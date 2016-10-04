2016 Nobel Fizik Ödülü ve Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

1895 yılında Alfred Nobel'in vasiyeti ile 1896 yılından bu yana Nobel Vakfı tarafından yürütülmekte olan Nobel Ödülleri’nin bu yılki kazanan isimleri açıklanmaya başladı. 116. kez düzenlenen etkinlikte 2016 Nobel Fizik Ödülü'nü çalışmalarını Amerika’da sürdüren bilim insanları David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane ve J. Michael Kosterlitz kazandı.

"Topolojik evre değişimleri ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfi" konusuna sağladıkları önemli katkılarla büyük bir başarıya imza atan bilim adamları süper iletkenler, süper ince manyetik katmanlar ve süper sıvılar gibi maddenin farklı durumlarını araştırmada ileri seviyede matematiksel yöntemlerden yararlandılar.



Komite tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 3 milyon TL değerindeki para ödülünün yarısının Thouless'e verileceğini ve kalan bölümünün ise Kosterlitz ve Haldane arasında paylaştırılacağını belirtildi.

2016 Nobel Tıp Ödülü Japonya'ya gitti

Bir diğer kategori olan 2016 Nobel Tıp Ödülü’nü ise 71 yaşındaki Yoshinori Ohsumi layık görüldü. "Hücrenin kendi kendini yemesi" -ya da "hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş yapılarının, hücrenin kendi lizozomu tarafından sindirilmesi"- olarak da bilinen "otofaji" üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Ohsumi, parkinson ve kanser gibi hastalıkların derinlemesine araştırılmasına önemli katkı sağladı.

Nobel Komitesi yarın kimya ödülünü, cuma günü barış ödülünü, 10 Ekim Pazartesi günü ise ekonomi ödülünü kazanan isimler açıklanacak. Nobel Edebiyat Ödülü'nün ne zaman verileceği ise henüz bilinmiyor. Bilim adamları diploma ve madalyalarını Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törende alacaklar.