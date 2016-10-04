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2016 Nobel Fizik Ödülü ve Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Her yıl fizik, edebiyat, kimya, barış ve tıp alanlarındaki yenilikçi çalışmalara verilen Nobel Ödülleri'nin sahipleri belli olmaya başladı. 2016 Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı kazandı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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1895 yılında Alfred Nobel'in vasiyeti ile 1896 yılından bu yana Nobel Vakfı tarafından yürütülmekte olan Nobel Ödülleri’nin bu yılki kazanan isimleri açıklanmaya başladı. 116. kez düzenlenen etkinlikte 2016 Nobel Fizik Ödülü'nü çalışmalarını Amerika’da sürdüren bilim insanları David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane ve J. Michael Kosterlitz kazandı.
"Topolojik evre değişimleri ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfi" konusuna sağladıkları önemli katkılarla büyük bir başarıya imza atan bilim adamları süper iletkenler, süper ince manyetik katmanlar ve süper sıvılar gibi maddenin farklı durumlarını araştırmada ileri seviyede matematiksel yöntemlerden yararlandılar.

Komite tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 3 milyon TL değerindeki para ödülünün yarısının Thouless'e verileceğini ve kalan bölümünün ise Kosterlitz ve Haldane arasında paylaştırılacağını belirtildi. 

2016 Nobel Tıp Ödülü Japonya'ya gitti

Bir diğer kategori olan 2016 Nobel Tıp Ödülü’nü ise 71 yaşındaki Yoshinori Ohsumi layık görüldü. "Hücrenin kendi kendini yemesi" -ya da "hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş yapılarının, hücrenin kendi lizozomu tarafından sindirilmesi"- olarak da bilinen "otofaji" üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Ohsumi, parkinson ve kanser gibi hastalıkların derinlemesine araştırılmasına önemli katkı sağladı.
2016 Nobel Fizik Ödülü ve Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
 
Nobel Komitesi yarın kimya ödülünü, cuma günü barış ödülünü, 10 Ekim Pazartesi günü ise ekonomi ödülünü kazanan isimler açıklanacak. Nobel Edebiyat Ödülü'nün ne zaman verileceği ise henüz bilinmiyor. Bilim adamları diploma ve madalyalarını Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törende alacaklar.

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St Batuhan 3 yıl
Darısı Sheldon'ın başına. Bir gün ciddi bir olay olmasına rağmen espri amaçlı olarak Nobel ödülü verseler Jim'e, en mutlu günüm olurdu sanırım :)
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profecco 3 yıl
Bizim üniversitelerde herkes araştırma görevlisi olarak akrabasını aldığı veya aldırdığı için ileride pozitif bilimlerden birisinde Nobel ödülü alan bir biliminsanımızın olması düşük yoksa akıllı insanlarımız var. Bu akıllılar da hep gelişmiş ülkelere gidiyor haklı olarak, oradaki üniversitelerin olanağı daha fazla ve gerçekten özgür bırakıyorlar. Yok senin üniversitenin orman arazisi iyimiş orayı alıp bi villa yapalım ya da müzelerdeki evrimle ilgili materyalleri kaldıralım gibi saçma sapan şeyler yapılmıyordur.
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mokinto 3 yıl
Bizde Atatürk barış ödülü vardı bir zaman. Kenan Evren'e verilmişti. Sonra Nelson Mandela aynı ödülü "Atatürk ismine saygım var ama Kenan Evren'in aldığı ödülü kabul edemem" diyerek reddetmişti. Bizimkilerde "Atatürk'e nasıl hakaret edersin demişlerdi".
Birden anlatasım geldi
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berkwinchester 3 yıl
... Soylenecek soz yok
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Guest-F01EF196D 3 yıl
Bu seneyi ucu ucuna kaçırdı ama önümüzdeki sene Nobel Fizik Ödülü muhtemelen LIGO'daki çalışmalara gidecektir.

Sorun şu ki ödül en fazla üç kişiye paylaştırılabiliyor, LIGO ekibi ise binden fazla kişiden oluşuyor.
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V4LKyR 3 yıl
İsveçliler de uyanık adamlar aslında. Bi tane İsveçli bir bilim adamının vasiyeti sayesinde tün dünyadaki bilim insanlarını değerlendirip ödül falan veriyorlar, bu olay da İsveç ismi üstünden yürüyor.
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