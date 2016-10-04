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Rusya devlet çalışanlarına WhatsApp kullanmayı yasakladı

Kısa süre önce ülkedeki kamu kurumlarında Microsoft yazılımlarına savaş açan ve yerli uygulamalara geçiş yapan Rusya, bu kez güvenlik gerekçesiyle devlet çalışanlarına WhatsApp’ı yasakladı.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Birkaç gün önce yabancı sermaye yazılımların ülke ekonomisine ciddi anlamda zarar verebileceğini ve ilerleyen dönemlerde kontrol edilemeyecek çapta bir probleme dönüşeceğini ifade eden Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, alınan kararla birlikte kamu kurumlarında Microsoft ve ürünlerinin yasaklanacağını duyurmuştu.
Her ne kadar gerekçe olarak ekonomik yapı gösterilse de güvenlik amacıyla gerçekleştirildiği tahmin edilen düzenlemeyi şimdi de WhatsApp yasağı takip etti. Rus Izvestiya gazetesinin haberine göre devlet memurlarının iş yerlerinde WhatsApp, Telegram ve Viber gibi mobil sohbet uygulamalarını kullanmaları, bu tür yazılımlar aracılığıyla dosya transferi yapmaları artık yasak.
Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB) imzasını taşıyan karara uymayan çalışanlara disiplin cezası verileceği, suçun niteliğine göre işten çıkarmaların dahi yapılabileceği belirtiliyor. Gizlilik taşıyan yazışmaların ve belgelerin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesini önlemek isteyen Rusya, bu kapsamda yapılan düzenlemeleriyle ulusal güvenlik tedbirlerini arttırmayı hedefliyor.

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Kundurcali 2 yıl en beğenilen
Helalll. Yaşşa Putin.
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sniper23 2 yıl bautahn
iambatuhan

Tayyip babadanda bekliyoruz Amerika bu programlar sayesinde veri sızdırdı darbe yaptı Facebook whatsapp messenger falan devlet kontrolünde olmali

Tayyip Amca böyle yapsa herkes " ow bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyon" diye bağırır ki şuan Rusya Federasyonunda aynısı görmek mümkün.
iambatuhanTayyip babadanda bekliyoruz Amerika bu programlar sayesinde veri sızdırdı darbe yaptı Facebook whatsapp messenger falan devlet...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
burada da yasaklanır işh :)
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CENS. 2 yıl
Foşik devlet diye nara atarlardı bizim burada ama onlar yapınca ''adamlar haklı'' oluyor ne hikmetse.
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mcrew 2 yıl
bizde de yasaklanmalı

milyarlarca lira amerika merkezli şirketlerin cebine gidiyor

youtube, google gibi içeriklerde faydalı çok bilgi var

ama facebook, twitter, whatsapp, instagram yasaklanıp yerli uygulamalar, sitelere geçmek lazım

turkcell bip gayet iyi bence şu an whatsapp ta olan her şey var
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Zampara1234 2 yıl
Adamlar haklı. Günümüzde her dökümanı whatsapp ile gönderiyoruz.
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Kara Börü 2 yıl
Bizde olsaydı takdir edecek miydiniz beyler ? Dürüst olun
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draw1907 2 yıl
bizde yapsalar süper olur diyeceğiz ama kim yapacak ki. Tübitak bile güvenilirliğini kaybetti.
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Bumin_Han 2 yıl
molodets Putin mi s toboi !
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kadirirdem 2 yıl
Putin amca haklı ...
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spacenet 2 yıl
İleri görüşlülük diye buna derim, adamlar bizim gibi cahil değil.
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homebird 2 yıl
Kamuda yerli bir mesajlaşma uygulamasına şiddetle ihtiyaç var.
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likeablex 2 yıl
Vay be.
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WhatsApp, telegram ve
6 etiket daha Viber rusya yasak Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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