MasterCard'ın selfie ile ödeme yöntemi hayata geçiriliyor

Şifre girme ve parmak izi gibi çeşitli ödeme yöntemlerine bir yenisini ekleyen MasterCard, "Identity Check" adı verilen ve gelişmiş kimlik doğrulama imkanı sağlayan yeni ödeme yöntemini Avrupa pazarında kullanmaya hazırlanıyor.

Uygulamanın çalışma mantığı oldukça basit. Öncelikle yüzünüzün dijital bir haritasını çıkartan MasterCard, ödeme yapacağınız zaman sizden ön kamerayı açarak selfie moduna geçmenizi istiyor. Sunucularda depolanan bilgiyle yüzünüzü eşleştiren akıllı algoritma, ek güvenlik önlemi olarak her işlem öncesinde göz kırpmanızı söyleyerek gerçek bir insan olduğunuzu kanıtlamanızı bekliyor.

Böylelikle şifre girme ya da parmak izi okutma derdinden kurtaran yeni uygulamayla ödemeler çok daha hızlı, zahmetsiz ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. İlgili yeniliğin Amerika, Hollanda ve Kanada’da gerçekleştirilen test sürecinin sonunda Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsveç, Macaristan ve Norveç’te hayata geçirildiği duyuruldu. Önümüzdeki yıl ise tüm dünyada selfie ile ödeme yapabilmek mümkün olacak.