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2016 Nobel Kimya Ödülü üç bilim insanına gitti

Geçtiğimiz sene Aziz Sancar’ın kazandığı Nobel Kimya Ödülü'nü bu yıl "moleküler makinelerin tasarımı ve üretimi" konusundaki çalışmalarıyla üç bilim insanı almaya hak kazandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Her yıl fizik, edebiyat, kimya, barış ve tıp alanlarındaki yenilikçi çalışmalara verilen Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi dün açıklanan sonuçlara göre fizik alanında David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane ve J. Michael Kosterlitz, tıp dalında ise Japon asıllı Yoshinori Ohsumi ödüle uzanan isimler olmuşlardı.
İsveç'teki Nobel Komitesi tarafından yayınlanan açıklamaya göre 2016 Nobel Kimya Ödülü’nün sahipleri de belli oldu. Buna göre makineleri minyatürleştirerek kimyaya yepyeni bir boyut kazandıran "moleküler makinelerin tasarımı ve üretimi" konusundaki çalışmalarıyla Hollandalı Bernard L. Feringa, Fransız Jean-Pierre Sauvage ve İngiliz Sir J. Fraser Stoddart ödülün sahibi oldular.
Komite gerekli enerji sağlandığında hareketleri kontrol ederek görevlerini yerine getiren moleküller geliştirdikleri için bu üç bilim insanına Nobel Kimya Ödülü’nün verildiğini duyurdu. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz sene Prof. Dr. Aziz Sancar, İsveçli Thomas Lindahl ve Amerikalı Paul Modrich ile birlikte hücrelerin hasar gören DNA’ları onarma ve genetik bilgisini koruma yöntemini haritalandıran araştırmasıyla ödül almıştı. 

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Yx 3 yıl
Kazanan dayıları tebrik ediyorum :)
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redoracle 3 yıl
Şöyle güzel bir minyatür ama etkili jetpack yapılsa bu çalışma sayesinde,marsta lazım olacak.

Motorlarıda küçültürler artık,ama bu çalışmalar hayata geçiriliyor mu,ya da ne kadar süre içinde geçiyor,yoksa sadece teoride mi kalıyor?

Sunucuları filanda ufaltırlar artık soğutmasıda çok sorun olmaz küçülen makinelerin.
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