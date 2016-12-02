ASELSAN'dan 5G bağlantısı için önemli ortaklık

5G gelişmiş geniş bant mobil haberleşme teknolojileri konusunda KEYSIGHT Technologies ile iş birliğine gitme kararı alan ASELSAN, kısa süre önce düzenlenen imza töreniyle anlaşmanın hayata geçirildiğini duyurdu.

Gelecek nesil yüksek hızlı geniş bant kablosuz milimetre dalga haberleşme teknolojileri konusunda önemli bir rol üstlenmesi beklenen ortaklıkla gerçek zamanlı huzme şekillendirme ve yönlendirme ile karakterizasyon mümkün hale gelecek. Üstelik her cep telefonunu takip edebilen yüksek frekanslı huzmeler sayesinde 5G için gerekli yüksek veri hızlarına ulaşabilecek teknolojiler de deneyimlenebilecek.

Gerekli uygulamaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ilk etapta ASELSAN'ın anten sistemleri ve mikrodalga radyolarıyla, KEYSIGHT Technologies'in 5G dalga şekli jeneratörü, vektör sinyal jeneratörü ve sinyal analizörü kullanılarak test ortamı kurulacak. Açıklamaya göre çalışmaların yıl bitmeden görücüye çıkarılacağı ifade ediliyor.