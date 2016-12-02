Google Chrome yeni sürümüyle HTML5′e geçiş yaptı

Günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı ve eski bir teknoloji haline geldiği gerekçesiyle 53. sürümüyle birlikte Flash içerikleri engellemeye başlayan Chrome, yayınlanan yeni güncellemesiyle Flash Player’a tamamen 'Elveda' dedi.

Özellikle hız konusunda önemli iyileştirmeler sunan HTML5'e geçiş yapan uygulama ayrıca altyapıda gerçekleştirilen iyileştirmelerle internete daha güvenli erişim imkanı sağlıyor. Facebook, YouTube, Amazon, Yahoo ve Twitch gibi popüler platformlar tarafından desteklen -HTML işaretleme standardının beşinci sürümü olan- HTML5'i diğer tarayıcılar da tercih ediyorlar.

Windows, Mac ve Linux için yayınlanan Google Chrome 55'i dilerseniz buradan indirebilirsiniz. Uygulamanın Android, iOS ve Chrome OS sürümlerinin ise kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.