Rusya devlet çalışanlarına WhatsApp kullanmayı yasakladı

Vladimir Putin, alınan kararla birlikte kamu kurumlarında Birkaç gün önce yabancı sermaye yazılımların ülke ekonomisine ciddi anlamda zarar verebileceğini ve ilerleyen dönemlerde kontrol edilemeyecek çapta bir probleme dönüşeceğini ifade eden Rusya devlet başkanı, alınan kararla birlikte kamu kurumlarında Microsoft ve ürünlerinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Her ne kadar gerekçe olarak ekonomik yapı gösterilse de güvenlik amacıyla gerçekleştirildiği tahmin edilen düzenlemeyi şimdi de WhatsApp yasağı takip etti. Rus Izvestiya gazetesinin haberine göre devlet memurlarının iş yerlerinde WhatsApp, Telegram ve Viber gibi mobil sohbet uygulamalarını kullanmaları, bu tür yazılımlar aracılığıyla dosya transferi yapmaları artık yasak.

Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB) imzasını taşıyan karara uymayan çalışanlara disiplin cezası verileceği, suçun niteliğine göre işten çıkarmaların dahi yapılabileceği belirtiliyor. Gizlilik taşıyan yazışmaların ve belgelerin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesini önlemek isteyen Rusya, bu kapsamda yapılan düzenlemeleriyle ulusal güvenlik tedbirlerini arttırmayı hedefliyor.