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Gezmeyi sevenlere özel sesli rehber uygulaması: Piri

Maximum kartın desteğiyle geliştirilen Piri sesli yürüyüş uygulaması, geçmişle günümüzü birleştiren hikayeler eşliğinde şehri gezme ve yeniden keşfetme imkanı sunuyor.
2 yıl
5,2b
1
14
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum’un desteğiyle bir start-up girişimi olan POI Labs tarafından geliştirilen "Piri sesli yürüyüş turu uygulaması" ile kullanıcılar hikayeler eşliğinde şehri gezme imkanı buluyorlar. Diğer bir deyişle uygulama kişiye özel rehberlik hizmeti sağlıyor.
İş Bankası Maximum kredi kartı sahiplerinin 3 yıl boyunca ücretsiz yararlanabileceği platformda Karaköy, Tarihi Yarımada, Cihangir-Çukurcuma ve Galata-Beyoğlu’nu kapsayan İstanbul turları Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla gezilebiliyor.
Diğer taraftan Edirne, Konya, Kars ve Kapadokya’dan oluşan Anadolu turları da önümüzdeki günlerde ülkemizin önemli tarihçilerinden biri olan Ali Canip Olgunlu’nun anlatımıyla Piri kullanıcıları tarafından deneyimlenebilecek. Sıra dışı bir gezi ve keşif imkanı vadeden Piri'nin Android sürümünü buradan, iOS sürümünü ise buradan indirebilirsiniz.

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swat882 2 yıl en beğenilen yoksulseytan22
yoksulseytan22
Zorlama olmuş, Siri:Piri

Piri reis den almış adını sanırım. Siri ile nasıl bir bağ kurdunuz acaba?
Gezgin ve kaşif birisinden yani.
yoksulseytan22Zorlama olmuş, Siri:PiriPiri reis den almış adını sanırım. Siri ile nasıl bir bağ kurdunuz acaba?Gezgin ve k...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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xmen121 2 yıl
Gerek yok ya
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exterminant 2 yıl
güzel düşünmüşler, denemek lazım
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Kubilay S. 2 yıl
Geçen hafta Karaköy turunu denedik, oldukça başarılı bir uygulama.Tavsiye ediyorum.
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sdc55 2 yıl
çok iyi bir teknoloji olmuş
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1 2 yıl
Ücretli olması bir yana, fiyatlar da yüksek. Kazuğcan olmuş
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oktayakgoz 2 yıl
Adını nereden alırsa alsın parayı benden almasında.
Makara bir yana ücretli oluşu bence çok saçma olmuş
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kadirirdem 2 yıl
isim piri reis'den gelmiş bence mantıklı olmuş...
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swat882 2 yıl
Süper haber, ingilizce dil desteği de varsa turistler için çok faydalı olur
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yoksulseytan22 2 yıl
Zorlama olmuş, Siri:Piri
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swat882 2 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
Zorlama olmuş, Siri:Piri

Piri reis den almış adını sanırım. Siri ile nasıl bir bağ kurdunuz acaba?
Gezgin ve kaşif birisinden yani.
1 Yanıt Yanıtla +21
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hanımneder 2 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
Zorlama olmuş, Siri:Piri

Aynen evliya Çelebi'den esinlenilip
"Evliya bili" olmalıydı, evliya bilise bi bildiği vardır, derdik
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rehber, gezi ve
8 etiket daha maximum piri sesli rehber türkiye iş bankası uygulama haber Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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