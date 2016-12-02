2016 yılında Spotify’da ülkemizde en çok dinlenen tek Türk sanatçı Sıla oldu

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Zengin içeriği ve sunduğu kullanım kolaylığıyla dikkat çeken Spotify, 2016 yılına damga vuran şarkı, albüm ve sanatçıları paylaştı. Buna göre ZAYN en iyi çıkış yakalayan isim olurken, "Haftalık Keşif" özelliği 2016'da 9 milyar kezdinlendi. Hem dünyada hem Türkiye’de en çok müzik dinlenen gün ise 11 Kasım Cuma olarak kayıtlara geçti.
Üst üste ikinci kez dünyanın en çok dinlenen sanatçısı ünvanını kazanan Drake -geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 3 kat daha fazla- 4,7 milyar kez dinlendi. Genel tabloya bakıldığında 8,9 milyar dinlenme ile tüm zamanların en çok dinlenen ismi yine Drake oldu. Tüm dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı koltuğunda ise Rihanna yer alıyor.
2016 yılında ülkemizde en çok dinlenen erkek sanatçı Drake olurken, en çok dinlenen sanatçı sıralamasında ise koltuğunu Sia’ya kaptırdı.Türkiye’de en çok dinlenen Top 5 sanatçı sıralamasındaki tek Türk sanatçı ise Sıla oldu. Spotify tarafından açıklanan listeler şu şekilde:
Global - 2016’da En Çok Dinlenen Sanatçı
- Drake
- Justin Bieber
- Rihanna
- Twenty One Pilots
- Kanye West
Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçı
- Sia
- Rihanna
- Sıla
- Coldplay
- Drake
Türkiye’de En Çok Dinlenen Türk Sanatçı
- Sıla
- Sezen Aksu
- Teoman
- Model
- Duman
Global - En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı
- Rihanna
- Ariana Grande
- Sia
- Adele
- Fifth Harmony
Türkiye - En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı
- Sia
- Rihanna
- Sıla
- Sezen Aksu
- Model
Global - En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı
- Drake
- Justin Bieber
- Twenty One Pilots
- Kanye West
- Coldplay
Türkiye - En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı
- Coldplay
- Drake
- Teoman
- Twenty One Pilots
- Calvin Harris
Global - Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçıları
- ZAYN
- FRENSHIP
- Anne-Marie
- Madeintyo
- Rob $tone
Global En Çok Dinlenen Şarkılar
- One Dance (feat. WizKid and Kyla) - Drake
- I Took A Pill in Ibiza - Seeb Remix - Mike Posner
- Don’t Let Me Down (feat. Daya) - The Chainsmokers
- Work (feat. Drake) - Rihanna
- Cheap Thrills - Sia
Türkiye’de En Çok Dinlenen Top 5 Şarkı
- Cheap Thrills – Sia
- One Dance – Drake
- Don’t Let Me Down – The Chainsomokers
- Günah Benim – Eypio ft. Burak King
- Faded – Alan Walker
En Çok Dinlenen Albümler
- Views - Drake
- Purpose - Justin Bieber
- ANTI - Rihanna
- Blurryface - Twenty One Pilots
- Beauty Behind The Madness - The Weeknd
Türkiye - En Çok Dinlenen Albümler
- ANTI – Rihanna
- This is Acting (Deluxe Version) – Sia
- Views – Drake
- Purpose – Justin Bieber
- Peace Is The Mission: Extended – Major Lazere
Global - En Popüler Çalma Listeleri
- Today’s Top Hits
- Rap Caviar
- Hot Country
- Peaceful Piano
- Baila Reggaeton
Türkiye’de En Popüler Çalma Listeleri
- Today’s Top Hits
- Peaceful Piano
- Acoustic
- Türkçe Pop
- Your Favorite Coffeehouse
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Sezen Aksu,Model ve Sıla dışında çöp.
bak gülşene öyle mi? seside, şarkılarıda efsane
Sılaya karşılık Gülşen'i önermek nedir ya?
Mirkelam'ın parçasını almış söyleyememiş.
4.Günah Benim – Eypio ft. Burak King
sanatçı önerir misin?
1 Misafir
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