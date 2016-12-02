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2016 yılında Spotify’da ülkemizde en çok dinlenen tek Türk sanatçı Sıla oldu

2016 yılında en fazla dinlenen sanatçıları, şarkıları ve albümleri yayınlayan Spotify’ın verilerine göre Türkiye'nin Top 5 sanatçı listesindeki tek Türk sanatçı ise Sıla oldu.
2 yıl
3,3b
1
23
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Zengin içeriği ve sunduğu kullanım kolaylığıyla dikkat çeken Spotify, 2016 yılına damga vuran şarkı, albüm ve sanatçıları paylaştı. Buna göre ZAYN en iyi çıkış yakalayan isim olurken, "Haftalık Keşif" özelliği 2016'da 9 milyar kezdinlendi. Hem dünyada hem Türkiye’de en çok müzik dinlenen gün ise 11 Kasım Cuma olarak kayıtlara geçti.
Üst üste ikinci kez dünyanın en çok dinlenen sanatçısı ünvanını kazanan Drake -geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 3 kat daha fazla- 4,7 milyar kez dinlendi. Genel tabloya bakıldığında 8,9 milyar dinlenme ile tüm zamanların en çok dinlenen ismi yine Drake oldu. Tüm dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı koltuğunda ise Rihanna yer alıyor.
2016 yılında ülkemizde en çok dinlenen erkek sanatçı Drake olurken, en çok dinlenen sanatçı sıralamasında ise koltuğunu Sia’ya kaptırdı.Türkiye’de en çok dinlenen Top 5 sanatçı sıralamasındaki tek Türk sanatçı ise Sıla oldu. Spotify tarafından açıklanan listeler şu şekilde:
Global - 2016’da En Çok Dinlenen Sanatçı
  1. Drake 
  2. Justin Bieber 
  3. Rihanna 
  4. Twenty One Pilots 
  5. Kanye West 
Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçı
  1. Sia 
  2. Rihanna 
  3. Sıla 
  4. Coldplay 
  5. Drake
Türkiye’de En Çok Dinlenen Türk Sanatçı
  1. Sıla 
  2. Sezen Aksu 
  3. Teoman 
  4. Model 
  5. Duman
Global - En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı
  1. Rihanna 
  2. Ariana Grande 
  3. Sia 
  4. Adele 
  5. Fifth Harmony 
Türkiye - En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı
  1. Sia 
  2. Rihanna 
  3. Sıla 
  4. Sezen Aksu 
  5. Model
Global - En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı
  1. Drake 
  2. Justin Bieber 
  3. Twenty One Pilots 
  4. Kanye West 
  5. Coldplay
Türkiye - En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı
  1. Coldplay 
  2. Drake 
  3. Teoman 
  4. Twenty One Pilots 
  5. Calvin Harris
Global - Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçıları
  1. ZAYN 
  2. FRENSHIP 
  3. Anne-Marie 
  4. Madeintyo 
  5. Rob $tone 
Global En Çok Dinlenen Şarkılar
  1. One Dance (feat. WizKid and Kyla) - Drake 
  2. I Took A Pill in Ibiza - Seeb Remix - Mike Posner 
  3. Don’t Let Me Down (feat. Daya) - The Chainsmokers 
  4. Work (feat. Drake) - Rihanna 
  5. Cheap Thrills - Sia 
Türkiye’de En Çok Dinlenen Top 5 Şarkı
  1. Cheap Thrills – Sia 
  2. One Dance – Drake 
  3. Don’t Let Me Down – The Chainsomokers 
  4. Günah Benim – Eypio ft. Burak King 
  5. Faded – Alan Walker

2016 yılında Spotify’da ülkemizde en çok dinlenen tek Türk sanatçı Sıla oldu
 
En Çok Dinlenen Albümler
  1. Views - Drake 
  2. Purpose - Justin Bieber 
  3. ANTI - Rihanna 
  4. Blurryface - Twenty One Pilots 
  5. Beauty Behind The Madness - The Weeknd 
Türkiye - En Çok Dinlenen Albümler
  1. ANTI – Rihanna 
  2. This is Acting (Deluxe Version) – Sia 
  3. Views – Drake 
  4. Purpose – Justin Bieber 
  5. Peace Is The Mission: Extended – Major Lazere
Global - En Popüler Çalma Listeleri
  1. Today’s Top Hits 
  2. Rap Caviar 
  3. Hot Country 
  4. Peaceful Piano 
  5. Baila Reggaeton 
Türkiye’de En Popüler Çalma Listeleri
  1. Today’s Top Hits 
  2. Peaceful Piano 
  3. Acoustic 
  4. Türkçe Pop 
  5. Your Favorite Coffeehouse

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alex59 2 yıl en beğenilen
Bazıları gibi şakşakçılık peşinde koşmak yerine, sanatını icra ettiğinden hak etmiş ve hakkınıda almış.
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Guest-E7308EAF1 2 yıl
midem bulandı pop müzikten
1 Yanıt Yanıtla +26
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gcb1903 2 yıl
Çok değişik isimler. Benim listemde yok hiçbiri. Gerçi benim listem de yok. Bu arada Spotify'de kullanmıyorum.
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kurt gibi açım 2 yıl
Drake falan çöp.Akustik bazen dinlerim ama son zamanlarda indie akustik dakılıyorum.
Sezen Aksu,Model ve Sıla dışında çöp.
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the fall of max payne 2 yıl
Kalbime değdin nihayet
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Goalkeeper13 2 yıl
sılanın şarkıları güzel değil bence, sesi iyi ama şarkıları güzel değil
bak gülşene öyle mi? seside, şarkılarıda efsane
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umut_baris 2 yıl Goalkeeper13
Goalkeeper13
sılanın şarkıları güzel değil bence, sesi iyi ama şarkıları güzel değil
bak gülşene öyle mi? seside, şarkılarıda efsane

Sılaya karşılık Gülşen'i önermek nedir ya?
Mirkelam'ın parçasını almış söyleyememiş.
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GrıezmaNN 2 yıl
Türkiye’de En Çok Dinlenen Top 5 Şarkı
4.Günah Benim – Eypio ft. Burak King
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olağan_şüpheli 2 yıl
Yakında amerikalı olup çıkacaklar. Açın arada bir Türkçe müzik dinleyin yahu.
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bladeGny 2 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli
Yakında amerikalı olup çıkacaklar. Açın arada bir Türkçe müzik dinleyin yahu.

sanatçı önerir misin?
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Marik Ishtar 2 yıl
Drake albüm mükemmel the weeknd yeni albümü starboy tavsiye ederim i feel the coming op
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Mr. Jingles 2 yıl
Vah vah müzik kimlere kaldı..
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EddyCue 2 yıl
coldplay cok bozdu
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Ölüyen Yürüler 2 yıl
Şu Drake'i kim dinliyor çok merak ediyorum.Bir insanın bütün şarkıları mı saçma ve sıkıcı olur ya.
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exlive 2 yıl
Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne 'şov' diyerek milleti aşağılayan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun konserleri iptal edildi.
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