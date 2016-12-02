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Google Chrome yeni sürümüyle HTML5′e geçiş yaptı

Geçtiğimiz sene Flash içerikleri kaldıracağını belirten ve bu yönde radikal kararlar alan Google Chrome son darbeyi indirdi. Uygulamanın HTML5 destekli 55. sürümü indirmeye sunuldu.
2 yıl
5,4b
1
27
Tarayıcılar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Google Chrome yeni sürümüyle HTML5′e geçiş yaptı
Günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı ve eski bir teknoloji haline geldiği gerekçesiyle 53. sürümüyle birlikte Flash içerikleri engellemeye başlayan Chrome, yayınlanan yeni güncellemesiyle Flash Player’a tamamen 'Elveda' dedi.
Özellikle hız konusunda önemli iyileştirmeler sunan HTML5'e geçiş yapan uygulama ayrıca altyapıda gerçekleştirilen iyileştirmelerle internete daha güvenli erişim imkanı sağlıyor. Facebook, YouTube, Amazon, Yahoo ve Twitch gibi popüler platformlar tarafından desteklen -HTML işaretleme standardının beşinci sürümü olan- HTML5'i diğer tarayıcılar da tercih ediyorlar.
Windows, Mac ve Linux için yayınlanan Google Chrome 55'i dilerseniz buradan indirebilirsiniz. Uygulamanın Android, iOS ve Chrome OS sürümlerinin ise kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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peske 2 yıl en beğenilen
Dh bunu beğenmedi.
1 Yanıt Yanıtla +62
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34dxf 2 yıl
Fişlenmek istenmediğim için özgür yazılım firefox kullanıyorum. Chrome kullanıpta kullandığım donun rengini google ın bilmesini istemem.
2 Yanıt Yanıtla +28
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aycibin 2 yıl
opera'yla devam.chrome açınca laptop fanı şahlanıyor.
güncelleyip baktım.değişen yok.hala opera'nın 4-5 misli cpu kullanıyor.çöp.
1 Yanıt Yanıtla +20
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ilker burak 2 yıl
gerzekleri işe almasaydı google efendi yapacak bişi yok
bu kadar ram yiyen başka bir tarayıcı daha yok allah belalarını versin ne diyelim firefox a geri dönüyoruz...
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Rasim Öztn 2 yıl
Yav bu adamlar chrome'da güncelleme yapıyoruz geliştiriyoruz diyorlar hemen sonrasında. Hintlinin biri bir yerini kırıveriyor.
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BAM TELİ 2 yıl Rasim Öztn
Rasim Öztn
Yav bu adamlar chrome'da güncelleme yapıyoruz geliştiriyoruz diyorlar hemen sonrasında. Hintlinin biri bir yerini kırıveriyor.

Bence, Türkiye bu yazılım konusunda yönünü Hintlilere çevirmelidir. Hatta oraya teşvik imkanı sunmalıdır.
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cleartdragon 2 yıl
İndiriyorum bakalım nasılmış son sürümü
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comsat 2 yıl
Mozilla Firefox kullandığı taktirde ve arama motoru seçeneklerinden Google kaldırdığı taktirde Google hangi siteye eriştiğini bilemez. Tabi arama motoru olarak Google'ı kullanmayacaksınız.
Ayrıca Mozilla Firefox'un içerisinde gelen DuckDuckGo kullanırsanız yaptığınız aramalarda birilerinin eline geçmez. DuckDuckGo projesi Mozilla vakfı tarafından destekleniyor.
duckduckgo.com/...
Ancak şöyle bir durumda var. Eğer ziyaret ettiğiniz site Google'un ücretsiz istatistik servisi olan Google Analytics veya Google'ın reklam servisi olan Google Adwords servislerinden birini kullanıyorsa siteyi ziyaret ettiğiniz anda ziyaret ettiğiniz sayfanın adresi, IP adresi bilginiz, local IP adresi bilginiz, işletim sistemi bilginiz, konumunuz, ekran çözünürlüğünüz, tarayıcı içerisinde kullandığınız eklenti bilginiz, tarayıcı bilginiz ve tarayıcı sürümünüz Google'ın eline geçmiş oluyor.
Örneğin Donanım Haber'de Google ile çalışıyor ve tüm sayfalarında Google'ın javascript'i çalışıyor. Donanım Haber'in Google üye kodu UA-121509-3. Donanım Haber'de girdiğiniz her sayfanın bilgisi Google tarafından veritabanına ekleniyor.
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Kerim5100 2 yıl
Hele şükür.
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darbelux 2 yıl
Opera ciddi anlamda ilerleme kat etti özellikle dahili vpn ve reklam engelleyici sorunsuz çalışıyor. Sistem kaynaklarını kullanma konusunda Chrome ve Firefox a göre çok daha verimli. 3 tarayıcı da yüklü olmasına rağmen son bir kaç aydır elim hep operaya gidiyor
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drjacob 2 yıl
DH'de artık geçsin yeni tasarıma
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Freexog 2 yıl
DH ne zaman yeni görünüme geçecek merak ediyorum.
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alemburda34 2 yıl
Zaten dh videoları html5 geçeli çok oldu flash reklam desen var mı bilmem, adblock kullanırım ama dh sevdiğimden kapalı :)
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DarkHellKnightX 2 yıl
Aylardır Edge'de flash devre dışı olarak kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım.
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