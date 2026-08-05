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    Spotify, Apple Music'i üçe katladı: 300 milyon aboneyi geçti!

    Spotify, 300 milyon premium üye ve 777 milyon aylık aktif kullanıcıyı aşarak, bir önceki yıla göre %12'lik bir artış kaydetti. Şirket, çeyreklik gelirini de 4.8 milyar euro olarak açıkladı.

    spotify abone sayısını açıkladı 2026 Tam Boyutta Gör
    Spotify, ilk kez 300 milyon ücretli aboneyi ve 777 milyon aylık aktif kullanıcıyı aşarak, bir önceki yıla göre %12'lik bir artış kaydetti. Bu kilometre taşı, son fiyat artışlarına ve uygulama güvenilirliği sorunlarına rağmen gerçekleşti ve Spotify'ın Apple Music, YouTube Müzik ve diğer yayın platformlarının ne kadar önünde olduğunu gösteriyor.

    300 milyon ücretli abone, 777 milyon aylık aktif kullanıcı

    Spotify, bu yıl birçok ülkede abonelik fiyatlarını artırmasına rağmen, abone tabanında çeyrekte %9'luk bir artış gördü. Kullanıcılar, abonelik ücretlerinde fiyat artışının yanı sıra uygulamayla ilgili çeşitli sorunlar yaşadı. Tüm bunlara rağmen platform, hem premium üye sayısını hem de aylık aktif kullanıcı sayısını yükseltti. Şirket, çeyreklik gelirini de 4.8 milyar euro (5.5 milyar dolar) olarak açıkladı; bu da bir önceki yıla göre %14'lük artış anlamına geliyor.

    Spotify şu anda müzik yayıncılığı alanında açık ara lider konumunda. İkinci sırada, 127.4 milyon ücretli abonesiyle Tencent Music Entertainment yer alıyor. Üçüncü sırada ise 125 milyon küresel abonesiyle YouTube Müzik bulunuyor. Dördüncü sırada ise yaklaşık 108 - 116 milyon abonesiyle Apple Music yer alıyor. Beşinci sırada ise 78 - 82 milyon abonesiyle Amazon Music geliyor. Deezer ve TIDAL gibi platformlar, 10 milyondan az ücretli aboneyle çok uzak rakipler konumunda.

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