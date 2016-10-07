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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sadece 1 MB boyutunda, daha az veri kullanan "Shazam Lite" yayınlandı

Popüler müzik bulma ve keşif uygulaması Shazam, daha az depolama alanına ihtiyaç duyan ve düşük bağlantı hızlarında dahi başarılı şekilde çalışan "Shazam Lite" versiyonunu indirmeye sundu.
2 yıl
3,8b
1
14
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bildiğiniz gibi son dönemde Messenger ve Facebook gibi birçok popüler mobil uygulama "Lite" olarak nitelendirilen, orijinal uygulamadan çok daha az depolama alanına ihtiyaç duyan ve veri kullanımı konusunda cimri davranan sadeleştirilmiş sürümlerini yayınlıyorlar. Bu akıma ayak uyduran son isim ise Shazam oldu.
Her geçen gün müzik bulma servisinden ziyade müzik çevresinde şekillenen bir sosyal ağa dönüşen Shazam, sadece 1 MB boyutundaki "Shazam Lite"ı görücüye çıkardı. Temel amacı yavaş internet hızlarında, sınırlı kota durumunda ya da düşük donanım özelliklerine sahip akıllı cihazlarda dinlettiğiniz şarkıyı bulmak olan uygulama, -isminden de anlaşılacağı üzere- şarkı önerileri ve en çok aranan parçalar gibi gereksiz görülen birçok özellikten arındırılmış.
Üstelik çevrimdışı çalışma özelliği ile şarkıları kaydeden Shazam Lite, internete bağlandığınız anda parçanın ismini ve sanatçısını buluyor. Şimdilik sadece Hindistan, Vietnam, Endonezya, Filipinler, Nijerya ve Venezuela’da indirmeye sunulan uygulama, Android 2.3 ve üzeri işletim sistemlerinde çalışabiliyor. 

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c.ozan 2 yıl en beğenilen
çok iyi olmuş. shazam açılıp kendine gelene kadar şarkı bitiyordu.
Yanıtla +22
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Donanımhaberin yazdığı tam yerinde bir cümle olmuş. Böyle gereksiz özellikleri koyarak uygulamayı şişirmenin bir manası yok benim için önemli olan müzikği bulması geresi teferruat gereksiz.
"-isminden de anlaşılacağı üzere- şarkı önerileri ve en çok aranan parçalar gibi gereksiz görülen birçok özellikten arındırılmış."
Donanımhaberin yazdığı tam yerinde bir cümle olmuş. Böyle gereksiz özellikleri koyarak uygulamayı şişirmenin bir manası yok benim için önemli olan müzikği bulma...
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Yanıtla +17
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ille insanları dinlemek için ; gerekirse 1 mb yaptık diyorsunuz yani !
her şey büyük planın ufak birer parçası zaten !
hadi hayırlısı !
4 Yanıt Yanıtla
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crazywinner3 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

ille insanları dinlemek için ; gerekirse 1 mb yaptık diyorsunuz yani !
her şey büyük planın ufak birer parçası zaten !

hadi hayırlısı !

Bu haberden çıkardığınız bu mu yani. Ülkece paranoyak olduk arkadaş

1 Yanıt Yanıtla +2
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Mianfei 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
ille insanları dinlemek için ; gerekirse 1 mb yaptık diyorsunuz yani !
her şey büyük planın ufak birer parçası zaten !
hadi hayırlısı !

Yav hehe
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ArcherAngel 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
ille insanları dinlemek için ; gerekirse 1 mb yaptık diyorsunuz yani !
her şey büyük planın ufak birer parçası zaten !
hadi hayırlısı !

İnsanları dinlemek saçma değilmi biraz.
Bizim gibilerle işi ne yani.
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WB 2 yıl
Tr de yayinlansin da hemen indirelim
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c.ozan 2 yıl en beğenilen
çok iyi olmuş. shazam açılıp kendine gelene kadar şarkı bitiyordu.
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gcb1903 2 yıl
TrackID ile kıyaslayınca nasıl acaba. TrackID iyi hoş da bazı Türk parçalarda sıkıntılı.
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Donanımhaberin yazdığı tam yerinde bir cümle olmuş. Böyle gereksiz özellikleri koyarak uygulamayı şişirmenin bir manası yok benim için önemli olan müzikği bulması geresi teferruat gereksiz.
"-isminden de anlaşılacağı üzere- şarkı önerileri ve en çok aranan parçalar gibi gereksiz görülen birçok özellikten arındırılmış."
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uygulama haber, Shazam ve
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