi.

1993'ten itibaren akademik kariyerine ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) devam ediyor. 2000 yılında ekonomi profesörü ve 2019 yılında da üniversitede bir öğretim üyesine verilebilecek en yüksek unvan olan enstitü profesörü unvanını aldı.

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