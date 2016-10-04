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MasterCard'ın selfie ile ödeme yöntemi hayata geçiriliyor

MasterCard’ın birkaç ay önce görücüye çıkardığı "Selfie Pay", yani selfie ile ödeme yapılabilen yeni servisi test sürecinin ardından Avrupa’daki birçok ülkede hayata geçiriliyor.
2 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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MasterCard'ın selfie ile ödeme yöntemi hayata geçiriliyor
Şifre girme ve parmak izi gibi çeşitli ödeme yöntemlerine bir yenisini ekleyen MasterCard, "Identity Check" adı verilen ve gelişmiş kimlik doğrulama imkanı sağlayan yeni ödeme yöntemini Avrupa pazarında kullanmaya hazırlanıyor.
Uygulamanın çalışma mantığı oldukça basit. Öncelikle yüzünüzün dijital bir haritasını çıkartan MasterCard, ödeme yapacağınız zaman sizden ön kamerayı açarak selfie moduna geçmenizi istiyor. Sunucularda depolanan bilgiyle yüzünüzü eşleştiren akıllı algoritma, ek güvenlik önlemi olarak her işlem öncesinde göz kırpmanızı söyleyerek gerçek bir insan olduğunuzu kanıtlamanızı bekliyor.
Böylelikle şifre girme ya da parmak izi okutma derdinden kurtaran yeni uygulamayla ödemeler çok daha hızlı, zahmetsiz ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. İlgili yeniliğin Amerika, Hollanda ve Kanada’da gerçekleştirilen test sürecinin sonunda Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsveç, Macaristan ve Norveç’te hayata geçirildiği duyuruldu. Önümüzdeki yıl ise tüm dünyada selfie ile ödeme yapabilmek mümkün olacak.
 

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DH Misafiri 2 yıl
3 ay sonra sakalı kesersem ?
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DH Misafiri 2 yıl
no ss no güven joe
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lapatid 2 yıl
bi normal bi göz kırpan fotoğraf gösterirsek ?
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Black_Tower 2 yıl
3 ay sonra sakal kesersem ?
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kadirirdem 2 yıl
bu çok sıkıntı olur , ss diye bir gerçek var.
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BekirTemel 2 yıl
Melis bu haberin ekran görüntüsünü aldı.
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hanox 2 yıl
Tüm özel verilerimiz, parmak izimiz, yüz taramamız kayıt ediliyor ve ABD'de depolanıyor:(
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pranis 2 yıl
Bu olmamalı, insanlar kaçırılıp ödemeye zorlanabilir..
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Virinom 2 yıl pranis
pranis

Bu olmamalı, insanlar kaçırılıp ödemeye zorlanabilir..

Bu sistem olmasaydı insanlar kaçırılıp ödemeye zorlanamazdı tebrikler.
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mementopolis 2 yıl
Sacmalamada son nokta. Böyle birseye azla isin vermem. MasterCart 'tan uzak durun bence.
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crazywinner3 2 yıl mementopolis
mementopolis

Sacmalamada son nokta. Böyle birseye azla isin vermem. MasterCart 'tan uzak durun bence.

Ben de kesinlikle isin vermem
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selfie, mastercard ve
6 etiket daha ödeme selfie ödeme yöntemi selfie pay Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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