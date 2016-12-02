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ASELSAN'dan 5G bağlantısı için önemli ortaklık

5. nesil mobil iletişim teknolojileriyle ilgili yazılım ve donanım alanında çalışmalarını yürüten ASELSAN, 5G alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilebilmesi için test ortamı oluşturuyor.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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5G gelişmiş geniş bant mobil haberleşme teknolojileri konusunda KEYSIGHT Technologies ile iş birliğine gitme kararı alan ASELSAN, kısa süre önce düzenlenen imza töreniyle anlaşmanın hayata geçirildiğini duyurdu.
Gelecek nesil yüksek hızlı geniş bant kablosuz milimetre dalga haberleşme teknolojileri konusunda önemli bir rol üstlenmesi beklenen ortaklıkla gerçek zamanlı huzme şekillendirme ve yönlendirme ile karakterizasyon mümkün hale gelecek. Üstelik her cep telefonunu takip edebilen yüksek frekanslı huzmeler sayesinde 5G için gerekli yüksek veri hızlarına ulaşabilecek teknolojiler de deneyimlenebilecek.
Gerekli uygulamaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ilk etapta ASELSAN'ın anten sistemleri ve mikrodalga radyolarıyla, KEYSIGHT Technologies'in 5G dalga şekli jeneratörü, vektör sinyal jeneratörü ve sinyal analizörü kullanılarak test ortamı kurulacak. Açıklamaya göre çalışmaların yıl bitmeden görücüye çıkarılacağı ifade ediliyor.

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karragenan 2 yıl en beğenilen
2 yıl bekleyelim 7G ye geçelim bence.
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XPerience 2 yıl
Aselsan'ın çalışmalarda yer almak istemesi çok güzel. Bir teknolojiyi de zamanında yakalayalım.
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scoopi 2 yıl
Her yeni teknolojide sinyal seviyesi dusuyor. 2g'de 5 kademe, 3g'de 4 kademe, 4g'de 3 kademe cekiyor. 5g'de 2 gb kotayla 1-2 kademe sinyalle ile idare ederiz artık.
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mcrew 2 yıl
4g ya da 5g teknolojileri güzel de
sen baz istasyonu ile santral arasındaki bağlantıyı fiber ile gerçekleştiremedikten sonra kısaca alt yapı fiber değilken üst yapı da 20 g kullansan da bir şey olmaz
uzmanlar Türkiye'de 4g için fiber agın 1 milyon km yi aşması gerektiğini söylüyorlar
uzak doğu kalitesinde internet kullanmamız için de fiber alt yapımızın 16 kat artması gerektiğini söylüyorlar
bizim daha 300 bin km fiber ağımız yok.
Türk Telekom'da işi gücü yatırımları nasıl engelleyim, müşteriye nasıl pislik muamelesi yapayım, Türkiye'den paraları nasıl kaçırayım derdi bu.
o yüzden de çok şey etmemek lazım
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headkoc 2 yıl
Aselsan makedonya'da trafik levhaları yapıyordu o önemli çalışmadan fırsat bulabilmiş mi ?
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Musty3535123 2 yıl
isterseniz 10G yapın nafile, kota olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok.
tüketiciyle resmen dalga geçilen tek ülkeyiz heralde.
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Onurmsq 2 yıl
Internet hizi 5g mobil internet kotasi 5gb
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kırmızı çekiç 2 yıl
Haberin yayınlanma tarihi: 02.12.2016
Test ortamı kurulması ve çalışmaların sonuçlanması: Yıl sonuna kadar

Yani 30 günden daha kısa sürede 5G çalışması görücüye çıkacak
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XPerience 2 yıl
Aselsan'ın çalışmalarda yer almak istemesi çok güzel. Bir teknolojiyi de zamanında yakalayalım.
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karragenan 2 yıl en beğenilen
2 yıl bekleyelim 7G ye geçelim bence.
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cinemaker 2 yıl
o değil de 3G internet acayip hızlandı herkeste aynı mı yemişim 5g sini
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Night_Noise 2 yıl cinemaker
Turkcell den turktelekoma geçmişti , 3G de speedtest yaptım 27 download, 1 upload aldım. LTE de test yaptım 9 download 56 upload aldım. İlginç bir durum, 3G de yüksek indirme aldığım halde web de çok yavaş, turkcell e geri geçtiğim. Türk telekom çok değişik bi firma.
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hanımneder 2 yıl
Hala tek net çeken 2G iken; ironiye gel


2G Forever
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mobil iletişim, 5g ve
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