Battlefield 1′in Çanakkale Savaşı videosu büyük tepki çekti

Hatırlayacağınız gibi 1. Dünya Savaşı yıllarını konu edinen Battlefield 1'de Osmanlı İmparatorluğu’nun da yer alacağının açıklanması özellikle ülkemiz oyuncuları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. İlk kez beta testlerinde yer alan Sina Çölü haritasında oynanabilir şekilde karşımıza çıkan Osmanlı İmparatorluğu, genel yapı itibariyle kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.

Son olarak hikaye modundaki "In The Runner" bölümüne ait yeni video paylaşan Electronic Arts bu kez eleştirilerin hedefi haline geldi. Zira 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebelerini, yani Çanakkale Savaşı’nı gösteren video, yanlış tanıtım sonucu sanki İtilaf Devletleri başarılı olmuş gibi bir algı yaratıyor.

"İşgale tanık olun" ifadesi kullanıcıları ikiye böldü

Battlefield 1'in videoyu Facebook üzerinden "HABERCİ ile Osmanlı topraklarının deniz işgaline tanık olun." mesajıyla yayınlanması yoğun eleştirileri de beraberinde getirdi. Zira kullanıcıların büyük bölümü Çanakkale Savaşı denildiğinde adeta yüreği titreyen milletin "işgale tanık olun" ifadesiyle oyuna davet edilmesini deyim yerindeyse skandal olarak nitelendirdi.

Yazılan destanı ve mücadeleyi görmezden geldiği belirtilen video ve açıklamalar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar ise düşmanın toprakları işgal ettiğini ancak bu işgalin sonucunun başarılı olmadığını, aslında Battlefield 1'deki ifadelerin tam anlamıyla anlaşılmadığını dile getirdiler.

Diğer taraftan kulislerde konuşulanlara göre oyunun tam sürümünde -beta versiyonunun aksine- sadece İtilaf Devletleri’ne ait askerlerin kontrol edilebileceği belirtiliyor. Bakalım 21 Ekim tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak Battlefield 1'de bakalım bizleri neler bekleyecek...