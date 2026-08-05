Tam Boyutta Gör Spotify, ilk kez 300 milyon ücretli aboneyi ve 777 milyon aylık aktif kullanıcıyı aşarak, bir önceki yıla göre %12'lik bir artış kaydetti. Bu kilometre taşı, son fiyat artışlarına ve uygulama güvenilirliği sorunlarına rağmen gerçekleşti ve Spotify'ın Apple Music, YouTube Müzik ve diğer yayın platformlarının ne kadar önünde olduğunu gösteriyor.

Spotify, uygulama içine yapay zeka sohbet asistanı ekledi 3 hf. önce eklendi

300 milyon ücretli abone, 777 milyon aylık aktif kullanıcı

Spotify, bu yıl birçok ülkede abonelik fiyatlarını artırmasına rağmen, abone tabanında çeyrekte %9'luk bir artış gördü. Kullanıcılar, abonelik ücretlerinde fiyat artışının yanı sıra uygulamayla ilgili çeşitli sorunlar yaşadı. Tüm bunlara rağmen platform, hem premium üye sayısını hem de aylık aktif kullanıcı sayısını yükseltti. Şirket, çeyreklik gelirini de 4.8 milyar euro (5.5 milyar dolar) olarak açıkladı; bu da bir önceki yıla göre %14'lük artış anlamına geliyor.

Spotify şu anda müzik yayıncılığı alanında açık ara lider konumunda. İkinci sırada, 127.4 milyon ücretli abonesiyle Tencent Music Entertainment yer alıyor. Üçüncü sırada ise 125 milyon küresel abonesiyle YouTube Müzik bulunuyor. Dördüncü sırada ise yaklaşık 108 - 116 milyon abonesiyle Apple Music yer alıyor. Beşinci sırada ise 78 - 82 milyon abonesiyle Amazon Music geliyor. Deezer ve TIDAL gibi platformlar, 10 milyondan az ücretli aboneyle çok uzak rakipler konumunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Spotify, Apple Music'i üçe katladı: 300 milyon aboneyi geçti!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: