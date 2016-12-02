2016 yılında Spotify’da ülkemizde en çok dinlenen tek Türk sanatçı Sıla oldu

Zengin içeriği ve sunduğu kullanım kolaylığıyla dikkat çeken Spotify, 2016 yılına damga vuran şarkı, albüm ve sanatçıları paylaştı. Buna göre ZAYN en iyi çıkış yakalayan isim olurken, "Haftalık Keşif" özelliği 2016'da 9 milyar kezdinlendi. Hem dünyada hem Türkiye’de en çok müzik dinlenen gün ise 11 Kasım Cuma olarak kayıtlara geçti.

Üst üste ikinci kez dünyanın en çok dinlenen sanatçısı ünvanını kazanan Drake -geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 3 kat daha fazla- 4,7 milyar kez dinlendi. Genel tabloya bakıldığında 8,9 milyar dinlenme ile tüm zamanların en çok dinlenen ismi yine Drake oldu. Tüm dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı koltuğunda ise Rihanna yer alıyor.

2016 yılında ülkemizde en çok dinlenen erkek sanatçı Drake olurken, en çok dinlenen sanatçı sıralamasında ise koltuğunu Sia’ya kaptırdı.Türkiye’de en çok dinlenen Top 5 sanatçı sıralamasındaki tek Türk sanatçı ise Sıla oldu. Spotify tarafından açıklanan listeler şu şekilde:

Global - 2016’da En Çok Dinlenen Sanatçı

Drake Justin Bieber Rihanna Twenty One Pilots Kanye West Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçı Sia Rihanna Sıla Coldplay Drake Türkiye’de En Çok Dinlenen Türk Sanatçı Sıla Sezen Aksu Teoman Model Duman Global - En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı

Rihanna Ariana Grande Sia Adele Fifth Harmony Türkiye - En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı Sia Rihanna Sıla Sezen Aksu Model

Tam Boyutta Gör Ayrıca Bkz. "Google Chrome yeni sürümüyle HTML5′e geçiş yaptı" Global - En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı Drake Justin Bieber Twenty One Pilots Kanye West Coldplay Türkiye - En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı Coldplay Drake Teoman Twenty One Pilots Calvin Harris Global - Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçıları

ZAYN FRENSHIP Anne-Marie Madeintyo Rob $tone Global En Çok Dinlenen Şarkılar

One Dance (feat. WizKid and Kyla) - Drake I Took A Pill in Ibiza - Seeb Remix - Mike Posner Don’t Let Me Down (feat. Daya) - The Chainsmokers Work (feat. Drake) - Rihanna Cheap Thrills - Sia Türkiye’de En Çok Dinlenen Top 5 Şarkı Cheap Thrills – Sia One Dance – Drake Don’t Let Me Down – The Chainsomokers Günah Benim – Eypio ft. Burak King Faded – Alan Walker

Ayrıca Bkz. "Gezmeyi sevenlere özel sesli rehber uygulaması: Piri" En Çok Dinlenen Albümler Views - Drake Purpose - Justin Bieber ANTI - Rihanna Blurryface - Twenty One Pilots Beauty Behind The Madness - The Weeknd Türkiye - En Çok Dinlenen Albümler ANTI – Rihanna This is Acting (Deluxe Version) – Sia Views – Drake Purpose – Justin Bieber Peace Is The Mission: Extended – Major Lazere Global - En Popüler Çalma Listeleri

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