Toyota'nın sevimli robotu "Kirobo Mini" satışa çıkıyor

İlk kez geçtiğimiz yıl Tokyo Motor Show etkinliğinde görücüye çıkan, tasarımı ve yetenekleriyle beğeni toplayan Kirobo Mini kullanıcılarla bulaşmak üzere gün sayıyor. 2013 yılında Japon astronot Koichi Wakata’ya arkadaşlık etmesi için uzaya gönderilen, 2015'te Dünya’ya dönüş yapan ve "ilk astronot robot" adıyla bilinen Kirobo’nun küçük versiyonu olan cihaz böylelikle kolaylıkla taşınabiliyor.

Yürüme, konuşma, söylenenleri anlama, simaları ve yüz ifadelerini ayırt etme gibi fonksiyonlara sahip Kiboro Mini'nin ayrıca video kaydetme özelliği de bulunuyor. Sesli komutlarla iletişim kurmak ve duygusal bağ ile insanların moral seviyelerini arttırmak için tasarlanan robot çocuklar için de eğitici arkadaş rolü üstleniyor.

Bluetooth aracılığıyla akıllı telefona bağlanan sevimli robotu özel bir mobil uygulama üzerinden kontrol edebilmek mümkün ancak bunun için aylık 3 dolar (300 Japon yeni) ödemeniz gerekiyor. SHARP’ın RoboHon adlı robotuna benzeyen Kirobo Mini, 2017 yılında 392 dolar (39,800 Japon yeni) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/articles-news-events/introducing-kirobo-mini