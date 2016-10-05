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Battlefield 1′in Çanakkale Savaşı videosu büyük tepki çekti

Oyunseverlerin uzun süredir merakla bekledikleri Battlefield 1'in yayınlanmasına sayılı günler kala Çanakkale Savaşı’na dair yeni video paylaşan EA, açıklamalarıyla kullanıcıları ikiye böldü.
2 yıl
13,7b
1
87
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi 1. Dünya Savaşı yıllarını konu edinen Battlefield 1'de Osmanlı İmparatorluğu’nun da yer alacağının açıklanması özellikle ülkemiz oyuncuları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. İlk kez beta testlerinde yer alan Sina Çölü haritasında oynanabilir şekilde karşımıza çıkan Osmanlı İmparatorluğu, genel yapı itibariyle kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.
Son olarak hikaye modundaki "In The Runner" bölümüne ait yeni video paylaşan Electronic Arts bu kez eleştirilerin hedefi haline geldi. Zira 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebelerini, yani Çanakkale Savaşı’nı gösteren video, yanlış tanıtım sonucu sanki İtilaf Devletleri başarılı olmuş gibi bir algı yaratıyor.

"İşgale tanık olun" ifadesi kullanıcıları ikiye böldü 

Battlefield 1'in videoyu Facebook üzerinden "HABERCİ ile Osmanlı topraklarının deniz işgaline tanık olun." mesajıyla yayınlanması yoğun eleştirileri de beraberinde getirdi. Zira kullanıcıların büyük bölümü Çanakkale Savaşı denildiğinde adeta yüreği titreyen milletin "işgale tanık olun" ifadesiyle oyuna davet edilmesini deyim yerindeyse skandal olarak nitelendirdi.
Yazılan destanı ve mücadeleyi görmezden geldiği belirtilen video ve açıklamalar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar ise düşmanın toprakları işgal ettiğini ancak bu işgalin sonucunun başarılı olmadığını, aslında Battlefield 1'deki ifadelerin tam anlamıyla anlaşılmadığını dile getirdiler.
Diğer taraftan kulislerde konuşulanlara göre oyunun tam sürümünde -beta versiyonunun aksine- sadece İtilaf Devletleri’ne ait askerlerin kontrol edilebileceği belirtiliyor. Bakalım 21 Ekim tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak Battlefield 1'de bakalım bizleri neler bekleyecek...

