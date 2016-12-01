Gezmeyi sevenlere özel sesli rehber uygulaması: Piri

Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum’un desteğiyle bir start-up girişimi olan POI Labs tarafından geliştirilen "Piri sesli yürüyüş turu uygulaması" ile kullanıcılar hikayeler eşliğinde şehri gezme imkanı buluyorlar. Diğer bir deyişle uygulama kişiye özel rehberlik hizmeti sağlıyor.

İş Bankası Maximum kredi kartı sahiplerinin 3 yıl boyunca ücretsiz yararlanabileceği platformda Karaköy, Tarihi Yarımada, Cihangir-Çukurcuma ve Galata-Beyoğlu’nu kapsayan İstanbul turları Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla gezilebiliyor.

Edirne, Konya, Kars ve Kapadokya’dan oluşan Anadolu turları da önümüzdeki günlerde ülkemizin önemli tarihçilerinden biri olan Ali Canip Olgunlu’nun anlatımıyla Piri kullanıcıları tarafından deneyimlenebilecek. Sıra dışı bir gezi ve keşif imkanı vadeden Piri'nin Android sürümünü Diğer taraftanve’dan oluşan Anadolu turları da önümüzdeki günlerde ülkemizin önemli tarihçilerinden biri olan’nun anlatımıyla Piri kullanıcıları tarafından deneyimlenebilecek. Sıra dışı bir gezi ve keşif imkanı vadeden Piri'nin Android sürümünü buradan , iOS sürümünü ise buradan indirebilirsiniz.