ASELSAN'dan 5G bağlantısı için önemli ortaklık

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5G gelişmiş geniş bant mobil haberleşme teknolojileri konusunda KEYSIGHT Technologies ile iş birliğine gitme kararı alan ASELSAN, kısa süre önce düzenlenen imza töreniyle anlaşmanın hayata geçirildiğini duyurdu.
Gelecek nesil yüksek hızlı geniş bant kablosuz milimetre dalga haberleşme teknolojileri konusunda önemli bir rol üstlenmesi beklenen ortaklıkla gerçek zamanlı huzme şekillendirme ve yönlendirme ile karakterizasyon mümkün hale gelecek. Üstelik her cep telefonunu takip edebilen yüksek frekanslı huzmeler sayesinde 5G için gerekli yüksek veri hızlarına ulaşabilecek teknolojiler de deneyimlenebilecek.
Gerekli uygulamaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ilk etapta ASELSAN'ın anten sistemleri ve mikrodalga radyolarıyla, KEYSIGHT Technologies'in 5G dalga şekli jeneratörü, vektör sinyal jeneratörü ve sinyal analizörü kullanılarak test ortamı kurulacak. Açıklamaya göre çalışmaların yıl bitmeden görücüye çıkarılacağı ifade ediliyor.
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sen baz istasyonu ile santral arasındaki bağlantıyı fiber ile gerçekleştiremedikten sonra kısaca alt yapı fiber değilken üst yapı da 20 g kullansan da bir şey olmaz
uzmanlar Türkiye'de 4g için fiber agın 1 milyon km yi aşması gerektiğini söylüyorlar
uzak doğu kalitesinde internet kullanmamız için de fiber alt yapımızın 16 kat artması gerektiğini söylüyorlar
bizim daha 300 bin km fiber ağımız yok.
Türk Telekom'da işi gücü yatırımları nasıl engelleyim, müşteriye nasıl pislik muamelesi yapayım, Türkiye'den paraları nasıl kaçırayım derdi bu.
o yüzden de çok şey etmemek lazım
tüketiciyle resmen dalga geçilen tek ülkeyiz heralde.
Test ortamı kurulması ve çalışmaların sonuçlanması: Yıl sonuna kadar
Yani 30 günden daha kısa sürede 5G çalışması görücüye çıkacak
2G Forever
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