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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Bazıları Türkiye yi abartmayın Dünya üzerinde en ufak ağırlığı yok diyorlar ancak oyunundan tutun filmine kadar 2016 yılında bile üzerinde algı yaratılan bir ülkenin zamanında yaşattığı kuyruk acısı bugün bile kendini gösteriyorsa bu ülke ağırdır arkadaşlar.
Bazıları Türkiye yi abartmayın Dünya üzerinde en ufak ağırlığı yok diyorlar ancak oyunundan tutun filmine kadar 2016 yılında bile üzerinde algı yaratılan bir ü...
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2 Yanıt Yanıtla +200
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TheCapedCrusader 2 yıl
Ata'mızın nasıl sapladığını görmek için ulti edition alabilirim
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murdocklawless 2 yıl
bazı şeyleri çok büyütüyoruz. oyna geç arkadaş ya. ulan herifler işgale değil mangala mı gelmişlerdi? işgal de ettiler zaten sonradan. neyin kafasını yaşıyor bazıları anlamanın imkanı ihtimali yok.
bazı şeyleri çok büyütüyoruz. oyna geç arkadaş ya. ulan herifler işgale değil mangala mı gelmişlerdi? işgal de ettiler zaten sonradan. neyin kafasını yaşıyor ba...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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DH Misafiri 2 yıl
Insanlarin niye bu kadar tepki gosterdigini anlamadim.Hikaye modunda Ingilizlerin nasil korkak gibi kactigi ve Anzaklarin cesurca savastigindan bahsediyor.Osmanli askerlerinin mermileri bitince sungulerle saldirmalari ekstra keyifli olmus.
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GeneralGranger 2 yıl
Yasaklanmasını isteyenlere "Çomar" diyenlere diyorum!.Niye bu kadar savundunuz elin gavurunun yaptığı oyunu! Altı üstü oyunmuş muş!.Adamların niyeti belli.Zaten insan beynini yıkamanın en iyi yolları: Filmler ve oyunlar.Sinsice biliçaltınıza girerler.Aynı şeyi Microsoft "Age Of Empires III" oyununda yapmıştı.Orda da Türklere karşı savaşıyorduk.Üstüne üstlük bir de bizim adama "Türk Köpeği" deniyordu.Bir hile yazıyordunuz.Osmanlı topu veriyordu.Ateşlediğinde içinden DOMUZ çıkıyordu! Neden hep düşman Türk?! Kusura bakmayın da yorumların çoğunda gavurları savunmuşsunuz.Bir ülkede CodMW2 yasaklandı.Hemen İran diyeceksiniz.HAYIR!.Hiç beklemediğiniz bir ülke:RUSYA.Niye yasaklandı peki? Çünkü, Putin rus oyuncuların oyunda rus askerlerini vurmasını istemediği için.Elin rusu bizden daha milliyetçi çıktı.YAZIK GERÇEKTEN ÇOK YAZIK...!
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TheNewAtilla 2 yıl
Oyun bu şekilde piyasaya sürülürse kesinlikle yasaklanmalı. Belki bu yolla akıllanırlar.
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FreeRun 2 yıl
Adamlara bak ya herşeyi çarpıtıyorlar, inanılır gibi değil, yav amerikalılar ve ingilizler yav bu adamlar ne kadar kurnazlar ya nası ola bilir böyle birşey arkadaş, ulan çanakkale destandır be destan orayı geçemediniz işte, gömdük sizi orada gömdük bastık kıçınıza tekmeyi.
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dgo_cr7 2 yıl
süngüyü takıp gavura hücum edemiyor muyuz şimdi?
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jad06 2 yıl
Şunu unutmadan donanım haber olarak bu tür milli değerlerimizi aşağılayıcı oyunları siz ve sizin gibi teknoloji haber kanalların bir araya gelerek devlet kurumlarına bu oyun hakkında bilgi vererek şikayet etmeniz gerekmektedir sonuçta ülkemizde yasaklanmalı bu ve bu türevi oyunlar...
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gangstarap34 2 yıl
Adamlar ancak Türkiye'yi sanalda yenebiliyor :D
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yoksulseytan22 2 yıl
Yıllardır oyunlar türkçe gelsin diye yalvarıyordunuz. Özellikle de EA nın oyunları neden türkçe değil diye ağlaşıyordunuz.
Şimdi çıkmış almayın aldırmayın diyor bazıları. Sebep? Ecdada sahip çıkıyorlarmış akıllarınca!
Ecdada sahip çıkılsaydı, şimdi bu oyunları kendimiz yapıyor olurduk.
Hâlâ daha koftiden biz söyle büyüğüz biz böyle koymuşuz! He arkadaş çok koymuşsunuz. O çok koyduğunuz düşmanlar Osmanlıya öyle bir koydular ki, Koskoca imparatorluğu küççücük bıraktılar.
Vallaha çok koymuşsunuz. O kadar çok koymuşsunuz ki yetinmeyip bir de kendi kendinize koymuşsunuz.
Anlı Şanlı Ordu, Balkanlarda ve kafkaslarda kendi kendileriyle savaşması ve bu yüzden zayıflayıp geri çekilmesi yüzünden kaç yüz bin Türk'ün ölmesine ve göç etmesine sebep olduğunu kitap okuyarak öğrenebilirsiniz.
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TheFormul 2 yıl
Beyler bu oyunu yapan adamlar zaten karşı taraf bunu artık kabullenmemiz gerekiyor, keşke biz yapsaydık keşke bizim de EA gibi 2K gibi firmalarımız olsaydı fakat yok.

Tabii ki kendilerini yücelten şeyler görücez bu çok normal bizi suçlu gösteren şeyler de çok gördük bu oyunda da direk düşman biziz zaten. Ama Çanakkale savaşı bir tarihtir sonuçta ve işgal başarısız olmuştur o yüzden oyunun bu bölümünü kıvırmadan başaramadık dönüyoruz şeklinde bitirmezlerse o zaman güler geçeriz işte.
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DigitalWorld 2 yıl
Sağlam Hack Takımlarımız var. Oyunda bir aşağılama falan olursa. O Serverlar sonraki 48 saati sağ çıkaramaz. :D :D :D
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gs09gs09 2 yıl
Cocugu zamaninda iyi koyunca boyle algi malgi yapsan ne olur yapmasan ne olur oyun diye alir oynarim xD gercekleri ne kendileri unutur nede bize unutturabilirler canakkaleye gidince her karis topragindan anlasiliyor ne oldugu
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starcloth 2 yıl
Klasik kara çıkartmasıyla başlarız senaryoya göre herşey çok iyi gidiyordur savaş kazanılmak üzeredir sonra klasik battlefield unsurlarından olan bina yıkılması,deprem olması vs gibi birşeyler olur.Karakterimiz bayılır sonra bulanık birşekilde gemiye sürüklenme ara videosu gösterilir.Savaşın sonucunu göstermezler hop ordan diğer bölüme geçilir.

Oyun %99 böyle olur şahsen oyunun o bölümünü oynamaz diğer bölüme geçerim.Gerçi oynayacak bilgisayarım yok orası da ayrı bir trajedi


Edit:Birde Çanakkale de 250 bin şehit vermişiz diyenler var yok öyle bir şey şehit sayısı 50.000 dir itilaf devletlerinin kaybı 200000 civarıdır.Kuyruk acıları ondan
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