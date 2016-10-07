Sadece 1 MB boyutunda, daha az veri kullanan "Shazam Lite" yayınlandı

Bildiğiniz gibi son dönemde Messenger ve Facebook gibi birçok popüler mobil uygulama "Lite" olarak nitelendirilen, orijinal uygulamadan çok daha az depolama alanına ihtiyaç duyan ve veri kullanımı konusunda cimri davranan sadeleştirilmiş sürümlerini yayınlıyorlar. Bu akıma ayak uyduran son isim ise Shazam oldu.

Her geçen gün müzik bulma servisinden ziyade müzik çevresinde şekillenen bir sosyal ağa dönüşen Shazam, sadece 1 MB boyutundaki "Shazam Lite"ı görücüye çıkardı. Temel amacı yavaş internet hızlarında, sınırlı kota durumunda ya da düşük donanım özelliklerine sahip akıllı cihazlarda dinlettiğiniz şarkıyı bulmak olan uygulama, -isminden de anlaşılacağı üzere- şarkı önerileri ve en çok aranan parçalar gibi gereksiz görülen birçok özellikten arındırılmış.

Üstelik çevrimdışı çalışma özelliği ile şarkıları kaydeden Shazam Lite, internete bağlandığınız anda parçanın ismini ve sanatçısını buluyor. Şimdilik sadece Hindistan, Vietnam, Endonezya, Filipinler, Nijerya ve Venezuela’da indirmeye sunulan uygulama, Android 2.3 ve üzeri işletim sistemlerinde çalışabiliyor.